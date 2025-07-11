Грудне молоко: який воно має смак і чому його називають «рідким золотом» / © Associated Press

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Грудне молоко — це більше, ніж просто їжа для немовлят. Його часто називають «рідким золотом» за унікальний склад і неоціненну користь для здоров’я малюка. Але що саме ми знаємо про цей продукт, який він на смак, чи можуть його вживати дорослі та чому дослідники так активно вивчають його лікувальні властивості? На ці питання спробувало відповісти видання Healthline Media.

Який смак має грудне молоко

Найпоширеніші описи — «солодке», «ніжне», «як підсолоджене мигдальне молоко» чи «трохи схоже на розтоплене морозиво». Деякі порівнюють смак із динею, медом, водою з цукром або навіть огірками.

І все ж смак змінюється залежно від:

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раціону мами

часу доби

індивідуальних особливостей організму

Цікаво, що діти, які були на грудному вигодовуванні досить довго, описують його як «дуже-дуже солодке молоко».

Запах

Більшість мам кажуть, що грудне молоко пахне так само як і смакує — ніжно, солодко, молочно. У деяких випадках воно має мильний запах — це пов’язано з високим вмістом ферменту ліпази, який розщеплює жири.

Якщо молоко було заморожене та розморожене — запах може бути трохи кислуватим, але це нормально. Натомість якщо молоко зіпсоване (наприклад, через неправильне зберігання), запах буде «з душком», як у скислого коров’ячого молока.

Різниця у консистенції грудного та коров’ячого молока

Грудне молоко рідше та водянистіше, ніж те, до чого ми звикли у магазині. Воно має вигляд як трохи розбавлене коров’яче молоко та має легкий, світлий відтінок. Тож навряд чи воно підійде до вашого лате, але це — не його призначення.

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Склад грудного молока

Це унікальний коктейль з:

води

жирів

білків

вітамінів та мікроелементів

ферментів

гормонів росту

імунних факторів

У грудному молоці є речовини, які захищають від інфекцій, запалень, сприяють розвитку мозку, формуванню органів і навіть впливають на склад мікрофлори кишківника дитини.

Чи можуть дорослі пити грудне молоко

Медично — так, але з великими застереженнями. Грудне молоко — це біологічна рідина. Вона може передавати інфекції, якщо її не перевіряли (наприклад, ВІЛ або гепатити). Тож не варто просити знайому маму чи купувати молоко в інтернеті.

Для чого дорослі п’ють грудне молоко

деякі бодибілдери вважають його «суперфудом» (наукових підтверджень ефективності немає)

пацієнти з онкологією чи імунними розладами пробували його як підтримувальну терапію

наразі вивчається компонент HAMLET — білкова сполука, яка може викликати апоптоз (смерть ракових клітин). Проте це лише лабораторні дослідження, а клінічні докази на людях поки що відсутні

Використання грудного молока у побуті

Його використовують зовнішньо:

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для лікування опіків

за кон’юнктивіті («кислі» очі у немовлят)

за пелюшкового дерматиті

для оброблення дрібних ран

Це природний антисептик, який допомагає зменшити запалення та прискорює загоєння. Дорослим воно не потрібно для щоденного вживання. Але для немовляти — це справжній дар природи, в якому зібрана вся мудрість еволюції.

І хоча у кав’ярнях лате на грудному молоці не подають (і не варто!), ми точно певні в одному, грудне молоко — це не просто їжа, а символ турботи, зв’язку та життя.