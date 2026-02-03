ТСН у соціальних мережах

45
2 хв

Як кишкові мікроби впливають на мозок — наука відкриває несподівані зв’язки

Що, якби ми сказали, що мікроби у кишківнику можуть змінювати не лише травлення, а й спосіб роботи мозку та навіть впливати на його розвиток упродовж еволюції.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Як кишкові мікроби впливають на мозок

Як кишкові мікроби впливають на мозок / © Credits

Нове дослідження з Північно-Західного університету США показало, що кишкові бактерії можуть буквально «налаштовувати» мозок, відкривати неймовірний зв’язок між мікробіомом і нашими думками, навчанням та навіть ризиком психологічних розладів, про це розповіло видання News Medical.

Людський мозок — найбільший серед приматів відносно тіла і підтримка його роботи потребує величезної кількості енергії. До недавнього часу вчені майже не знали, як еволюція забезпечила цю енергетичну витонченість. Виявляється, частина відповіді може ховатися у нашому кишківнику.

Вчені провели експеримент, який став справжнім проривом, вони перенесли мікроби з кишківника різних приматів, а саме, людини, білки-мавпи та макаки, у мишей, що були «без мікробів». Результати вразили, адже через вісім тижнів мозок мишей почав працювати по-різному залежно від того, чий мікробний «набір» вони отримали.

Що показало дослідження

  • Миші з мікробами великих приматів (людини та білки-мавпи) демонстрували підвищену активність генів, які відповідають за виробництво енергії та пластичність синапсів, тобто за процеси навчання та адаптації мозку.

  • Миші з мікробами маленьких приматів (макак) мали меншу активність цих генів.

  • Порівняння з реальним мозком приматів показало, що генетичні патерни мишей повторювали особливості видів, від яких походили мікроби.

Ще одна несподіванка — те, що у мишей з мікробами «малих мозків» з’явилися гени, пов’язані з ADHD, шизофренією, аутизмом та біполярним розладом. Це дає підстави припускати, що мікроби можуть безпосередньо впливати на розвиток мозку та ризик певних психологічних розладів.

Якщо мозок людини не стикається з «правильними» мікробами у ранньому житті, його розвиток може змінюватися, а ми можемо бачити симптоми цих розладів.

Значення дослідження

Це відкриття змінює наше уявлення про здоров’я мозку. Тепер можна говорити про мікробіом як фактор еволюції та розвитку мозку. У майбутньому ці дані можуть допомогти краще зрозуміти походження психологічних розладів та знайти нові шляхи їхньої профілактики.

Дослідники мріють далі вивчати правила взаємодії мікробів і мозку, щоб розкрити універсальні закономірності, які можна буде застосувати до розвитку людини.

Наш мозок і кишківник — це не просто сусіди, а справжні партнери, які взаємодіють на глибокому рівні. Від «правильних» мікробів може залежати, як ми думаємо, вчимося та навіть відчуваємо світ. Ці відкриття нагадують, що здоров’я мозку починається зсередини, а маленькі мешканці нашого кишківника можуть мати надзвичайно великий вплив на наше життя та еволюцію виду.

45
