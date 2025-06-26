- Дата публікації
Як із віком змінюється ваш сон
Сон — це не розкіш, а життєва необхідність. Якісний нічний відпочинок впливає на всі аспекти нашого здоров’я: від роботи мозку та гормонального фону до імунітету і психоемоційного стану.
Але багато людей з віком помічають, що їхній сон більше не такий міцний, як колись. У чому причина і що з цим робити? На це запитання спробувало відповісти видання Kettering Health, щоб допомогти вам краще зрозуміти свій сон і навчитися його покращувати.
З віком сон змінюється
Фізіологічні зміни в організмі — головна причина змін у структурі сну після 40, 50 років тощо. Особливо важливу роль відіграє гіпоталамус — ділянка мозку, яка регулює циркадні ритми (внутрішній біологічний годинник).
З віком:
зменшується вироблення мелатоніну — «гормону сну»,
циркадний ритм зміщується, тож люди починають раніше лягати спати і прокидатися,
зменшується частка глибокого сну (стадія N3), натомість стає більше поверхневого сну, а це робить нас чутливішими до зовнішніх подразників (шум, світло).
Ці зміни самі собою не є патологією, але можуть викликати втомлюваність, дратівливість і денну сонливість.
Що може порушувати сон у зрілому віці
Окрім природних вікових змін, на якість сну впливають і хронічні захворювання чи звички:
Біль і дискомфорт — артрит, остеохондроз, варикоз, м’язові спазми.
Часті нічні сечовипускання — через діабет, гіпертонію чи збільшення простати (у чоловіків).
Гормональні коливання, особливо в період менопаузи: зниження рівня естрогену викликає припливи, нічну пітливість і тривожність.
Психоемоційні стани — тривожні розлади, депресія, постійна напруженість.
Звичка дрімати вдень — часта денна дрімота (особливо пізно ввечері) лише погіршує нічний сон.
Важливо: якщо ви не спите ночами і регулярно дрімаєте вдень понад 30 хв, ваше тіло не має можливості повноцінно відновитися.
Допомога
Щоб покращити сон, важливо налагодити гігієну сну — сукупність звичок та умов, які сприяють якісному відпочинку:
Лягайте і прокидайтеся в один і той самий час, навіть у вихідні.
Не вживайте кофеїн після 14:00 — він може діяти в організмі до 8 годин.
Уникайте вживання алкоголю ввечері — він порушує структуру сну.
Не їжте пізно вночі — шлунок повинен встигнути переварити їжу до сну.
Зробіть спальню максимально темною, тихою і прохолодною (ідеальна температура — 18–20°C).
Замініть телевізор і смартфон на паперову книжку перед сном.
Регулярно рухайтеся — помірні фізичні навантаження вдень (ходьба, йога, плавання) сприяють кращому сну.
Мелатонін у низьких дозах (0,3–1 мг) може бути ефективним для покращення засинання. Але приймати його треба лише за рекомендацією лікаря.
Коли звертатися до лікаря
Якщо ви:
не можете заснути понад 30 хв протягом кількох ночей поспіль,
прокидаєтеся понад тричі за ніч,
у вас раннє пробудження (4–5 ранку) і ви не можете знову заснути,
відчуваєте втому або сонливість упродовж дня —
це вже привід звернутися до сімейного лікаря чи сомнолога.
Порушення сну можуть бути симптомами:
депресії чи тривожного розладу,
обструктивного апное сну (особливо якщо є хропіння),
неврологічних змін, наприклад, на початку хвороби Альцгеймера чи Паркінсона.
Сон — основа здоров’я
Сон — це не просто відпочинок. Це активний процес, під час якого:
мозок «очищається» від токсинів,
організм виробляє нові імунні клітини,
регулюється рівень гормонів (зокрема лептину та греліну, відповідальних за апетит),
стабілізується настрій і покращується пам’ять.
Не ігноруйте свій сон — це найкращий косметолог, лікар і психотерапевт водночас.