Гикавка: як її позбутися, чому вона зʼявляється та чи може вбити / © Credits

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Гикавка — це не просто дивний звук, який раптово виривається з горла. За ним стоїть мимовільний спазм діафрагми — тонкого куполоподібного м’яза, який відділяє грудну клітку від черевної порожнини та бере участь у диханні.

Коли виникає гикавка, діафрагма раптово скорочується, тож повітря швидко потрапляє всередину. Майже одночасно голосова щілина — простір між голосовими зв’язками — різко закривається. Саме це й створює знайомий звук «гик», про це розповіло видання Cleveland Clinic. У більшості випадків організм швидко повертається до нормального ритму та гикавка зникає так само раптово, як почалася.

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Чому ми гикаємо

Причини короткочасної гикавки зазвичай дуже буденні, наприклад, вона може виникнути, якщо ми:

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занадто багато чи надто швидко їмо

вживаємо дуже гарячу чи холодну їжу

їмо гострі страви

п’ємо газовані напої

заковтуємо багато повітря

вживаємо алкоголь

куримо

Іноді достатньо буквально одного з цих факторів, щоб діафрагма на деякий час «збилася» зі звичного ритму. Тож якщо після святкової вечері ви раптом почали гикати, панікувати точно не потрібно. Найімовірніше, організм просто реагує на переїдання чи швидке вживання їжі.

Не вся гикавка однакова

Медики поділяють гикавку за її тривалістю.

Тимчасова триває від кількох секунд до кількох хвилин — саме з нею знайомі практично всі.

Стійка триває понад 48 годин і може продовжуватися до місяця.

Неприборкана — це гикавка, яка не припиняється понад місяць.

Існує також рецидивна гикавка, коли епізоди регулярно повторюються та тривають довше, ніж кілька хвилин.

Саме тривала гикавка потребує особливої уваги.

Коли гикавка — симптом іншої проблеми

Якщо гикавка не минає протягом двох днів, вона вже може бути пов’язана не з вечерею чи газованою водою, а з певним станом здоров’я. Серед можливих причин — захворювання шлунково-кишкового тракту, зокрема гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та гастрит.

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Тривалу гикавку також можуть спричиняти деякі захворювання нервової системи, легенів, порушення обміну речовин та певні інфекції. У рідкісних випадках причиною можуть бути пухлини чи інші патологічні зміни. Саме тому тривалу гикавку не варто списувати лише на «нерви» чи чекати, поки вона якось сама пройде.

Причиною іноді стають і медикаменти, зокрема, стійка гикавка може бути побічною реакцією на деякі препарати, включно з окремими ліками, які впливають на нервову систему, деякими хіміотерапевтичними препаратами та іншими медикаментами. Після певних операцій та процедур, особливо зі застосуванням загальної анестезії, гикавка також може з’являтися чи довше тривати.

Тривала гикавка — це вже проблема

Кілька хвилин гикавки навряд чи серйозно вплинуть на ваше життя. Інша справа — коли вона триває днями. Стійка гикавка може заважати їсти, пити, говорити та нормально спати. Через це людина може швидше виснажуватися, а у деяких випадках — втрачати вагу. Тобто проблема вже не лише в дратівливому звуці «гик». Постійні спазми можуть суттєво погіршувати самопочуття та якість життя.

Чи можна швидко позбутися гикавки

Універсального способу, який гарантовано зупиняє випадкову гикавку, медицина поки не має. Найчастіше вона просто минає сама. Втім, існують популярні домашні методи, які можуть допомогти деяким людям. Серед них:

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ненадовго затримати дихання

повільно випити холодної води

прополоскати горло крижаною водою

проковтнути невелику кількість цукру

Ці способи не мають гарантованої ефективності, тому ставитися до них краще як до простих домашніх хитриків, а не до лікування. Із сумнівними чи потенційно небезпечними методами експериментувати не варто.

Якщо гикавка не проходить

Якщо гикавка триває понад 48 годин, варто звернутися до медичного фахівця. Лікар розпитає про симптоми, захворювання, нещодавні операції та медикаменти, які ви приймаєте. Залежно від ситуації можуть знадобитися аналізи крові, рентген грудної клітки, ЕКГ, ендоскопія, КТ або МРТ. Мета такого обстеження — не просто «вимкнути» гикавку, а знайти причину, яка її підтримує.

Якщо саме ліки провокують симптом, лікар може скоригувати терапію. У деяких випадках для лікування стійкої гикавки використовують спеціальні препарати. Іноді можуть застосовуватися нервові блокади чи інші методи.

Самостійно скасовувати призначені медикаменти через гикавку не варто.

Чи можна запобігти гикавці

Повністю гарантувати це неможливо, але ризик короткочасної гикавки можна зменшити. Наприклад, спробуйте їсти повільніше, не переїдати, обмежити газовані напої та алкоголь, а також не вживати дуже гарячу чи дуже холодну їжу. Якщо ви помічаєте, що гикавка регулярно виникає після певних продуктів чи напоїв, можна вести простий щоденник і відстежувати закономірності.

Гикавка у немовлят

У немовлят гикавка — дуже поширене явище та зазвичай не є приводом для занепокоєння. Фахівці припускають, що вона може бути пов’язана із заковтуванням повітря чи переповненням шлунка під час годування. Це, своєю чергою, може подразнювати діафрагму.

Втім, якщо разом із гикавкою у малюка з’являються інші симптоми, наприклад кашель або часте зригування, варто обговорити це з педіатром.

У більшості випадків гикавка — просто короткочасна реакція організму, яка не потребує лікування. Проте є проста межа, яку варто запам’ятати, якщо гикавка триває понад 48 годин, потрібно звернутися до лікаря.

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