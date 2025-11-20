ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Актуальна тема
Кількість переглядів
139
Час на прочитання
3 хв

Як догляд за зубами впливає на здоров’я кишківника

Кефір, кімчі, комбуча, про та пребіотики, клітковина, усі навкруги говорять про мікробіом, баланс бактерій та «здорову флору». Але є один факт, який ми довго випускали з уваги, а саме те, що здоров’я кишківника починається не у животі, а у роті.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Як догляд за зубами впливає на здоров’я кишківника

Як догляд за зубами впливає на здоров’я кишківника / © Credits

Видання Real Simple розповіло, що щоденні звички догляду за ротовою порожниною можуть мати значно більший вплив на нашу імунну систему, травлення та навіть рівень запалення в організмі, ніж ми уявляли. Погана гігієна рота — це не лише про карієс або кровоточивість ясен. Це про бактерії, які можуть подорожувати кишківником і втручатися у роботу всього організму.

Мікробіом рота та кишківника

Коли ми говоримо «мікробіом», більшість уявляє кишківник. Але ротова порожнина — це теж величезна екосистема. Трильйони бактерій, корисних і шкідливих, живуть там. Рот і кишківник — пов’язані між собою. І це не метафора, а буквальне твердження.

  • Бактерії з рота можуть потрапляти у шлунок, кишківник і кров.

  • Бактерії з кишківника впливають на стан ясен і ризик запалень.

Коли мікробіоми обох зон у балансі — запалення в організмі знижується. Але коли в одній системі виникає хаос, він неминуче зачіпає іншу. Іншими словами, те, що відбувається у вашому роті, ніколи не залишається тільки там.

Як погана гігієна рота шкодить кишківнику

  • Порушує баланс мікробів у кишківнику. У ротовій порожнині живуть бактерії, які можуть викликати запалення — зокрема Porphyromonas gingivalis, яка асоціюється із захворюваннями ясен. Якщо її стає забагато, вона може дістатися до кишківника та спричинити дисбактеріоз — порушення бактеріального балансу. У результаті маємо погіршення симптомів СРК, здуття, кислотний рефлюкс, а також загальне зниження бар’єрної функції кишківника.

  • Підсилює системне запалення. Запалені ясна — це не «дрібниця». Це постійне джерело викиду запальних молекул у кров. Таке системне запалення може впливати на роботу серця, рівень цукру у крові, імунітет і, звісно ж, кишківник. Чим сильніше запалення, тим гірше працює система травлення.

  • Впливає на харчові звички — а вони формують мікробіом. Коли зуби болять або ясна запалені люди гірше жують, обирають м’яку, часто оброблену їжу та уникають сирих овочів і фруктів, які містять клітковину. А саме клітковина — це той «паливний матеріал», завдяки якому кишківник правильно працює.

Як кишківник може впливати на рот

Зв’язок двосторонній. Якщо кишківник у стані хронічного запалення, а це буває за дисбактеріозу, харчових непереносимостях, стресі та діабеті, у людини підвищується ризик гінгівіту та пародонтиту, погіршується здатність тканин рота чинити опір бактеріям і виникає «порочне коло»: кишківник — рот — ще більше запалення. Збалансований кишковий мікробіом — це здорові ясна.

Що робити

  1. Чистити зуби — 2 хв, двічі на день і обов’язково флос. Фізичне видалення нальоту — найефективніший спосіб зупинити розмноження патогенів.

  2. Використовувати флос щодня. Саме міжзубні проміжки найчастіше стають джерелом запалення.

  3. Пити достатньо води. Волога порожнина рота — це стабільний мікробіом. Сухість, особливо через ліки, — прямий шлях до дисбактеріозу.

  4. Їсти більше клітковини. Овочі, бобові, цільні злаки, горіхи. Менше цукру — менше живлення для шкідливих бактерій.

  5. Регулярно відвідувати стоматолога. Навіть якщо нічого не болить. Проблеми порожнини рота лікуються значно легше на ранніх стадіях і значно складніше, коли вже впливають на організм.

  6. Стежити за рівнем глюкози. Діабет і захворювання ясен мають «двосторонній рух», одне погіршує інше.

Ми звикли думати, що на травлення впливають ферменти, пробіотики, сніданок і вечеря. Але реальність значно ширша. Наш організм — це система, де все пов’язано: рот, кишківник, імунітет і загальне самопочуття.

Коли ми щодня піклуємось про ротову порожнину, ми не просто запобігаємо карієсу — ми зменшуємо рівень системного запалення, підтримуємо стабільний мікробіом, покращуємо травлення, підсилюємо імунітет і допомагаємо всьому тілу гармонійно працювати. Гігієна рота — це не рутинний обов’язок, це перший крок до здорового, збалансованого організму.

Дата публікації
Кількість переглядів
139
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie