Хрускіт у суглобах: чому це відбувається та яка від нього користь

Звук, який ми чуємо, коли хрустимо суглобами – це цікаве фізіологічне явище, яке часто викликає суперечки серед лікарів, реабілітологів та людей, які полюбляють "потріщати" пальцями.

Реабілітолог Абрамов Данило розповів, чи справді це приносить якусь користь організму або може нам нашкодити.

Як виникає хрускіт у суглобах

Суглоб – це складна структура, що складається з кісток, з’єднаних капсулою, всередині якої є суглобова рідина. Ця рідина забезпечує змащення суглобів, допомагає їм рухатися плавно та зменшує тертя.

Коли ми виконуємо різкий чи специфічний рух, капсула суглоба розтягується. У цей момент у суглобовій рідині утворюються бульбашки газу, вони швидко лопаються, що створює характерний звук хрускоту.

Чому хрускіт може приносити полегшення

Хрускіт у суглобах викликає дві основні фізіологічні реакції в організмі:

Розслаблення м’язів

Коли капсула суглоба розтягується і ви чуєте хрускіт — це сигнал для мозку. Для центральної нервової системи такий різкий рух має небезпечний вигляд, тому мозок активує механізм розслаблення м’язів навколо суглоба. Цей ефект створює відчуття легкості та зменшує напруження.

Виділення гормонів

Хрускіт стимулює вироблення певних гормонів, які допомагають знижувати больові відчуття. Це своєрідна природна знеболювальна дія, яка може зробити рухи менш дискомфортними.

Чи безпечний хрускіт для суглобів

Багато людей побоюються, що регулярне хрустіння суглобами може пошкодити їх або викликати захворювання, наприклад, артрит. Проте наукові дослідження наразі не підтверджують безпосереднього зв’язку між звичкою хрустіти суглобами та серйозними проблемами зі здоров’ям.

Однак є нюанси:

Якщо хрускіт супроводжується болем, набряком або обмеженням рухливості, це може свідчити про патологію суглобів і тоді слід звернутися до лікаря.

Зловживання навмисним хрустінням може потенційно викликати мікропошкодження тканин суглоба або надмірне розтягнення зв’язок.

Поради

Якщо ви любите хрустіти суглобами:

Робіть це обережно, без різких рухів.

Не "хрустіть" надто часто, особливо якщо це викликає дискомфорт.

Звертайте увагу на загальний стан суглобів і м’язів. Якщо є будь-які симптоми болю або напруження, краще проконсультуватися з лікарем.

Чому хрустіння таке популярне

Звичка хрустіти пальцями або іншими суглобами – своєрідний спосіб зняти напруження. Це працює тимчасово, але для багатьох людей відчуття легкості та релаксації є вагомою причиною продовжувати.

Хоча хрустіння суглобів само собою зазвичай не шкодить, важливо пам’ятати про міру. Якщо ж ви відчуваєте біль, або ж звук хрускоту лунає від суглобів без навмисного руху, варто звернутися до спеціаліста, щоб виключити можливі проблеми.

Здоров’я суглобів – це запорука комфортного руху й активного життя. Тож піклуйтеся про них, дотримуйтеся правильного режиму фізичних навантажень і регулярного відпочинку.

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