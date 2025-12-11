Як медитація може полегшити мігрень та зменшити частоту епізодів

Жінка медитує / © Credits

Медитація охоплює різноманітні техніки, які зосереджують увагу на відчуттях, теперішньому моменті, диханні або інших факторах. Існує багато видів медитації, деякі з яких включені до методів зняття стресу, як-от зниження стресу на основі усвідомленості.

Потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, як медитація може вкладатися у плани лікування мігрені, але деякі дослідження вказують на потенційні переваги.

Лікування мігрені зазвичай зосереджене на запобіганні епізодам та їх полегшенні після початку, а медитація може бути корисним додатковим підходом до традиційних методів лікування, наприклад, ліків.

Про те, як медитація може допомогти подолати мігрень, розповідає Нealthline.

Профілактика

Деякі дослідження показують, що медитація може допомогти зменшити частоту епізодів мігрені.

У дослідженні 2023 року оцінювався вплив 10-денного медитативного ретриту на людей з епізодичною або хронічною мігренню. Результати свідчать про те, що такий ретрит допоміг зменшити частоту мігрені та інші фактори, як-от вживання ліків.

Важливо зазначити, що, для досягнення ефекту медитація має тривати деякий час. Дослідження 2019 року зазначає, що людям з мігренню може знадобитися постійне практикування медитації протягом приблизно 20 днів, щоб ефективно зменшити біль за мігрені та негативні наслідки для настрою.

Полегшення гострого болю

Не було проведено багато досліджень щодо того, чи може медитація допомогти після початку епізоду мігрені. Однак деякі дослідження показують, що вона здатна знизити гострий загальний біль або його сприйняття.

Як медитація може допомогти

Досі не зрозуміло, як медитація насправді змінює будь-які фізіологічні процеси, що беруть участь в епізодах мігрені. Однак з часом постійний медитативний ретрит може допомогти покращити когнітивну ефективність, що сприяє контролю болю.

Деякі дослідження також показують, що медитація може допомогти зняти стрес, що є поширеним тригером мігрені. Наприклад, дослідження 2019 року, проведене серед студентів коледжу, показує, що навіть короткі сеанси щоденної медитації усвідомленості — лише від 5 до 12 хвилин — можуть знизити стрес і зменшити тривогу.

Медитація також здатна допомогти покращити стійкість до стресу.

Чи є один тип медитації кращим за інший

Існує багато видів медитації за мігрені, і значна частина досліджень щодо них зосереджена на техніках, які включають усвідомленість. Деякі дослідження також виявили потенційні переваги інших методів, наприклад, прогресивної м’язової релаксації.

Це не означає, що ці види обов’язково найкращі для вас — досвід кожної людини з мігренню може бути різним, з різними тригерами й різними техніками, які можуть допомогти.

Можливо, найкраще спробувати різні види медитації, щоб знайти ту, яка підходить саме вам. Після того, як ви оберете техніку, намагайтеся дотримуватися її послідовно.

Початок роботи з медитацією за мігрені

Якщо ви новачок, може бути корисним почати з коротких сеансів медитації та поступово переходити до триваліших. Можете робити їх вдома самостійно або спробувати керовану медитацію з програми чи застосунку.

Нижче наведено кроки для короткого сеансу медитації усвідомленості:

Знайдіть зручне, безпечне місце, щоб сісти, можна на меблі або на підлогу.

Заплющте очі та зробіть кілька повільних, глибоких вдихів.

Зосередьтеся на теперішньому моменті, можливо, допоможе концентрація на своєму диханні.

Якщо думки проходять через вашу голову, спостерігайте за ними та визнайте їх, а потім поверніть свою увагу на теперішній момент. Не засуджуйте свої думки та не заглиблюйтесь у них.

Продовжуйте доти, доки вам буде комфортно.

Можливі недоліки

Медитація загалом вважається безпечною. Однак дехто можуть відчувати дискомфорт через фізичні наслідки сидіння в незручній позі або занадто тривалого сидіння.

Відрегулюйте своє положення, щоб почуватися комфортно й розслаблено — за потреби спробуйте сісти в м’яке крісло чи навіть лягти на килимок або ліжко. Почніть повільно і з часом збільшуйте тривалість медитації.

Висновок

Медитація може бути корисним доповненням до плану лікування мігрені. Деякі дані свідчать про те, що вона здатна допомогти зменшити частоту епізодів та покращити такі симптоми, як біль.

Важливо зазначити, що медитація не є заміною традиційного лікування мігрені. Це додатковий підхід. Вона також може бути ефективною, якщо її практикувати регулярно.