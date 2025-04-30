Як антигістамінні препарати впливають на організм: лікарі розповідають про 5 можливих ефектів

Алергія / © Credits

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З теплішими днями і садами в повному квітненні весна приносить радість багатьом. Але для когось вона означає появу подразнювальних, а іноді й виснажливих симптомів, оскільки сезон алергії посилюється.

І хоча існує безліч засобів від сінної лихоманки, які ви можете спробувати, багато хто приймає таблетку антигістамінного препарату, щоб допомогти зі свербінням очей, виділеннями з носа, кашлем і головним болем.

Ці безрецептурні препарати працюють, але мають побічні ефекти. Що вам потрібно знати про антигістамінні препарати, розповідає Woman&Home.

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Відновлюють рівновагу та запобігають блювоті

Антигістамінні препарати можуть допомогти за різних алергій, а також здатні полегшити нудоту, блювоту та можуть використовуватися для лікування станів, які впливають на рівновагу, як-от запаморочення.

Деякі типи впливають на центр рівноваги мозку, заспокоюючи сигнали, які викликають запаморочення, пояснює сімейний лікар доктор Раміт Сінгх Самб’ял.

Лікують безсоння

Деякі антигістамінні препарати можуть викликати сонливість. Блокуючи гістамін у мозку, вони знижують систему пильності організму та перешкоджають нашій здатності регулювати неспання, стверджує доктор Самб’ял.

Але це не дуже добре для тривалого використання, оскільки ваш організм може розвинути толерантність до цих препаратів, попереджає доктор.

Роблять вас молодшими на вигляд

Алергія може викликати запалення, що призводить до набряків під очима. Антигістамінні препарати можуть допомогти зменшити це, каже докторка Дебора Лі.

Деякі люди, які приймають антигістамінні препарати, кажуть, що протягом двох-чотирьох тижнів шкіра навколо очей має підтягнутий вигляд, але ви в жодному разі не повинні призначати собі ці препарати, не порадившись зі своїм сімейним лікарем.

Підвищують ризик деменції за тривалого використання

Антигістамінні препарати першого покоління мають, зокрема, антихолінергічні ефекти, а це означає, що вони блокують нейромедіатор, важливий для навчання, каже доктор Самб’ял.

Як наслідок, з часом регулярне вживання пов’язують зі зниженням когнітивних функцій і підвищеним ризиком деменції. Ось чому лікарі рекомендують для частого використання препарати другого покоління.

Зверніться до лікаря по пораду.

Можуть викликати закреп

Нейромедіатор, який блокується, також відіграє вирішальну роль в інших функціях організму, включно зі скороченням м’язів у травній системі.

Це означає, що антигістамінні препарати можуть призвести до закрепу. Вони також часом впливають на здоров’я кишківника та спричиняють сухість у роті, тому пийте щонайменше два літри води на день, їжте багато клітковини та будьте активними, щоб підтримувати хорошу функцію кишківника, каже докторка Дебора Лі.

Як безпечно приймати антигістамінні препарати

Завжди дотримуйтеся інструкцій на етикетці або рекомендацій вашого фармацевта чи сімейного лікаря. Якщо ви приймаєте препарат, який може викликати сонливість (це має бути зазначено на етикетці), уникайте керування автомобілем та обмежте споживання алкоголю.

Також майте на увазі, що деякі антигістамінні препарати можуть зробити вас чутливішими до сонця, а це означає, що ви можете легше обгоріти, тому не забувайте про SPF.

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Дата публікації 16:54, 18.07.24 Кількість переглядів 395 Не пропустіть ці симптоми! Як розпізнати алергію на сонце? Поради дерматолога