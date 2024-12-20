Хвороба Паркінсона: корисні заняття, які можуть зменшити симптоми хвороби

Хвороба Паркінсона — неврологічний розлад, який прогресує та знижує рівень дофаміну у мозку. Це призводить до тремтіння та втрати рівноваги.

На жаль, наразі не існує ліків проти цього захворювання, тому лікування зосереджене на полегшенні симптомів і покращенні якості життя.

Активність — ключовий елемент у підтримці фізичного та емоційного здоров’я людей із хворобою Паркінсона. В’язання, малювання, розгадування ребусів, а також фізичні вправи, як-от їзда на велосипеді чи йога, можуть допомогти зміцнити м’язи, розвинути дрібну моторику та зменшити ризик розвитку деменції.

Видання HealthLine розповіло про види діяльності, які допомагають покращити якість життя людей із хворобою Паркінсона, а також рекомендації для доглядальників.

Вплив стадій хвороби на вибір занять

На ранніх стадіях хвороби Паркінсона тремор зазвичай виникає у стані спокою та зникає під час дії. Саме в цей період багато запропонованих занять можуть бути найбільш ефективними, адже вони сприяють зміцненню м’язів, підтримці гарного настрою та рівноваги.

На пізніх стадіях тремор може проявлятися навіть під час виконання дій, що робить певні заняття незручними чи навіть небезпечними. Також можуть виникати труднощі з ходінням чи відчуття запаморочення після вставання. У таких випадках пріоритетом стають вправи, спрямовані на збереження рівноваги та безпечного ходіння.

В’язання та малювання

Такі художні заняття, як в’язання чи малювання, сприяють розвитку дрібної моторики та допомагають створити щось власноруч. Це не лише підтримує координацію рухів, але й зменшує рівень стресу. Крім того, творчість допомагає:

зосередитися на рухах рук

знизити рівень тривожності

отримати задоволення від завершеного проєкту

Варто дізнатися, адже багато де проводяться групові заняття з в’язання чи малювання, які стають чудовою можливістю для соціалізації. Це особливо важливо для людей із хворобою Паркінсона, які можуть відчувати ізоляцію.

Спів

Вокальні вправи, зокрема спів, допомагають зміцнити м’язи голосового апарату та покращити контроль над голосом. Це надзвичайно корисно для тих, хто стикається з голосовим тремором або труднощами у спілкуванні.

Спів також розвиває пам’ять, покращує настрій та сприяє соціальній взаємодії, якщо він відбувається у групі.

Розгадування ребусів

Кросворди, головоломки та інші завдання для розуму є цінною когнітивною вправою. Вони сприяють:

покращенню концентрації

збереженню пам’яті

розвитку логічного мислення

Ця діяльність особливо корисна для запобігання когнітивним змінам, які можуть виникати на пізніх стадіях хвороби.

Гра у відеоігри та віртуальну реальність

Сучасні технології, як-от відеоігри чи віртуальна реальність, можуть сприяти розвитку координації розуму та тіла. Ці види діяльності також вимагають стратегічного мислення, пам’яті та розв'язання проблем, а це позитивно впливає на когнітивні здібності.

Окрім цифрових ігор, настільні розваги можуть бути чудовою альтернативою без використання екрана.

Приготування їжі

Кулінарія дає можливість виконувати послідовність дій, розвивати пам’ять та організаційні навички. Вона також може бути соціальною активністю, адже процес готування чи спільна трапеза сприяють об’єднанню родини та друзів.

На пізніших стадіях хвороби людині може знадобитися допомога на кухні, але залучення до простих завдань (наприклад, змішування чи прикрашання) допомагає підтримувати відчуття корисності.

Медитація та ведення щоденника

Медитація сприяє розслабленню, знижує рівень стресу та покращує емоційний стан. Це особливо важливо для людей із хворобою Паркінсона, які можуть відчувати депресію через зміни у здоров’ї.

Ведення щоденника допомагає:

зберігати спогади

організовувати думки

тренувати дрібну моторику через писання

Фізичні вправи

Регулярна фізична активність позитивно впливає на баланс, гнучкість і силу м’язів. Рекомендовані види вправ:

Йога — покращує гнучкість і знімає стрес

Плавання — розвиває рівновагу та покращує витривалість

Їзда на велосипеді — сприяє координації та зміцнює серцево-судинну систему

Фізична активність може уповільнити прогресування хвороби та покращити якість життя навіть на пізніх стадіях.

Активність є важливим елементом у боротьбі з хворобою Паркінсона. Малювання, в’язання, спів, розгадування ребусів, медитація чи фізичні вправи — кожен може знайти заняття до душі, яке не лише зменшить симптоми, але й додасть радості життю.

Не існує універсального підходу — важливо обирати те, що приносить задоволення. Консультація з лікарем або терапевтом допоможе визначити найкращі види діяльності залежно від стадії хвороби. Подбайте про себе чи близьких і пам’ятайте, навіть маленькі кроки можуть мати великий вплив.

Ми також писали про вправи проти болю у попереку.

Читайте також: