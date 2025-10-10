Як популярна вправа "вбиває" ваш поперек: розповідає реабілітолог

Як гіперекстензія «вбиває» ваш поперек: розповідає реабілітолог / © Credits

На перший погляд, нічого складного, лягли на лаву, зафіксували ноги, опустили корпус униз і підняли назад. Але саме тут більшість людей роблять критичну помилку, яка з часом може призвести до болю, защемлень або навіть травм попереку.

Реабілітолог Данило Абрамов пояснює, що сама по собі гіперекстензія не є небезпечною. Проблема полягає у неправильній техніці виконання, яка перетворює вправу з корисної на шкідливу.

«Більшість людей виконують гіперекстензію так, що рух іде не від сідниць, а саме з попереку. У результаті активно навантажуються фасеткові суглоби — це дрібні суглоби, які з’єднують хребці між собою. І якщо ви ведете сидячий спосіб життя чи маєте навіть незначні проблеми зі спиною, таке навантаження може стати фатальним для вашого попереку» — зазначає експерт.

Що відбувається під час неправильної гіперекстензії

Коли людина виконує вправу, надмірно вигинає спину у попереку, замість того щоб працювати сідничними м’язами, усе навантаження переходить на нижню частину хребта. Такий рух спричиняє компресію (здавлювання) фасеткових суглобів, подразнення нервових закінчень і мікротравми м’язів.

На початку це може проявлятися лише легким дискомфортом, але з часом може перетворитися на хронічний біль, простріли чи відчуття скутості у попереку.

«Якщо фасеткові суглоби здорові, ви можете довго не відчувати болю. Але у більшості людей з сидячою роботою, слабкими м’язами кора та перенапруженням стегон, така вправа лише посилить наявний біль» — пояснює реабілітолог.

Як правильно виконувати вправу

Щоб уникнути травм і отримати максимальну користь від гіперекстензії, варто дотримуватися кількох простих правил:

Працюйте сідницями, а не попереком. Основна мета вправи — зміцнити саме сідничні м’язи та задню поверхню стегна. Поперек у правильній техніці залишається майже нерухомим, лише стабілізує корпус.

Зупиняйтесь у верхній точці. Коли підіймаєтесь, не розгинайте спину повністю. Утримуйте тіло у прямій лінії, від голови до п’ят. Зайвий вигин у попереку створює шкідливе навантаження.

Використовуйте статичне утримання. Якщо ви початківець або відчуваєте біль у спині, робіть вправу без динаміки, просто утримуйте корпус у правильному положенні 15–20 секунд, зосереджуйтеся на напрузі сідниць.

Розігрівайтеся перед тренуванням. Легка розминка для стегон, спини та кора допоможе уникнути перенапруження.

Протипоказання гіперекстензії

Людям із хронічними проблемами поперекового відділу, наприклад, грижі, протрузії, спондилолістез, артроз фасеткових суглобів, слід виконувати вправу лише під контролем спеціаліста чи замінити її безпечнішою альтернативою, наприклад, містком на підлозі чи розгинанням стегна з еспандером.

Для жінок, які часто мають слабкі глибокі м’язи кора через вагітність або сидячий стиль життя, неправильна гіперекстензія може викликати не лише біль у спині, а й проблеми з поставою, напруження тазового дна та навіть головний біль.

Тому краще приділяти більше уваги контролю рухів, а не кількості повторів.

Як зробити вправу безпечною

Реабілітолог радить почати із мінімальної амплітуди та робити лише статичну фазу утримання без розгинання. Поступово додавайте рухи, коли м’язи кора та сідниці стануть сильнішими.

«Гіперекстензія — чудова вправа, якщо робити її з розумом. Але якщо у вас уже болить спина, почніть не з гіперекстензії, а з відновлення стабільності хребта», — додає Абрамов.

Гіперекстензія може бути вашим союзником або ворогом. Якщо виконувати її з правильною технікою, вона допоможе створити міцну, підтягнуту спину та сідниці. Але варто лише трохи «перегнути» у прямому сенсі і вправа перетворюється на загрозу для вашого попереку.