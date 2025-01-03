Хвороба Крона: все, що вам потрібно знати для підтримки здоровʼя

Хвороба Крона — це хронічне запальне захворювання, яке вражає шлунково-кишковий тракт і призводить до таких симптомів, як діарея, спазми у животі та навіть кривавий стілець.

Видання Healthline розповіло, що дієтичні зміни та медикаментозна терапія здатні полегшити перебіг захворювання. Проте для багатьох пацієнтів у майбутньому може виникнути потреба у хірургічному втручанні.

Хвороба Крона належить до групи запальних захворювань кишківника. Попри значний прогрес у лікуванні за останні десятиліття, сьогодні ліків проти хвороби Крона не існує.

Це захворювання може уражати будь-яку частину шлунково-кишкового тракту (ШКТ) — від ротової порожнини до заднього проходу, але найчастіше страждають тонка і товста кишки. Воно здатне вражати окремі ділянки ШКТ, залишаючи інші незайманими. Тяжкість хвороби варіюється від легкої до тяжкої і в складних випадках вона може загрожувати життю пацієнта.

Симптоми хвороби Крона

Симптоми захворювання зазвичай розвиваються поступово і можуть з часом посилюватися. Рідше вони виникають раптово. На ранніх стадіях хвороба Крона може проявлятися наступними ознаками:

діарея

спазми у животі

кров у калі

лихоманка

втома

втрата апетиту

незрозуміла втрата ваги

відчуття неповного випорожнення кишківника

часта потреба в дефекації

У міру прогресування хвороби симптоми можуть стати серйознішими:

періанальна фістула (аномальне з'єднання тканин)

виразки (від рота до заднього проходу)

запалення суглобів і шкіри

анемія, що викликає задишку або зниження фізичної витривалості

Раннє виявлення та діагностика дозволяють уникнути ускладнень і почати ефективне лікування.

Варіанти хвороби Крона

Існує п'ять основних типів хвороби Крона залежно від розташування ураженої ділянки ШКТ:

Ілеїт — ураження тонкої кишки Коліт — ураження товстої кишки Ілеоколіт — ураження тонкої та товстої кишки Гастродуоденальна форма — ураження шлунка та дванадцятипалої кишки Єюноілеїт — ураження клубової кишки

Також захворювання може проявлятися як перианальна хвороба, що включає нориці, інфекції глибоких тканин і виразки навколо анального отвору.

Причини та фактори ризику

Точна причина хвороби Крона досі невідома. Однією з гіпотез є аутоімунний характер захворювання, за якого імунна система атакує власні тканини організму, викликаючи запалення.

Фактори ризику включають:

генетичну схильність

куріння

приймання певних ліків (антибіотики, оральні контрацептиви)

проживання в міському середовищі

Діагностика

Діагностика хвороби Крона передбачає використання різних методів:

аналізи крові та калу

ендоскопія та колоноскопія (з біопсією)

візуалізаційні методи (КТ, МРТ)

Лікарі враховують результати цих тестів разом із симптомами та історією пацієнта для встановлення діагнозу. Повторне обстеження може бути необхідним для контролю прогресу хвороби.

Лікування

На сьогодні ліків проти хвороби Крона немає, але її симптоми можна контролювати за допомогою:

Медикаментів

протидіарейних засобів;

протизапальних препаратів;

біологічних засобів;

імуномодуляторів;

антибіотиків (для зменшення інфекцій і загоєння нориць).

Хірургії

Приблизно 80% пацієнтів з хворобою Крона потребують хірургічного втручання. Основні види операцій:

стріктуропластика;

резекція кишки;

створення стоми;

колектомія чи проктоколектомія.

Дієти

Харчування має важливе значення у контролі симптомів. Рекомендації:

зменшення споживання клітковини;

обмеження жирів і молочних продуктів;

вживання достатньої кількості води;

приймання вітамінних і мінеральних добавок.

Альтернативні методи лікування

Деякі пацієнти використовують комплементарну та альтернативну медицину:

пробіотики;

пребіотики;

риб’ячий жир;

акупунктура.

Перед застосуванням будь-яких додаткових методів лікування слід проконсультуватися з лікарем.

Знання про хворобу Крона допомагає краще розуміти її природу, уникати загострень і жити повноцінним життям.

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