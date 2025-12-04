Гостра їжа: які ризики для здоровʼя викликає її вживання

Чилі / © Credits

Видання Cleveland Clinic розповіло, що все добре в міру. Тож, розберімося, як гостра їжа впливає на здоров’я, коли варто бути обережними та чи може вона може бути корисною.

Головний «вогонь» гострих страв забезпечує речовина капсаїцин — олійна сполука, яка змушує нервові закінчення «думати», що тіло перегрівається. Чим більше капсаїцину — тим пекучіший продукт.

Кожен реагує на нього по-різному: хтось генетично має менше рецепторів до капсаїцину тож може їсти гостре без проблем, інші поступово виробляють толерантність до спецій.

Ризики для здоров’я

Найбільша небезпека — серйозна реакція організму, особливо якщо:

ви рідко їсте гостру їжу;

є проблеми зі шлунково-кишковим трактом;

генетично чутливі до капсаїцину;

вживаєте дуже багато гострого одразу.

Наслідки можуть включати:

біль у животі;

печіння та діарею;

біль у грудях, головний біль, нудоту;

у найгостріших випадках — пошкодження стравоходу через кислоту від блювання, а це може потребувати невідкладної допомоги.

Тож ті популярні «челенджі» з надпекучими чипсами — це справжнє випробування для шлунка, якщо ви не готові.

Виразки та смерть від гострого

Поширений міф — що гостра їжа викликає виразки. Насправді капсаїцин не провокує виразки, а навпаки, може допомагати боротися з бактерією H. pylori, яка їх спричиняє. А от якщо ви вже маєте виразку, гостре краще уникати, адже воно може погіршити стан.

Ще один страх — що гостре може вбити. Теоретично, надпекучі сорти, як ghost pepper, можуть бути небезпечні за надзвичайно великої кількості. Але на практиці така доза нереальна для звичайної людини.

Що робити, якщо «пекуче зашкалює»

Вода не допоможе — капсаїцин олійний та розповсюджується лише рідиною. Вам може допомогти:

молоко;

лимонад;

хліб.

Ці продукти зменшують печіння та швидше заспокоюють слизову.

Кому слід обмежити гостре

Людям із проблемами травлення, наприклад:

запальні захворювання кишківника (IBD);

гастрит;

кислотний рефлюкс.

Для решти людей гостре можна їсти помірно та воно навіть може бути корисним.

Користь гострої їжі

Невелика доза спецій може бути корисною, адже:

допомагає контролювати вагу;

підтримує здоров’я серця;

може знижувати ризик певних видів раку.

Тож сміливо насолоджуйтесь карі, чилі чи гострою сальсою — лише слухайте свій організм і не перевантажуйте його капсаїцином. Поступово підвищуйте «гостроту» страв, щоб організм звик. Якщо з’являється біль або сильне печіння — негайно зменште порцію.