Хвороба зимової блювоти: що таке норовірус та як лікарі радять лікувати його в домашніх умовах

Під час лікування норовірусу, відомого як "хвороба зимової блювоти", важливо запобігти зневодненню та заспокоїти шлунок.

Норовірус зазвичай минає сам собою протягом кількох днів, але його симптоми можуть руйнувати наше повсякденне життя. Експерти запропонували Woman`s World поради щодо лікування норовірусу в домашніх умовах і пояснюють, коли час звернутися до лікаря.

Що таке норовірус

Незважаючи на те, що його часто називають "шлунковим грипом", норовірус не пов’язаний з грипом. Це вірусна інфекція, яка викликає гастроентерит або запалення шлунка та кишківника.

Симптоми норовірусу

Може бути важко пов’язати симптоми конкретно з норовірусом, оскільки багато загальних ознак також пов’язані з різними типами вірусів.

Найпоширенішими ознаками норовірусу є діарея та блювота, каже Хале Пазвош, докторка медичних наук. Симптоми можуть початися через 12 годин після контакту з вірусом. Багато пацієнтів також повідомляють про дискомфорт/біль у животі, нудоту, втому, лихоманку та головні або м’язові болі. Зазвичай симптоми зникають через 1-3 дні.

Як поширюється норовірус

Норовірус дуже заразний. Він може зберігатися на певних поверхнях до 12 днів і стійкий до традиційних дезінфікувальних засобів на спиртовій основі. Він передається кількома способами, пояснює Кетрін Шлаффер, докторка медичних наук.

Серед них:

Фекально-оральний, який зазвичай виникає через погану гігієну рук після відвідування туалету.

Споживання їжі, зараженої інфікованою водою (часто згадуються сирі молюски, устриці, фрукти й овочі, які піддалися впливу зараженої води) або іншими особами.

Забруднені поверхні та предмети.

Краплі в повітрі від блювоти.

Лікування норовірусу в домашніх умовах

Хоча немає способу вилікувати сам норовірус, ви можете впоратися з симптомами за допомогою деяких простих засобів для самолікування.

Ось що допомагає:

Залишайтеся гідратованими. Норовірус піддає людей ризику зневоднення, каже докторка Шлаффер, тому вкрай важливо пити багато рідини, щоб поповнити втрати шлунково-кишкового тракту. Це включає воду, прозорі рідини та розчини для оральної регідратації. Її головні рекомендації щодо заміни втраченої рідини – це бульйони та прості супи, а докторка Пазвош рекомендує напої з електролітами. Ви також маєте уникати їжі, напоїв або діяльності, які можуть посилити зневоднення, як-от алкоголь, кофеїн і виснажливі фізичні вправи, попереджає докторка Шлаффер.

Норовірус піддає людей ризику зневоднення, каже докторка Шлаффер, тому вкрай важливо пити багато рідини, щоб поповнити втрати шлунково-кишкового тракту. Це включає воду, прозорі рідини та розчини для оральної регідратації. Її головні рекомендації щодо заміни втраченої рідини – це бульйони та прості супи, а докторка Пазвош рекомендує напої з електролітами. Ви також маєте уникати їжі, напоїв або діяльності, які можуть посилити зневоднення, як-от алкоголь, кофеїн і виснажливі фізичні вправи, попереджає докторка Шлаффер. Заспокойте живіт. Норовірус може завдати шкоди вашому шлунку, тому важливо дотримуватися продуктів, які не викликають його подальшого розладу та посилення симптомів. Пюре для дитячого харчування та закуски на основі желатину можуть бути корисними (навіть для дорослих), оскільки вони зручні, зазвичай містять прості інгредієнти та легко засвоюються, каже докторка Шлаффер. Також корисно уникати додавання цукру, дотримуватися простих інгредієнтів і перевіряти на етикетці складники, які можуть подразнювати ваш шлунок, як-от молочні продукти, цитрусові, гостра їжа, штучні підсолоджувачі та інші добавки, зазначає вона.

Норовірус може завдати шкоди вашому шлунку, тому важливо дотримуватися продуктів, які не викликають його подальшого розладу та посилення симптомів. Пюре для дитячого харчування та закуски на основі желатину можуть бути корисними (навіть для дорослих), оскільки вони зручні, зазвичай містять прості інгредієнти та легко засвоюються, каже докторка Шлаффер. Також корисно уникати додавання цукру, дотримуватися простих інгредієнтів і перевіряти на етикетці складники, які можуть подразнювати ваш шлунок, як-от молочні продукти, цитрусові, гостра їжа, штучні підсолоджувачі та інші добавки, зазначає вона. Вживайте невелику кількість їжі за раз. Радж Дасгупта, доктор медичних наук, пропонує обмежити споживання твердої їжі, доки ви не зможете вживати рідини. Щойно це буде можливо, почніть з м’якої їжі, наприклад, тостів, рису й бананів, пропонує він.

Коли звертатися до лікаря для лікування норовірусу

Хоча норовірус зрештою виліковується сам собою, деякі обставини можуть потребувати візиту до лікаря по допомогу.

Якщо ви відчуваєте сильне зневоднення, не можете утримувати рідину або якщо ваші симптоми тривають довше, ніж кілька днів, час звернутися до лікаря, каже доктор Дасгупта. Лікарі можуть допомогти з внутрішньовенним введенням рідини, якщо зневоднення є сильним, надати ліки для полегшення симптомів і дати поради щодо запобігання ускладненням, особливо якщо ви старші або маєте ослаблену імунну систему.

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