Яблуко чи груша: який осінній фрукт краще допомагає контролювати рівень цукру у крові

Груша чи яблуко / © Credits

Реклама

Осінь — ідеальний час для яблук і груш, вони соковиті, доступні та багаті на корисні речовини. Проте чи замислювалися ви, який із цих фруктів краще впливає на рівень глюкози у крові. За словами видання HEALTH, обидва варіанти цілком доречні у збалансованому харчуванні, проте груша має кілька невеликих переваг.

Чому груша — найкращий вибір

Головна причина — нижчий глікемічний індекс. Цей показник показує, наскільки швидко продукт підвищує рівень цукру у крові. У яблук він становить приблизно 40, тоді як у груш — близько 30. Точні значення можуть відрізнятися залежно від сорту та стиглості фруктів.

Реклама

Ще одна перевага груш — більший вміст клітковини. В одній груші її приблизно 4 г, тоді як яблуко містить близько 2,5 г. Саме клітковина, зокрема її розчинна форма, допомагає уповільнювати травлення та всмоктування цукрів. Завдяки цьому рівень глюкози після їди може поступовіше підвищуватися, без різких стрибків.

Реклама

Чи варто відмовлятися від яблук

Зовсім ні, дієтологи наголошують, що різниця між яблуками та грушами не настільки суттєва, щоб надавати перевагу лише одному фрукту. Обидва мають низький глікемічний індекс, містять клітковину та поліфеноли — рослинні сполуки, які можуть позитивно впливати на регуляцію рівня цукру у крові.

Крім того, споживання яблук і груш знижують ризик розвитку діабету II типу. Водночас це не означає, що самі фрукти можуть запобігти захворюванню, важливу роль відіграє весь раціон і спосіб життя.

Як правильно їсти яблука та груші

Є кілька простих рекомендацій, які допоможуть зробити фруктовий перекус ще збалансованішим:

Не очищайте шкірку, бо саме у ній міститься значна частина клітковини та поліфенолів.

Поєднуйте фрукти з білками та корисними жирами. Наприклад, додайте до яблука чи груші грецький йогурт або трохи горіхової пасти. Таке поєднання може сприяти плавній реакції рівня глюкози.

Обирайте те, що вам смакує. Регулярність і різноманітність у харчуванні важливіші за спроби знайти один-єдиний «ідеальний» фрукт.

Якщо обирати між яблуком і грушею саме з погляду контролю цукру у крові, невелику перевагу можна віддати груші, завдяки нижчому глікемічному індексу та більшій кількості клітковини. Проте яблука також залишаються чудовим варіантом для щоденного меню.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів