Головний біль з лівого боку: причини виникнення, симптоми та як лікувати
Головний біль — знайома проблема, але коли він відчувається лише з одного боку, особливо зліва, це може насторожити.
Часто причини цілком безпечні, проте іноді такий симптом сигналізує про серйозні захворювання. Видання Tua Saúde розповіло, що може викликати біль з лівого боку голови, як розпізнати тривожні симптоми та коли варто звернутися до лікаря.
Найпоширеніші причини головного болю зліва
Удари та травми
Після падіння, удару м’ячем або ДТП біль може концентруватися у місці травми. Легкі пошкодження зазвичай минають за кілька днів, але сильні можуть викликати струс мозку.
Як відчувається: біль, який пульсує або тисне в місці травми.
Що робити: якщо біль триває понад тиждень або супроводжується нудотою, блюванням чи непритомністю — терміново до лікаря.
Мігрень
Одна з найчастіших причин однобічного болю. Напади посилюються за фізичної активності, супроводжуються нудотою, фотофобією або миготінням «мушок».
Як відчувається: біль, який пульсує, зазвичай лише з одного боку.
Що робити: лікування підбирає невролог. Це можуть бути знеболювальні, профілактичні препарати, зміни в харчуванні та режимі сну.
Судинні запалення (васкуліт)
Рідкісна, але небезпечна причина. Виникає запалення судин мозку, яке може призвести до інсульту.
Симптоми: раптовий сильний біль, проблеми з зором, втрата пам’яті, судоми.
Що робити: негайно звернутися до лікарні. Призначають КТ, МРТ і протизапальні препарати.
Інфекції вуха
Запалення середнього або внутрішнього вуха може викликати біль, який віддає у скроню чи щелепу.
Симптоми: виділення з вуха, підвищена температура, різкий біль.
Що робити: лікування антибіотиками та знеболювальними після консультації з ЛОР-лікарем.
Проблеми з зубами
Карієс, пульпіт чи абсцес на лівому боці рота можуть викликати іррадіацію болю у голову.
Симптоми: набряк ясен, кровоточивість, посилення болю від гарячого чи холодного.
Що робити: похід до стоматолога, можливе призначення антибіотиків або видалення зуба.
Артеріїт скроневих артерій
Запалення судин у скроневій ділянці частіше вражає людей старшого віку.
Симптоми: сильний біль у скронях, проблеми з зором, неприємні відчуття під час жування.
Що робити: потрібна консультація ревматолога, лікування кортикостероїдами.
Дисфункція скронево-нижньощелепного суглоба
Неправильна робота суглоба щелепи може спричиняти біль, який віддає у вухо, скроню та ліву частину голови.
Симптоми: біль під час жування, клацання щелепи.
Що робити: лікування у стоматолога чи ортопеда, іноді потрібна фізіотерапія.
Глаукома
Підвищений тиск в оці може викликати різкий біль у голові з боку ураженого ока.
Симптоми: почервоніння, затуманений зір, нудота.
Що робити: термінова консультація офтальмолога, застосування крапель або хірургія.
Пухлини
Рідкісна, але можлива причина. Біль зазвичай сильніший вранці чи під час кашлю.
Симптоми: судоми, слабкість, нудота, тимчасова втрата зору.
Що робити: консультація лікаря, діагностика (МРТ, КТ), лікування залежить від виду пухлини.
Коли звертатися до лікаря
Якщо головний біль різкий, «як удар».
Якщо є слабкість у тілі, порушення зору чи свідомості.
Якщо біль супроводжується гарячкою, ригідністю шиї.
Якщо біль з’явився після 50 років і раніше такого не було.
Поширені запитання
Чому болить лише зліва? Це пов’язано з тим, що деякі хвороби (мігрень, кластерні головні болі, проблеми з зубами чи вухом) зазвичай проявляються однобічно.
Чи небезпечніший біль зліва, ніж справа? Не завжди. Але будь-який головний біль із «червоними прапорцями» (слабкість, порушення зору, раптовий інтенсивний біль) потребує термінової консультації.
Скільки триває такий біль?
Мігрень — від 4 год до 3 днів.
Кластерний біль — 15–180 хв.
Напружений біль — від пів години до тижня.
Якщо біль триває тижнями — це сигнал до обстеження.
Біль з лівого боку голови може бути нешкідливим, але іноді свідчить про серйозні проблеми. Не займайтеся самолікуванням — краще звернутися до лікаря, особливо якщо біль повторюється чи супроводжується небезпечними симптомами.