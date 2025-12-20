Грип: все, що потрібно знати про сезонну вакцину / © Associated Press

Якщо ви ще думаєте про щеплення чи вже отримали його, важливо знати кілька фактів, які допоможуть пережити холодні місяці з мінімальним ризиком, про це розповіло видання RTÉ.

Вакцина проти грипу потребує близько двох тижнів, щоб досягти максимальної ефективності. Чому так довго, бо імунній системі потрібен час, щоб виробити антитіла, які захищатимуть вас від вірусів грипу.

Якщо ви відчули симптоми грипу незабаром після щеплення, це не означає, що вакцина не працює. Вірус може бути вже у вашому організмі, але ще не проявив себе. У такому випадку вакцина не погіршить стан, навпаки, допоможе імунітету у майбутньому.

Вакцина не робить вас хворими

Багато хто боїться, що щеплення може спричинити хворобу, особливо якщо цього року циркулює особливо агресивний штам. Насправді всі сучасні вакцини містять ослаблені чи «показові» частинки вірусу, які тренують імунітет і не викликають справжньої інфекції. Можлива невелика слабкість або біль у місці ін’єкції протягом 24 годин, це нормальна реакція організму.

Чи можна робити COVID і грипозну вакцину одночасно

Так, це безпечно. Імунітет добре реагує на обидві вакцини одночасно, а побічні ефекти зазвичай дуже м’які — легка температура, ломота у м’язах або біль у місці уколу, які проходять за 24 години.

Коли краще вакцинуватися

Захист від грипу триває приблизно три місяці, тому оптимальний час для щеплення — початок осені, зазвичай жовтень-листопад. Це дозволяє організму бути готовим до піка сезонних випадків, але не занадто рано, щоб захист не ослабнув до кінця зими.

Чи потрібна вакцина, якщо ви вже хворіли

Грип — це не один штам вірусу. Щороку циркулюють кілька різних варіантів. Навіть якщо ви вже перехворіли, вакцина захистить від інших штамів та допоможе уникнути ускладнень.

Особлива увага тим, хто має слабкий імунітет

Ослаблений імунітет підвищує ризик важкого перебігу грипу. Вакцина все одно дає захист, навіть якщо організм не може виробити максимальну кількість антитіл. Щоб бути в безпеці, обмежуйте контакти з хворими, використовуйте маски та інші засоби захисту, також заохочуйте родичів вакцинуватися, адже це додатковий щит для вас.

Чому варто вакцинуватися навіть у «неідеальні» роки

Щороку вчені по всьому світу передбачають, які штами будуть циркулювати. Вони аналізують віруси, які з’являються в південній півкулі, щоб встигнути підготувати вакцину.

Іноді прогноз не зовсім точний, і вакцина не ідеально відповідає штамам. Але навіть тоді вона значно знижує ризик важкої хвороби та поширення вірусу серед інших.

Щеплення не гарантує, що ви взагалі не захворієте, але допомагає уникнути важкого перебігу хвороби, захистити близьких, особливо вразливих, і зменшити навантаження на лікарні та медиків. Цього сезону не відкладайте вакцинацію на потім — подбайте про себе, щоб провести зиму здоровими та енергійними.