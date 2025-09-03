Як діяти, якщо у вас погіршується слух: корисні поради

Як діяти, якщо у вас погіршується слух / © Credits

Реклама

Ми звикли піклуватися про зір, шкіру чи волосся, але часто забуваємо про ще один надзвичайно важливий орган — наш слух. Саме завдяки йому ми спілкуємося, насолоджуємося музикою, чуємо сміх рідних і голоси друзів. Та, на жаль, проблеми зі слухом можуть виникнути у будь-якому віці. І перші сигнали ми схильні ігнорувати, адже списуємо на втому, шум довкола чи «поганий день». У результаті втрачаємо дорогоцінний час.

Видання Kettering Health розповіло, що чим раніше ви звернете увагу на зміни у сприйнятті звуків і отримаєте консультацію спеціаліста, тим більше шансів зберегти слух та уникнути серйозних ускладнень.

Як зрозуміти, що слух погіршується

Виявити втрату слуху не завжди просто, адже симптоми можуть бути поступовими. Проте треба звернути увагу на такі ознаки:

Реклама

ви часто перепитуєте співрозмовників;

здається, що люди говорять «нечітко»;

складно розібрати мову у галасливих місцях;

телевізор або радіо доводиться вмикати голосніше, ніж раніше;

у вухах з’являється шум або дзвін;

після отитів або травм слух стає гіршим;

зниження слуху відбувається лише в одному вусі;

з’явилися проблеми з рівновагою.

У таких випадках потрібно звернутися до сімейного лікаря чи отоларинголога. Первинний огляд може включати прості тести, наприклад, «шепіт-тест», а за необхідності пацієнта направляють до аудіолога для детальної діагностики.

Типи втрати слуху

Сенсоневральна втрата слуху. Виникає через пошкодження слухових нервів або волоскових клітин у внутрішньому вусі. Найчастіше має незворотний характер.

Кондуктивна втрата слуху. Пов’язана з перешкодами для проходження звукових хвиль, наприклад, сірчані пробки, отит, проблеми з кісточками середнього вуха). У більшості випадків піддається лікуванню.

Змішана втрата слуху. Поєднує обидва типи та вимагає комплексного підходу.

Сучасні методи лікування

Слухові апарати

Слухові апарати сьогодні стали доступнішими, у багатьох країнах їх можна придбати без рецепта. Вони непомітні, комфортні та мають сучасні функції, від шумопоглинання до Bluetooth-підключення.

Важливо: чим раніше пацієнт почне користуватися слуховим апаратом, тим більше шансів зберегти якість слухового сприйняття та уникнути ускладнень.

Видалення сірчаних пробок

Навіть банальна сірчана пробка може знизити слух та викликати біль. Лікар може призначити спеціальні краплі для розм’якшення вушної сірки чи провести безпечне очищення у клініці.

Реклама

Хірургічні методи

У разі, коли слухові апарати не допомагають, застосовують операції:

стапедектомія — заміна ураженої кісточки середнього вуха штучним імплантом;

видалення доброякісних пухлин, наприклад, невриноми слухового нерва).

Кохлеарна імплантація

Цей метод використовують за тяжких форм сенсоневральної чи змішаної втрати слуху, коли навіть сучасні слухові апарати не дають ефекту. Імплант стимулює слуховий нерв, дозволяє пацієнтові чути та розуміти мову.

Як зберегти слух

Уникайте надмірного шуму (гучна музика у навушниках, тривалий вплив шуму на роботі).

Використовуйте вушні затички у гучних місцях (концерти, будівельні майданчики).

Своєчасно лікуйте отити та інші ЛОР-захворювання.

Раз на рік проходьте профілактичний огляд у ЛОР-лікаря, особливо якщо у родині є випадки втрати слуху.

Слідкуйте за тиском та рівнем цукру у крові: хвороби серцево-судинної системи та діабет можуть погіршувати слух.

Втрата слуху — це не вирок. Сучасна медицина пропонує безліч рішень, головне — не ігнорувати перші симптоми та своєчасно звернутися до лікаря. Чим раніше розпочато лікування, тим вищі шанси зберегти якість життя та спілкування з близькими.