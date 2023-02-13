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Холодні руки, сухе волосся та бліда шкіра: симптоми дефіциту заліза

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
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74
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Холодні руки, сухе волосся та бліда шкіра: симптоми дефіциту заліза

Фото: Credits

Дефіцит заліза зустрічається дуже часто, особливо у жінок, і може спричинити деякі тривожні побічні ефекти.

Низький рівень заліза є найпоширенішим явищем, яке може призвести до залізодефіцитної анемії.

Дефіцит заліза: хто у групі ризику

Жінки страждають від дефіциту заліза частіше, ніж чоловіки, оскільки їм його потрібно вдвічі більше через менструацію та пов'язану з нею втрату крові.

Також від нестачі заліза часто страждають вагітні жінки, яким його потрібно на 50% більше.

До інших груп ризику належать вегани й вегетаріанці, оскільки рослинна їжа переважно містить негемове залізо, яке не так легко засвоюється, як залізо, що міститься в м'ясі, повідомляє Mirror.

Поширені причини дефіциту заліза

Але ці групи не єдині, хто схильний до дефіциту заліза. До основних причин низького рівня заліза належать:

  • недостатнє споживання продуктів, багатих на залізо;
  • проблеми із засвоєнням заліза;
  • втрата крові.

Симптоми дефіциту заліза

Запідозрити, що у вашому організмі не вистачає заліза, можна за кількома ознаками.

Вам завжди холодно

Завжди холодні руки й ноги можуть бути результатом залізодефіцитної анемії. Люди з анемією мають поганий кровообіг по всьому тілі, тому що їм не вистачає еритроцитів для забезпечення тканин киснем. Якщо ви не отримуєте достатньої кількості кисню до тканин свого тіла, у вас немає нормального відчуття тепла та холоду.

Ви постійно відчуваєте втому

Коли в організмі недостатньо заліза, результатом є нездатність виробляти достатню кількість речовини, яка дозволяє переносити кисень. Через це людина постійно відчуває втому.

Іншими ознаками того, що у вас може бути низький рівень заліза, є:

  • бліда шкіра;
  • головні болі;
  • задишка;
  • сухе волосся і шкіра;
  • прискорене серцебиття;
  • набряк і біль язика й рота;
  • неспокійні ноги;
  • ламкі нігті.

До ознак низького рівня заліза у дітей належать:

  • втома;
  • слабкість;
  • блідість;
  • дратівливість;
  • запаморочення.

Якщо ви знаходите у себе схожі симптоми, вам варто проконсультуватися з лікарем і здати відповідні аналізи.

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Дата публікації
Перегляди
74
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