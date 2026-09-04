Як і чому з віком змінюється волосся / © Credits

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Ми звикли думати про волосся як про щось стабільне, тобто якщо воно було густим і блискучим у 20 років, то таким і залишиться. Насправді ж волосся старіє разом з організмом, про це розповіло видання Нealth. Гормони змінюються, фолікули працюють інакше, шкіра голови виробляє менше природного жиру, а роки фарбування, укладання та сонячного впливу накопичують пошкодження.

Тож якщо ваше волосся сьогодні зовсім не таке, як десять років тому, — це нормально. Головне зрозуміти, що саме відбувається та адаптувати догляд.

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Фолікули вже не так ростуть

Кожна волосина починається з фолікула під шкірою, а видима частина називається стрижнем. З віком фолікули можуть ставати меншими, змінювати форму та виробляти менше волосся. Фаза активного росту скорочується, а період спокою та випадіння може тривати довше.

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Результат знайомий багатьом: волосся стає тоншим, втрачає об’єм, росте повільніше та може сильніше випадати. Іноді змінюється навіть текстура, пряме волосся стає хвилястим, а кучері втрачають чіткість.

Не менш важливий і стан самого волосяного стрижня. Кератинова структура волосини роками зазнає впливу фарбування, хімічних процедур, гарячого фена та сонця. Захисний зовнішній шар поступово пошкоджується, через що волосся стає сухим, тьмяним, ламким і схильним до посічення.

Сиве волосся стає жорсткішим

Сивина — ще одна причина зміни текстури. З віком фолікули виробляють менше меланіну — пігменту, який відповідає за колір волосся. Тому пасма стають сірими, сріблястими чи білими.

При цьому сиве волосся нерідко відчувається інакше, воно може бути грубішим, жорсткішим, сухішим і менш слухняним. Тобто зміна кольору — не єдина трансформація, яку ми помічаємо у дзеркалі.

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Важливість гормонів

Особливо помітні зміни можуть відбуватися під час перименопаузи та менопаузи. Естроген підтримує активну фазу росту волосся, а коли його рівень знижується, пасма можуть ставати тоншими та сухішими, а проділ — помітно ширшим.

Зміни рівня андрогенів також впливають на фолікули, волосся на голові може ставати тоншим, тоді як волоски на обличчі — грубішими.

Свою роль відіграють і стрес та нестача сну. Підвищений рівень кортизолу може порушувати цикл росту волосся та сприяти посиленому випадінню.

Менше природного жиру — більше сухості

У фолікулах розташовані сальні залози, які виробляють себум — природний жир, який допомагає волоссю залишатися м’яким, блискучим і зволоженим. З віком його вироблення поступово зменшується.

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Саме тому звичний шампунь, який колись ідеально підходив, може раптом почати сушити волосся. Пасма стають тьмяними, пухнастими та ламкими, і потребують делікатнішого догляду.

Вік

Не кожна зміна текстури пов’язана саме зі старінням. На волосся також впливають генетика, сонце, куріння, дефіцит поживних речовин, порушення роботи щитоподібної залози та гормональні зміни. Свою роль можуть відігравати деякі ліки та медичні процедури, а також роки фарбування, хімічного завивання, випрямлення та надмірного використання гарячих інструментів. Тому раптова зміна стану волосся не завжди означає «просто вік».

Як адаптувати догляд

Найкраща стратегія — не намагатися повернути волоссю те, яким воно було 10 або 20 років тому, а доглядати за ним відповідно до його нових потреб.

Сухе чи кучеряве волосся не варто надто часто мити, тоді як жирне може потребувати частішого очищення. Кондиціонер після кожного миття допоможе зменшити сухість. Вологе волосся краще розплутувати широким гребінцем і робити це максимально делікатно.

Варто також відмовитися від надто тугих хвостів, кіс і нарощування, які створюють додаткове натяжіння. Гарячі інструменти краще використовувати на найнижчій комфортній температурі та не забувати про термозахист. А у сонячні дні волосся, як і шкіру, варто захищати, наприклад, капелюхом із широкими полями.

Важливе значення має і раціон. Для нормального росту волосся необхідні білок, залізо, цинк, Омега-3 жирні кислоти, вітаміни групи B, C та D. Тож яйця, риба, бобові, горіхи, насіння, зелені овочі, ягоди та цільнозернові продукти — не просто корисна їжа, а й частина комплексної турботи про волосся.

Втім, якщо волосся почало стрімко випадати або ламатися, а зміни супроводжуються свербежем, почервонінням чи болем шкіри голови, сильною втомою, змінами ваги чи іншими незвичними симптомами, варто звернутися до дерматолога чи сімейного лікаря. Іноді за змінами стоїть не вік, а стан, який потребує уваги.

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