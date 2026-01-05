Горіхи проти депресії: як вони можуть вплинути на ваш настрій

Горіхи проти депресії / © Credits

Реклама

Нове дослідження, опубліковане в журналі Clinical Nutrition, показало, що люди, які щодня споживають приблизно 30 г горіхів, мають на 17% менший ризик розвитку депресії. А все завдяки унікальному поєднанню антиоксидантів, амінокислот і протизапальних речовин, які містять мигдаль, волоські горіхи, кеш’ю, фундук, фісташки та бразильські горіхи.

Дослідження на прикладі понад 13 тисяч людей середнього і старшого віку показало, що ті, хто щодня їв горіхи, рідше приймали антидепресанти та менше скаржилися на симптоми депресії. І це спрацювало незалежно від інших медичних і соціальних чинників.

Як горіхи впливають на настрій

Горіхи багаті на:

Реклама

Фітонутрієнти з протизапальною та антиоксидантною дією.

Амінокислоти — аргінін, глютамін, серин і триптофан, важливі для регуляції настрою.

Омега-3 та вітамін E, які знижують запалення мозку та підтримують когнітивну функцію.

Як пояснює доктор Dr. Lokesh Shahani, саме ці компоненти допомагають знижувати ризик депресії та захищають нейронні зв’язки, які підтримують здоров’я мозку.

Хоча дослідження показало кореляцію між горіхами та меншим ризиком депресії, воно не доводить прямої причинно-наслідкової залежності. Проте факт залишається: регулярне додавання горіхів до раціону впливає на здоров’я мозку і настрій.

Харчування і психіка

Горіхи — лише частина великої картини.

Дієта, багата на фрукти, овочі, цільнозернові продукти та рибу, знижує ризик депресії.

Дієти з високим вмістом цукру і насичених жирів погіршують когнітивні функції та можуть посилювати депресивні симптоми.

Їжа та мозок пов’язані через блудний нерв, який з’єднує кишківник і мозок. Те, що ми їмо, безпосередньо впливає на наш настрій та когнітивні функції. І ще один важливий момент: харчування — це не миттєвий «кнопковий» ефект. Покращення настрою від збалансованої дієти виявляється поступово, якщо така дієта стає регулярною.

Реклама

Лайфгаки для підтримки психічного здоров’я

Окрім горіхів, експерти радять:

Обмежити вживання алкоголю і відмовитися від куріння.

Достатньо спати.

Рухатися і займатися фізичною активністю.

Збільшити споживання фруктів та овочів.

Зменшити самотність і підтримувати соціальні зв’язки.

Такі прості зміни допомагають «підживлювати» мозок корисними нутрієнтами та підтримувати стабільний настрій.

Маленька жменя горіхів щодня — не чарівна пігулка, але це надійний крок у бік здорової психіки. Поєднання правильного харчування, активності та соціальної взаємодії може зменшити ризик депресії, покращити концентрацію та загальний настрій.