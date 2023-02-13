Холодні руки, сухе волосся та бліда шкіра: симптоми дефіциту заліза

Дефіцит заліза зустрічається дуже часто, особливо у жінок, і може спричинити деякі тривожні побічні ефекти.

Низький рівень заліза є найпоширенішим явищем, яке може призвести до залізодефіцитної анемії.

Дефіцит заліза: хто у групі ризику

Жінки страждають від дефіциту заліза частіше, ніж чоловіки, оскільки їм його потрібно вдвічі більше через менструацію та пов'язану з нею втрату крові.

Також від нестачі заліза часто страждають вагітні жінки, яким його потрібно на 50% більше.

До інших груп ризику належать вегани й вегетаріанці, оскільки рослинна їжа переважно містить негемове залізо, яке не так легко засвоюється, як залізо, що міститься в м'ясі, повідомляє Mirror.

Поширені причини дефіциту заліза

Але ці групи не єдині, хто схильний до дефіциту заліза. До основних причин низького рівня заліза належать:

недостатнє споживання продуктів, багатих на залізо;

проблеми із засвоєнням заліза;

втрата крові.

Симптоми дефіциту заліза

Запідозрити, що у вашому організмі не вистачає заліза, можна за кількома ознаками.

Вам завжди холодно

Завжди холодні руки й ноги можуть бути результатом залізодефіцитної анемії. Люди з анемією мають поганий кровообіг по всьому тілі, тому що їм не вистачає еритроцитів для забезпечення тканин киснем. Якщо ви не отримуєте достатньої кількості кисню до тканин свого тіла, у вас немає нормального відчуття тепла та холоду.

Ви постійно відчуваєте втому

Коли в організмі недостатньо заліза, результатом є нездатність виробляти достатню кількість речовини, яка дозволяє переносити кисень. Через це людина постійно відчуває втому.

Іншими ознаками того, що у вас може бути низький рівень заліза, є:

бліда шкіра;

головні болі;

задишка;

сухе волосся і шкіра;

прискорене серцебиття;

набряк і біль язика й рота;

неспокійні ноги;

ламкі нігті.

До ознак низького рівня заліза у дітей належать:

втома;

слабкість;

блідість;

дратівливість;

запаморочення.

Якщо ви знаходите у себе схожі симптоми, вам варто проконсультуватися з лікарем і здати відповідні аналізи.