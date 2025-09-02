ТСН у соціальних мережах

Головний біль з лівого боку: причини виникнення, симптоми та як лікувати

Головний біль — знайома проблема, але коли він відчувається лише з одного боку, особливо зліва, це може насторожити.

Головний біль з лівого боку: причини виникнення, симптоми та як лікувати / © Credits

Часто причини цілком безпечні, проте іноді такий симптом сигналізує про серйозні захворювання. Видання Tua Saúde розповіло, що може викликати біль з лівого боку голови, як розпізнати тривожні симптоми та коли варто звернутися до лікаря.

Найпоширеніші причини головного болю зліва

Удари та травми

Після падіння, удару м’ячем або ДТП біль може концентруватися у місці травми. Легкі пошкодження зазвичай минають за кілька днів, але сильні можуть викликати струс мозку.

Як відчувається: біль, який пульсує або тисне в місці травми.

Що робити: якщо біль триває понад тиждень або супроводжується нудотою, блюванням чи непритомністю — терміново до лікаря.

Мігрень

Одна з найчастіших причин однобічного болю. Напади посилюються за фізичної активності, супроводжуються нудотою, фотофобією або миготінням «мушок».

Як відчувається: біль, який пульсує, зазвичай лише з одного боку.

Що робити: лікування підбирає невролог. Це можуть бути знеболювальні, профілактичні препарати, зміни в харчуванні та режимі сну.

Судинні запалення (васкуліт)

Рідкісна, але небезпечна причина. Виникає запалення судин мозку, яке може призвести до інсульту.

Симптоми: раптовий сильний біль, проблеми з зором, втрата пам’яті, судоми.

Що робити: негайно звернутися до лікарні. Призначають КТ, МРТ і протизапальні препарати.

Інфекції вуха

Запалення середнього або внутрішнього вуха може викликати біль, який віддає у скроню чи щелепу.

Симптоми: виділення з вуха, підвищена температура, різкий біль.

Що робити: лікування антибіотиками та знеболювальними після консультації з ЛОР-лікарем.

Проблеми з зубами

Карієс, пульпіт чи абсцес на лівому боці рота можуть викликати іррадіацію болю у голову.

Симптоми: набряк ясен, кровоточивість, посилення болю від гарячого чи холодного.

Що робити: похід до стоматолога, можливе призначення антибіотиків або видалення зуба.

Артеріїт скроневих артерій

Запалення судин у скроневій ділянці частіше вражає людей старшого віку.

Симптоми: сильний біль у скронях, проблеми з зором, неприємні відчуття під час жування.

Що робити: потрібна консультація ревматолога, лікування кортикостероїдами.

Дисфункція скронево-нижньощелепного суглоба

Неправильна робота суглоба щелепи може спричиняти біль, який віддає у вухо, скроню та ліву частину голови.

Симптоми: біль під час жування, клацання щелепи.

Що робити: лікування у стоматолога чи ортопеда, іноді потрібна фізіотерапія.

Глаукома

Підвищений тиск в оці може викликати різкий біль у голові з боку ураженого ока.

Симптоми: почервоніння, затуманений зір, нудота.

Що робити: термінова консультація офтальмолога, застосування крапель або хірургія.

Пухлини

Рідкісна, але можлива причина. Біль зазвичай сильніший вранці чи під час кашлю.

Симптоми: судоми, слабкість, нудота, тимчасова втрата зору.

Що робити: консультація лікаря, діагностика (МРТ, КТ), лікування залежить від виду пухлини.

Коли звертатися до лікаря

  • Якщо головний біль різкий, «як удар».

  • Якщо є слабкість у тілі, порушення зору чи свідомості.

  • Якщо біль супроводжується гарячкою, ригідністю шиї.

  • Якщо біль з’явився після 50 років і раніше такого не було.

Поширені запитання

  1. Чому болить лише зліва? Це пов’язано з тим, що деякі хвороби (мігрень, кластерні головні болі, проблеми з зубами чи вухом) зазвичай проявляються однобічно.

  2. Чи небезпечніший біль зліва, ніж справа? Не завжди. Але будь-який головний біль із «червоними прапорцями» (слабкість, порушення зору, раптовий інтенсивний біль) потребує термінової консультації.

  3. Скільки триває такий біль?

  • Мігрень — від 4 год до 3 днів.

  • Кластерний біль — 15–180 хв.

  • Напружений біль — від пів години до тижня.

  • Якщо біль триває тижнями — це сигнал до обстеження.

Біль з лівого боку голови може бути нешкідливим, але іноді свідчить про серйозні проблеми. Не займайтеся самолікуванням — краще звернутися до лікаря, особливо якщо біль повторюється чи супроводжується небезпечними симптомами.

