Гриби можуть зміцнити здоровʼя мозку: чому вчені вважають, що вони можуть сповільнити старіння

Коли йдеться про здоров’я мозку, ви можете подумати про омега-3, листову зелень або ягоди. Але є ще один поживний елемент, який привертає увагу, і він, можливо, вже є на вашій кухні.

Що це за елемент і де він міститься, розповідає GoodHousekeeping.

Ерготіонеїн, або ERGO — це потужний антиоксидант, який міститься переважно в грибах, і вчені все більше цікавляться його потенційною роллю в захисті мозку з віком.

Хоча наука все ще розвивається, експерти кажуть, що ця унікальна сполука є перспективною для захисту мозку, спрямованою на окислювальний стрес і запалення, два основні фактори, що сприяють когнітивному зниженню. Ось детальніший огляд ERGO, що говорять дослідження на цей момент і як отримати більше його у своєму раціоні.

Що таке ERGO

Ерготіонеїн або ERGO — це амінокислота з антиоксидантними та протизапальними властивостями, роль якої у здоров’ї мозку досліджується. ERGO може захищати від оксидативного стресу, як і інші антиоксиданти (тобто вітаміни С та Е та селен), але насправді може бути більш стабільним в організмі.

Після вживання ERGO концентрується в тканинах, які стикаються з великим оксидативним стресом, таких як мозок. Оскільки оксидативний стрес і запалення є ключовими факторами старіння мозку та нейродегенеративних захворювань, ERGO, який спеціально накопичується в мозку та діє як «захисник клітин», може відігравати певну роль у довгостроковому когнітивному здоров’ї.

Користь ERGO для здоров’я

Дослідження ERGO все ще перебуває на ранніх стадіях, але результати поки що є багатообіцяючими, і клінічні випробування тривають. Хоча ERGO був відкритий понад століття тому, нещодавно він привернув увагу завдяки своїм потенційним перевагам для здоров’я мозку.

Це надзвичайно сумісний, потужний і довговічний антиоксидант, який захищає мітохондрії, наш центральний вузол для виробництва енергії, метаболізму та здорового старіння, ERGO може бути важливим для довгострокового когнітивного здоров’я, підтримуючи виживання та гнучкість клітин мозку, а також зменшуючи утворення та пошкодження, спричинені амілоїдними бляшками та тау-клубками, які є відомими ознаками когнітивного зниження та деменції. Поки що ці механізми значною мірою базуються на даних про тварин, тому для доведення причинно-наслідкових зв’язків потрібні додаткові клінічні дані.

Менше з тим, люди з кращою когнітивною функцією, зазвичай, мають вищий рівень ERGO, а низький рівень пов’язаний з гіршою когнітивною функцією та швидшим когнітивним зниженням у людей похилого віку. Деяке зниження ERGO є поширеним явищем за нормального старіння, але воно падає ще швидше у людей з когнітивними порушеннями. Пілотні клінічні випробування показують, що ERGO може покращити когнітивні функції та здатність до навчання. Спостережні дослідження показали, що люди з легкими когнітивними порушеннями та низьким рівнем ERGO мали на 12% більшу ймовірність прогресування до хвороби Альцгеймера протягом двох років порівняно з аналогічними пацієнтами з вищим рівнем ERGO.

Оскільки гриби є таким багатим джерелом ERGO, дослідники вважають, що ERGO може бути однією з ключових захисних сполук.

Які гриби мають найбільше ERGO

Дослідження показали, що більша кількість грибів позитивно пов’язана з кращою когнітивною функцією та пов’язана з меншим ризиком легких когнітивних порушень. Дослідження показало, що учасники, які споживали понад дві порції грибів на тиждень (близько 1,5 склянки варених), мали приблизно на 50% нижчі шанси розвитку легких когнітивних порушень порівняно з тими, хто їв гриби рідше одного разу на тиждень. Оскільки ERGO — це антиоксидант, що виробляється лише грибами та деякими бактеріями, дослідники вважають, що він може бути однією з ключових захисних сполук.

Гливи та шиїтаке мають особливо високий вміст ERGO, хоча навіть звичайні білі гриби містять його більше, ніж більшість інших продуктів. ERGO міститься в деяких ферментованих продуктах, а менші кількості — в рослинних продуктах, вирощених у ґрунті, що використовується разом з грибами.

Скільки грибів необхідно їсти для здоровʼя мозку

Отже, скільки ви повинні їсти? Рекомендується вживати різноманітні гриби чотири рази на тиждень або частіше для повноцінного здоров’я мозку.

Крім того, вони також забезпечують інші поживні переваги, такі як клітковина, вітаміни та мінерали, пов’язані зі здоров’ям мозку, такі як вітаміни групи В, мідь та селен.

Як додати більше грибів до свого раціону

Для людей, які не звикли готувати гриби через їхню текстуру чи смак, існує багато простих способів включити їх до страв.

Можна нарізати або подрібнити гриби в кухонному комбайні та збити їх у фарш для бургерів, фрикадельок або начинки для тако. Запікання грибів до золотистої та хрусткої скоринки може зменшити їхню м’якість та розкрити їхній смак, що робить їх чудовим доповненням до зернових страв та салатів. Можна також обсмажувати гриби для омлетів або яєць та використовувати їх як улюблену начинку для піци.

Різні сорти грибів мають різну текстуру, тому спроба поєднання може допомогти зі смаком та відчуттям у роті. Гриби енокі, наприклад, м’які та стають схожими на локшину після приготування, а тонкі скибочки приправлених грибів можна смажити або запікати, щоб зробити «чипси», які підходять як закуски або начинки для салатів. Білі печериці мають м’який, нейтральний смак, тоді як коричневі гриби, такі як креміні (бебі бела) та портобело, пропонують більш насичений, глибший смак.

Висновок

ERGO — потужний антиоксидант, який може підтримувати здоров’я мозку. Потрібні додаткові дослідження, але поки що його вищі рівні пов’язані з кращими мисленням і пам’яттю, тоді як нижчі — з ризиком когнітивного зниження.

Організм не може самостійно виробляти ERGO, але гриби є найкращим джерелом у їжі, і їх легко додавати до страв. Ви можете нарізати або подрібнити їх для соусів, супів або страв з м’ясного фаршу, запікати або смажити на повітрі скибочки для хрусткої закуски, або пасерувати їх для омлетів, зернових мисок або піци. Цілі гриби найкращі, тому що вони забезпечують ERGO разом з клітковиною, вітамінами та мінералами, які підтримують загальне здоров’я мозку. Вживання різноманітних грибів кілька разів на тиждень — це простий спосіб отримати більше ERGO у своєму раціоні, що може допомогти захистити ваш мозок з віком.