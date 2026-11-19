який осінній напій менше впливає на рівень цукру у крові / © Credits

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Коли за вікном холодає, дуже приємно зігрітися чашкою чогось солодкого. Проте сезонні напої нерідко містять чимало цукру, навіть якщо він природного походження. Видання EatingWell порівняло яблучний сидр і гарячий шоколад та з’ясувало, як вони впливають на рівень глюкози. І хоча обидва варіанти мають свої нюанси, невелику перевагу все ж таки має один.

Яблучний сидр

На перший погляд, напій із яблук здається цілком невинним вибором. Однак чашка об’ємом близько 240 мл містить приблизно 27 г цукру та майже не має клітковини, білків або жирів.

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Річ у тім, що яблучний сидр за складом близький до нефільтрованого яблучного соку. На відміну від цілого фрукта, він не містить достатньо клітковини, яка уповільнює засвоєння цукрів. Тому глюкоза може швидше потрапляти у кров і спричиняти її помітніше підвищення.

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Має значення навіть те, як саме ви п’єте сидр. Якщо випити велику порцію за кілька хвилин, рівень глюкози може зрости швидше, ніж коли ви неквапливо смакуєте напій.

Гарячий шоколад

З гарячим шоколадом ситуація дещо інша. Його поживна цінність залежить від рецепта та інгредієнтів, але класична чашка на молоці містить приблизно 24 г цукру, 9 г білка та 6 г жирів.

Саме білки та жири з молока можуть уповільнювати травлення та засвоєння цукрів. Тож організм отримує не лише солодкий напій, а й компоненти, які допомагають зробити реакцію рівня глюкози плавнішою.

Ще один плюс — рецепт можна адаптувати. Варто готувати какао вдома, використовувати молоко без зайвого цукру, додавати темний шоколад із великим вмістом какао та не переборщувати з підсолоджувачами. Кориця та ваніль допоможуть зробити смак насиченішим без великої кількості цукру.

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Як пити улюблені напої без зайвих стрибків глюкози

Повністю відмовлятися від сезонних напоїв не потрібно, достатньо кількох простих звичок:

Не пийте натщесерце

Обирайте менші порції

Експериментуйте з рецептом

Не захоплюйтеся топінгами

Смакуйте повільно

Якщо обирати між яблучним сидром і гарячим шоколадом, останній має невелику перевагу для стабільнішого рівня цукру у крові — передусім завдяки білкам і жирам із молока. Проте вирішальними залишаються рецепт, розмір порції та те, з чим ви поєднуєте напій.

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