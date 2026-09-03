Як із віком змінюються нігті та на що звернути увагу / © Credits

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Ми звикли сприймати нігті переважно як частину б’юті-рутини, але вони можуть багато розповісти про стан організму, про це розповіло видання HEALTH. З віком їхній ріст сповільнюється, структура стає менш еластичною, а поверхня може втрачати гладкість. Більшість таких змін природні, проте раптові, виражені чи болючі зміни іноді сигналізують про проблеми зі здоров’ям і тут важливо не списувати все лише на вік.

Нігті ростуть повільніше

Здорові нігті на руках зазвичай відростають приблизно на 1,8–4,5 мм на місяць, тому повністю оновлюються приблизно за пів року. Нігтям на ногах потрібно значно більше часу — близько 12–18 місяців.

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Після приблизно 25 років швидкість росту поступово знижується — орієнтовно на 0,5% щороку. Тож із віком підстригати нігті доводиться рідше.

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Змінюється колір

З роками нігті можуть ставати не такими прозорими, тьмянішими чи набувати сіруватого, коричневого, білого чи жовтуватого відтінку. Сам по собі такий поступовий процес не обов’язково означає проблему.

З’являються темні смужки

Коричневі чи чорні вертикальні смужки на нігтях, особливо у людей із темнішим тоном шкіри, можуть ставати помітнішими з віком. Це явище називається поздовжньою меланоніхією та найчастіше проявляється на великих пальцях рук, вказівних пальцях і великих пальцях ніг.

Втім, нові чи незвичні темні смуги краще показати дерматологу, бо у рідкісних випадках вони можуть бути ознакою меланоми нігтьового ложа.

Поверхня стає сухішою та ламкішою

З віком нігті можуть втрачати гнучкість і ставати крихкішими. На них з’являються вертикальні борозенки, горизонтальні лінії, розшарування чи тріщини. Поверхня іноді стає шорсткою, а також можуть виникати невеликі заглиблення.

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Причиною може бути сухість, часте миття рук, регулярне використання лаку чи природні зміни кровообігу та клітин нігтьової пластини. Ламкість часто спостерігається у жінок після 50 років.

Нігті можуть потовщуватися

Не у всіх, але з віком нігті на ногах іноді стають товстішими. Однією з причин може бути грибкова інфекція — оніхомікоз, яка частіше зустрічається у старшому віці.

Вростання нігтів

Тісне взуття, неправильне підстригання чи зміни форми стопи можуть сприяти вростанню нігтя. Край нігтьової пластини врізається у шкіру та викликає біль, набряк і підвищує ризик інфекції.

Змінюється форма

З віком контур нігтів також може стати іншим: бокові краї більше загинаються, а верхня частина стає пласкішою. Іноді виникають характерні зміни форми, наприклад, «ложкоподібні» нігті, коли центр нігтя западає, чи такі, що сильно загинаються вниз, або булавоподібні нігті, які стають округлими та збільшеними.

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Останній варіант важливо не ігнорувати, оскільки він може бути пов’язаний із серйозними захворюваннями.

Коли йти до лікаря

Не кожна борозенка чи зміна кольору — привід для паніки, проте звернутися до лікаря чи дерматолога варто, якщо зміни раптові, сильно виражені, болючі чи прогресують.

Незвичний колір може бути пов’язаний з інфекцією, травмою чи дефіцитом поживних речовин. Ламкість, зміни товщини та текстури іноді супроводжують інфекції, анемію, діабет, екзему та інші стани. А деякі зміни форми можуть бути пов’язані із захворюваннями щитоподібної залози, нирок або іншими системними проблемами.

Отже, вікові зміни нігтів — цілком природна частина дорослішання. Вони можуть повільніше рости, ставати сухішими, ламатися та змінювати відтінок. Найкраще, що можна зробити, — регулярно зволожувати руки та нігті, правильно їх підстригати та не ігнорувати незвичні симптоми.

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