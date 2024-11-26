Холодні руки та ноги: лікар розповів, чому у нас мерзнуть кінцівки

Холодні руки та ноги — проблема, яка турбує багатьох, особливо у холодну пору року. Однак іноді причина може ховатися глибше, ніж просто низька температура повітря.

Лікар doctor_pisotskyi розповів про найпоширеніші причини цієї неприємної симптоматики та на що варто звернути увагу.

Низький рівень гемоглобіну

Одна з основних причин холодних кінцівок — низький рівень гемоглобіну. Цей білок, що міститься у червоних кров’яних тільцях, відповідає за перенесення кисню в організмі. Коли рівень гемоглобіну знижений, ваші кінцівки отримують недостатньо кисню. Це призводить до погіршення кровообігу та як результат, руки та ноги починають мерзнути.

Якщо ви часто стикаєтеся з цією проблемою, варто перевірити рівень гемоглобіну за допомогою аналізу крові. У разі відхилень необхідно проконсультуватися з лікарем щодо зміни раціону чи приймання препаратів, які сприяють підвищенню його показника.

Зміни у гормональному фоні

Ще однією можливою причиною є гормональні збої, часто пов’язані з роботою щитоподібної залози. Цей орган відповідає за вироблення гормонів, які регулюють обмін речовин, температуру тіла та енергію організму. Проблеми зі щитоподібною залозою можуть стати причиною того, що кінцівки постійно холодні. Гормональний дисбаланс негативно впливає на роботу судинної системи, що проявляється у зниженні температури рук і ніг.

Якщо ви підозрюєте, що це може бути ваш випадок, варто звернутися до ендокринолога та перевірити рівень гормонів щитоподібної залози.

Хвороба Рейно

Холодні руки та ноги також можуть бути симптомом хвороби Рейно — стану, під час якого судини на пальцях рук і ніг реагують на стрес або холод, різко звужуючись. Для цього стану характерні не лише оніміння та відчуття холоду, але й біль, а іноді пальці можуть набувати білого чи навіть синього кольору.

Цей стан може бути як самостійним порушенням, так і супутнім симптомом інших захворювань. Тому під час подібних проявів важливо не зволікати з консультацією у лікаря.

Як уникнути проблеми

Контролюйте рівень гемоглобіну: включайте у свій раціон продукти, багаті залізом, такі як червоне м’ясо, гречка, шпинат та гранати.

включайте у свій раціон продукти, багаті залізом, такі як червоне м’ясо, гречка, шпинат та гранати. Перевіряйте гормональний фон: своєчасне діагностування проблем із щитоподібною залозою може допомогти уникнути серйозних наслідків.

своєчасне діагностування проблем із щитоподібною залозою може допомогти уникнути серйозних наслідків. Захищайтеся від холоду: носіть теплий одяг, особливо в осінньо-зимовий період.

носіть теплий одяг, особливо в осінньо-зимовий період. Звертайте увагу на стрес: навчіться керувати емоціями за допомогою медитації, йоги чи інших технік розслаблення.

Холодні руки та ноги можуть бути не лише неприємністю, а й сигналом про серйозніші проблеми в організмі. Регулярні обстеження та турбота про своє здоров’я допоможуть зберегти тепло у всіх сенсах цього слова.

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