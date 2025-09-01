ТСН у соціальних мережах

Як болить живіт за апендициту: локалізація, відчуття та тривалість

Апендицит — одне з найпоширеніших гострих станів черевної порожнини, який вимагає невідкладної медичної допомоги.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Це запалення апендикса — маленького відростка сліпої кишки, який розташований у нижньому правому квадранті живота. Хоч він і невеликий, його запалення може призвести до серйозних ускладнень, включно з розривом апендикса, якщо не звернутися вчасно до лікаря.

У своїй статті видання Tua Saúde детально розповіло про те, де і як болить живіт за апендициту, що відчувають пацієнти, як довго триває біль і коли потрібно звертатися за медичною допомогою.

Де відчувається біль

Біль при апендициті має характерну динаміку:

  1. Початкова фаза: біль зазвичай з’являється навколо пупка. Він може бути слабким, тягучим або схожим на спазм. Деякі пацієнти описують його як «тягучий біль у животі», який важко точно локалізувати.

  2. Через кілька годин: біль поступово зміщується у нижній правий квадрант живота, в область, яку лікарі називають «точка Макберні».

  3. Поширення: у деяких випадках біль може віддавати у спину, поперек або тазову область. Якщо апендикс розривається, біль стає дифузним і охоплює весь живіт.

Важливо пам’ятати, що біль у нижньому лівому квадранті живота рідко пов’язаний з апендицитом, він частіше сигналізує про панкреатит, кишкові проблеми чи гінекологічні патології, наприклад кісту яєчника.

Яким буває біль

  • Різкий та раптовий: часто починається несподівано та наростає протягом кількох годин.

  • Посилюється під час руху: ходьбі, кашлі, чханні чи натисканні на живіт.

  • Стає постійним: біль не минає сам по собі, а лише посилюється.

  • Супроводжується іншими симптомами: нудота та блювання, відсутність апетиту, слабка температура (37–38°C), здуття живота чи труднощі з газоутворенням.

На ранній стадії біль може бути тупим і непостійним, проте з часом він стає інтенсивним, локалізованим і різким.

Тривалість білю

  • Біль з’являється протягом перших 24 годин після запалення апендикса.

  • Інтенсивність зростає протягом 1–2 днів, якщо не проводити лікування.

  • Без медичного втручання біль не минає і може тривати декілька днів, а це підвищує ризик розриву апендикса.

  • Серйозні ускладнення особливо ймовірні через 48–72 години після появи перших симптомів.

Тому важливо не чекати, доки біль пройде сам по собі, а звернутися до лікаря якомога швидше.

Інші симптоми

  • Втрата апетиту — один з найчастіших ранніх сигналів.

  • Нудота та блювання — зазвичай з’являються після початку болю.

  • Легка лихоманка — температура підіймається до 37–38°C.

  • Проблеми з кишківником — запор або ускладнене виділення газів.

У дорослих і дітей симптоми можуть трохи відрізнятися, наприклад, у дітей часто біль розмитіший, у вагітних — зміщений догори через розтягнення живота.

Коли негайно звертатися до лікаря

Якщо ви відчуваєте:

  • Сильний та постійний біль у нижньому правому боці живота,

  • Нудоту та блювання,

  • Втрата апетиту чи підвищення температури,

Все це сигнали про невідкладну медичну допомогу.

Лікар підтвердить діагноз через:

  • Фізикальний огляд — натискання на живіт для визначення локалізації болю;

  • Лабораторні аналізи — кров, сеча для перевірки запалення;

  • УЗД або КТ — щоб візуалізувати апендикс і оцінити запалення.

Якщо апендицит підтверджується, проводиться хірургічне видалення — апендектомія. Найкраще виконати операцію протягом 24 годин після підтвердження діагнозу, щоб уникнути ускладнень.

Профілактика

  • Уникайте самолікування та не приймайте проносні чи знеболювальні препарати без консультації з лікарем.

  • Ведіть здоровий спосіб життя та раціон з високим вмістом клітковини — це допомагає зменшити ризик застою калових мас у сліпій кишці.

  • За перших ознак апендициту не зволікайте зі зверненням до лікаря.

Апендицит — стан, який потребує швидкого реагування. Його біль має характерну локалізацію, інтенсивність і тривалість. Своєчасне звернення до лікаря допомагає уникнути серйозних ускладнень, забезпечити безпечне лікування та швидке відновлення. Пам’ятайте, краще перестрахуватися та перевіритися у лікаря, ніж ризикувати життям.

