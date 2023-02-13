Холодні руки, сухе волосся та бліда шкіра: симптоми дефіциту заліза

Дефіцит заліза зустрічається дуже часто, особливо у жінок, і може спричинити деякі тривожні побічні ефекти.
Низький рівень заліза є найпоширенішим явищем, яке може призвести до залізодефіцитної анемії.
Дефіцит заліза: хто у групі ризику
Жінки страждають від дефіциту заліза частіше, ніж чоловіки, оскільки їм його потрібно вдвічі більше через менструацію та пов'язану з нею втрату крові.
Також від нестачі заліза часто страждають вагітні жінки, яким його потрібно на 50% більше.
До інших груп ризику належать вегани й вегетаріанці, оскільки рослинна їжа переважно містить негемове залізо, яке не так легко засвоюється, як залізо, що міститься в м'ясі, повідомляє Mirror.
Поширені причини дефіциту заліза
Але ці групи не єдині, хто схильний до дефіциту заліза. До основних причин низького рівня заліза належать:
- недостатнє споживання продуктів, багатих на залізо;
- проблеми із засвоєнням заліза;
- втрата крові.
Симптоми дефіциту заліза
Запідозрити, що у вашому організмі не вистачає заліза, можна за кількома ознаками.
Вам завжди холодно
Завжди холодні руки й ноги можуть бути результатом залізодефіцитної анемії. Люди з анемією мають поганий кровообіг по всьому тілі, тому що їм не вистачає еритроцитів для забезпечення тканин киснем. Якщо ви не отримуєте достатньої кількості кисню до тканин свого тіла, у вас немає нормального відчуття тепла та холоду.
Ви постійно відчуваєте втому
Коли в організмі недостатньо заліза, результатом є нездатність виробляти достатню кількість речовини, яка дозволяє переносити кисень. Через це людина постійно відчуває втому.
Іншими ознаками того, що у вас може бути низький рівень заліза, є:
- бліда шкіра;
- головні болі;
- задишка;
- сухе волосся і шкіра;
- прискорене серцебиття;
- набряк і біль язика й рота;
- неспокійні ноги;
- ламкі нігті.
До ознак низького рівня заліза у дітей належать:
- втома;
- слабкість;
- блідість;
- дратівливість;
- запаморочення.
Якщо ви знаходите у себе схожі симптоми, вам варто проконсультуватися з лікарем і здати відповідні аналізи.