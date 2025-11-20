Як догляд за зубами впливає на здоров’я кишківника / © Credits

Видання Real Simple розповіло, що щоденні звички догляду за ротовою порожниною можуть мати значно більший вплив на нашу імунну систему, травлення та навіть рівень запалення в організмі, ніж ми уявляли. Погана гігієна рота — це не лише про карієс або кровоточивість ясен. Це про бактерії, які можуть подорожувати кишківником і втручатися у роботу всього організму.

Мікробіом рота та кишківника

Коли ми говоримо «мікробіом», більшість уявляє кишківник. Але ротова порожнина — це теж величезна екосистема. Трильйони бактерій, корисних і шкідливих, живуть там. Рот і кишківник — пов’язані між собою. І це не метафора, а буквальне твердження.

Бактерії з рота можуть потрапляти у шлунок, кишківник і кров.

Бактерії з кишківника впливають на стан ясен і ризик запалень.

Коли мікробіоми обох зон у балансі — запалення в організмі знижується. Але коли в одній системі виникає хаос, він неминуче зачіпає іншу. Іншими словами, те, що відбувається у вашому роті, ніколи не залишається тільки там.

Як погана гігієна рота шкодить кишківнику

Порушує баланс мікробів у кишківнику. У ротовій порожнині живуть бактерії, які можуть викликати запалення — зокрема Porphyromonas gingivalis, яка асоціюється із захворюваннями ясен. Якщо її стає забагато, вона може дістатися до кишківника та спричинити дисбактеріоз — порушення бактеріального балансу. У результаті маємо погіршення симптомів СРК, здуття, кислотний рефлюкс, а також загальне зниження бар’єрної функції кишківника.

Підсилює системне запалення. Запалені ясна — це не «дрібниця». Це постійне джерело викиду запальних молекул у кров. Таке системне запалення може впливати на роботу серця, рівень цукру у крові, імунітет і, звісно ж, кишківник. Чим сильніше запалення, тим гірше працює система травлення.

Впливає на харчові звички — а вони формують мікробіом. Коли зуби болять або ясна запалені люди гірше жують, обирають м’яку, часто оброблену їжу та уникають сирих овочів і фруктів, які містять клітковину. А саме клітковина — це той «паливний матеріал», завдяки якому кишківник правильно працює.

Як кишківник може впливати на рот

Зв’язок двосторонній. Якщо кишківник у стані хронічного запалення, а це буває за дисбактеріозу, харчових непереносимостях, стресі та діабеті, у людини підвищується ризик гінгівіту та пародонтиту, погіршується здатність тканин рота чинити опір бактеріям і виникає «порочне коло»: кишківник — рот — ще більше запалення. Збалансований кишковий мікробіом — це здорові ясна.

Що робити

Чистити зуби — 2 хв, двічі на день і обов’язково флос. Фізичне видалення нальоту — найефективніший спосіб зупинити розмноження патогенів. Використовувати флос щодня. Саме міжзубні проміжки найчастіше стають джерелом запалення. Пити достатньо води. Волога порожнина рота — це стабільний мікробіом. Сухість, особливо через ліки, — прямий шлях до дисбактеріозу. Їсти більше клітковини. Овочі, бобові, цільні злаки, горіхи. Менше цукру — менше живлення для шкідливих бактерій. Регулярно відвідувати стоматолога. Навіть якщо нічого не болить. Проблеми порожнини рота лікуються значно легше на ранніх стадіях і значно складніше, коли вже впливають на організм. Стежити за рівнем глюкози. Діабет і захворювання ясен мають «двосторонній рух», одне погіршує інше.

Ми звикли думати, що на травлення впливають ферменти, пробіотики, сніданок і вечеря. Але реальність значно ширша. Наш організм — це система, де все пов’язано: рот, кишківник, імунітет і загальне самопочуття.

Коли ми щодня піклуємось про ротову порожнину, ми не просто запобігаємо карієсу — ми зменшуємо рівень системного запалення, підтримуємо стабільний мікробіом, покращуємо травлення, підсилюємо імунітет і допомагаємо всьому тілу гармонійно працювати. Гігієна рота — це не рутинний обов’язок, це перший крок до здорового, збалансованого організму.