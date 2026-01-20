Як чистити сніг і не зірвати спину / © Associated Press

Однак, хороша новина полягає у тому, що прибирання снігу не обов’язково має завершуватися травмою. Видання Cleveland Clinic розповіло, справа не у самій лопаті, а в тому, як саме ми нею користуємося.

Чищення снігу — це повноцінне фізичне навантаження, до якого більшість із нас не готова. Болю у спині можна уникнути, якщо врахувати три ключові фактори — повторювані рухи, неправильну позу та вагу снігу. Саме їхнє поєднання найчастіше призводить до перенапруження м’язів і травм.

Чому після лопати болить спина

Коли ми чистимо сніг, тіло змушене:

виконувати однакові рухи знову та знову;

працювати у незручному положенні;

підіймати та кидати важкий, часто мокрий сніг.

У холодну погоду м’язи скорочуються сильніше, кровообіг сповільнюється, а різкі рухи можуть викликати спазми чи навіть серйозніші проблеми.

Що зробити до того, як вийти надвір

Розігрійте спину. Перед тим як братися за лопату, варто витратити кілька хвилин на розтяжку. Це зменшить ризик спазмів і травм. Тут підійдуть три ефективні вправи:

Випад бігуна — активує поперек і таз;

Розтяжка грушоподібного м’яза (внутрішній м’яз таза) — знімає напругу у нижній частині спини;

Скручування лежачи — покращує рухливість хребта.

Кожну вправу варто утримувати 60–90 секунд, дихати спокійно та глибоко.

Правильна техніка

Присідайте, а не нахиляйтеся. Чим нижче ви присідаєте, тим менше навантаження припадає на поперек. Ноги мають бути розставлені ширше, це допомагає стабільності.

Менше підіймати — менше кидати. Чим вище і далі ви кидаєте сніг, тим більший стрес для спини. Ідеально — штовхати сніг, а не підіймати його.

Жодних різких рухів. Ривки та скручування корпусу — найнебезпечніші. Вони можуть пошкодити міжхребцеві диски та спричинити грижу. Краще кидати сніг прямо перед собою чи змінювати позицію разом із ногами.

Безпека під ногами

Ковзання на льоду — одна з найчастіших причин травм узимку. Обирайте зимове взуття з нековзною гумовою підошвою та глибоким протектором, це значно зменшує ризик падіння.

«Спеціальна» лопата

Наукових доказів, що певний тип лопати повністю захищає від болю в спині, немає. Але загальне правило говорить, що чим ближче лопата до землі та чим менше потрібно підіймати сніг, тим краще для спини. Лопати-штовхачі чи моделі з колесами можуть бути хорошим варіантом, якщо дозволяє поверхня.

Якщо спина все ж болить

Після прибирання снігу допоможуть:

короткий відпочинок, але не тривале лежання;

теплі та холодні компреси по черзі;

протизапальні засоби за потреби.

Якщо біль не минає протягом кількох днів — варто звернутися до лікаря.

Чищення снігу — це не тест на витривалість і точно не привід жертвувати здоров’ям. Кілька хвилин розтяжки, правильна техніка та уважність до власного тіла здатні зберегти спину здоровою навіть після найсніжнішої зими.