Хропіння та що з ним робити: розповідає експертка зі сну

Звичайне, на перший погляд, хропіння може бути серйозною проблемою для здоров’я самої людини, та тих, хто поруч.

Велика кількість людей страждає на хропіння і бореться з його наслідками, адже воно може призвести до тяжких станів, таких як синдром обструктивного апное сну (СОАС). Хропіння – не лише порушник нашого спокійного сну, воно може бути викликане втомою чи серйозним недосипанням та може вказувати на інші проблеми зі здоров’ям.

Спеціально для читачів Express експертка зі сну Charli Davies поділилась своїми думками щодо хропіння і чи несе воно якісь ризики для здоров’я. Це прокляття життя мільйонів людей і причина поганого сну. Причиною хропіння може бути наш загальний спосіб життя, починаючи від того, що ми їмо, до кількості випитого алкоголю.

Ознаки того, що з вашим хропінням час звернутися до лікаря:

Ваше хропіння заважає вам спати;

Якість вашої уваги та пильності наступного дня падає;

У вас частий ранковий головний біль;

Починають проявлятися проблеми з пам'яттю або концентрацією;

Збільшення ваги може бути фактором, що сприяє хропінню.

Зміна способу життя може стати ключем до розв'язання проблем із хропінням. Якщо ви часто п’єте, найефективнішою стратегією буде уникати алкоголю перед сном або повністю від нього відмовитися.

Алкоголь розслабляє м’язи й це стосується м’язів нашого горла. Це означає, що ваше горло може занадто розслабитися, вам стає дещо складніше дихати, що спричиняє хропіння. Снодійне може мати такий самий ефект, як і алкоголь. Підтримка нормальної ваги зменшує навантаження на ваші дихальні шляхи, сприяючи легкому надходженню та виходу повітря.

Майже 61% партнерів "хропунів" вважають, що хропіння максимально заважає їхньому відпочинку та сну, випередивши такі подразники як сомнамбулізм і безпричинне безсоння. Якщо ви хочете зменшити хропіння вашого партнера, треба його розбудити і попросити змінити положення зі спини на бік, хоча, на жаль, це не завжди допомагає.

Попри все людині, що хропе, краще звернутися за допомогою до лікаря, щоб знайти першопричину свого хропіння.

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