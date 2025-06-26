ТСН у соціальних мережах

Як із віком змінюється ваш сон

Сон — це не розкіш, а життєва необхідність. Якісний нічний відпочинок впливає на всі аспекти нашого здоров’я: від роботи мозку та гормонального фону до імунітету і психоемоційного стану.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Як із віком змінюється ваш сон

Але багато людей з віком помічають, що їхній сон більше не такий міцний, як колись. У чому причина і що з цим робити? На це запитання спробувало відповісти видання Kettering Health, щоб допомогти вам краще зрозуміти свій сон і навчитися його покращувати.

З віком сон змінюється

Фізіологічні зміни в організмі — головна причина змін у структурі сну після 40, 50 років тощо. Особливо важливу роль відіграє гіпоталамус — ділянка мозку, яка регулює циркадні ритми (внутрішній біологічний годинник).

З віком:

  • зменшується вироблення мелатоніну — «гормону сну»,

  • циркадний ритм зміщується, тож люди починають раніше лягати спати і прокидатися,

  • зменшується частка глибокого сну (стадія N3), натомість стає більше поверхневого сну, а це робить нас чутливішими до зовнішніх подразників (шум, світло).

Ці зміни самі собою не є патологією, але можуть викликати втомлюваність, дратівливість і денну сонливість.

Що може порушувати сон у зрілому віці

Окрім природних вікових змін, на якість сну впливають і хронічні захворювання чи звички:

  • Біль і дискомфорт — артрит, остеохондроз, варикоз, м’язові спазми.

  • Часті нічні сечовипускання — через діабет, гіпертонію чи збільшення простати (у чоловіків).

  • Гормональні коливання, особливо в період менопаузи: зниження рівня естрогену викликає припливи, нічну пітливість і тривожність.

  • Психоемоційні стани — тривожні розлади, депресія, постійна напруженість.

  • Звичка дрімати вдень — часта денна дрімота (особливо пізно ввечері) лише погіршує нічний сон.

Важливо: якщо ви не спите ночами і регулярно дрімаєте вдень понад 30 хв, ваше тіло не має можливості повноцінно відновитися.

Допомога

Щоб покращити сон, важливо налагодити гігієну сну — сукупність звичок та умов, які сприяють якісному відпочинку:

  • Лягайте і прокидайтеся в один і той самий час, навіть у вихідні.

  • Не вживайте кофеїн після 14:00 — він може діяти в організмі до 8 годин.

  • Уникайте вживання алкоголю ввечері — він порушує структуру сну.

  • Не їжте пізно вночі — шлунок повинен встигнути переварити їжу до сну.

  • Зробіть спальню максимально темною, тихою і прохолодною (ідеальна температура — 18–20°C).

  • Замініть телевізор і смартфон на паперову книжку перед сном.

  • Регулярно рухайтеся — помірні фізичні навантаження вдень (ходьба, йога, плавання) сприяють кращому сну.

Мелатонін у низьких дозах (0,3–1 мг) може бути ефективним для покращення засинання. Але приймати його треба лише за рекомендацією лікаря.

Коли звертатися до лікаря

Якщо ви:

  • не можете заснути понад 30 хв протягом кількох ночей поспіль,

  • прокидаєтеся понад тричі за ніч,

  • у вас раннє пробудження (4–5 ранку) і ви не можете знову заснути,

  • відчуваєте втому або сонливість упродовж дня —

це вже привід звернутися до сімейного лікаря чи сомнолога.

Порушення сну можуть бути симптомами:

  • депресії чи тривожного розладу,

  • обструктивного апное сну (особливо якщо є хропіння),

  • неврологічних змін, наприклад, на початку хвороби Альцгеймера чи Паркінсона.

Сон — основа здоров’я

Сон — це не просто відпочинок. Це активний процес, під час якого:

  • мозок «очищається» від токсинів,

  • організм виробляє нові імунні клітини,

  • регулюється рівень гормонів (зокрема лептину та греліну, відповідальних за апетит),

  • стабілізується настрій і покращується пам’ять.

Не ігноруйте свій сон — це найкращий косметолог, лікар і психотерапевт водночас.

