Захворюваність зростає, лікарні фіксують дедалі більше ускладнень, а питання «що робити, якщо я захворів» звучить дедалі частіше. Видання The Washington Post розповіло, коли грип можна просто «пережити», а коли противірусні препарати справді мають сенс і чому час тут вирішує все.

Цього сезону вірус грипу поширюється активніше, ніж зазвичай. Лікарі відзначають не лише зростання кількості випадків, а й більшу кількість ускладнень та госпіталізацій.

Це можна пояснити тим, що віруси грипу постійно змінюються і цього року домінує новий різновид штаму A, який передається швидко та дає сильні симптоми. Саме тому навіть люди, які вакцинувалися, можуть захворіти, хоча зазвичай у легшій формі.

Як проявляється грип

Грип — це не просто «застуда». Найчастіші симптоми:

висока температура

сухий чи болісний кашель

біль у горлі

нежить

ломота у тілі

сильна втома

У дітей можуть з’являтися також нудота чи діарея. Для більшості ж людей хвороба минає за кілька днів спокою, пиття рідини та симптоматичного лікування. Але є ситуації, коли цього недостатньо.

Противірусні препарати

Противірусні ліки не є «чарівною пігулкою», але для певних груп людей вони можуть:

скоротити тривалість хвороби

зменшити ризик ускладнень

знизити ймовірність госпіталізації

Особливо вони важливі для:

дітей раннього віку

людей старших 65 років

вагітних

людей із хронічними захворюваннями серця, легень і нирок

осіб з ослабленим імунітетом

Ефективність противірусних препаратів

У середньому противірусні препарати скорочують тривалість грипу приблизно на одну добу. Звучить не надто навдивовижу чудесно, але це поки не згадаєш, якою виснажливою може бути кожна година хвороби. Окрім цього, деякі препарати:

зменшують виділення вірусу

знижують ризик заразити близьких

можуть використовуватися після контакту з хворим, щоб запобігти розвитку грипу

Час має вирішальне значення

Головне обмеження противірусних препаратів — їх потрібно прийняти протягом перших 48 годин від початку симптомів. Саме тому лікарі радять:

мати вдома експрес-тести на грип

звертатися до лікаря одразу, якщо ви у групі ризику

Якщо ви почуваєтеся відносно нормально та можете залишатися вдома, лікування може бути симптоматичним. Проте навіть у цьому випадку варто проконсультуватися з лікарем, особливо якщо поруч є люди з підвищеним ризиком ускладнень.

Вакцинація

Навіть якщо щеплення не завжди запобігає інфікуванню, воно:

значно знижує ризик важкого перебігу

зменшує ймовірність госпіталізації

допомагає швидше відновитися

Важливо памʼятати, вакцинуватися має сенс навіть пізно у сезон, і навіть після перенесеного грипу, адже циркулюють його різні штами.

Грип — це не дрібниця, особливо цього сезону. Противірусні препарати не потрібні всім, але для багатьох вони можуть стати ключем до легшого перебігу хвороби та швидшого повернення до життя.

Найкраща стратегія — уважність до власного стану, швидка реакція та профілактика. Бо іноді правильне рішення у перші дві доби справді змінює все.