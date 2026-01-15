Як медитація впливає на наш кишківник / © Credits

Видання News-Medical розповіло, що зв’язок між мозком і кишківником настільки тісний, що робота з психікою, зокрема через медитацію, може безпосередньо впливати на мікробіом і загальний стан здоров’я.

У нашому тілі живе більше бактерій, ніж клітин і більшість із них — у кишківнику. Саме тут зосереджено близько 500 мільйонів нейронів, тоді як у мозку — приблизно 100 мільярдів. Цей факт уже давно змусив учених говорити про кишківник як про «другий мозок».

Протягом років фокус був здебільшого одностороннім, ми говорили про те, як харчування та пробіотики можуть покращити настрій та когнітивні функції. Проте сучасна медицина дедалі чіткіше доводить, що цей зв’язок працює в обидва боки. Стан нашого розуму, рівень стресу та навіть регулярна медитація здатні змінювати мікробіом, а разом із ним і фізичне здоров’я.

Що таке вісь «кишківник — мозок»

Вісь «кишківник — мозок» — це складна система біохімічної комунікації між центральною нервовою системою, ентеральною нервовою системою та кишковою мікрофлорою. Вона регулює не лише травлення, а й емоції, реакцію на стрес, поведінку та загальне самопочуття.

Триліони мікроорганізмів у кишківнику виробляють нейромедіатори, зокрема серотонін і ГАМК (гамма-аміномасляна кислота), які безпосередньо впливають на настрій, концентрацію та здатність справлятися зі стресом. Коли баланс порушується, організм швидко реагує, є звʼязок між дисфункцією мікробіому та серцево-судинними захворюваннями, запальними хворобами кишківника, а також із тривожними та депресивними розладами.

Стрес — головний ворог кишківника

Хронічний стрес — один із найсильніших чинників, який руйнує вісь «кишківник — мозок». Він змінює моторику кишківника, підвищує проникність кишкової стінки, запускає запальні процеси та змінює склад мікробіому.

Саме тому розлади на кшталт синдрому подразненого кишківника чи запальних захворювань дедалі частіше розглядають не лише як гастроентерологічні, а й як психосоматичні.

Медитація — не лише про спокій

Медитативні практики, від усвідомленого дихання до глибоких форм медитації, навмисно вводять організм у стан розслаблення. На фізіологічному рівні це означає зниження частоти серцевих скорочень, артеріального тиску та рівня кортизолу — гормону стресу.

І саме тут починається найцікавіше. Зменшення стресу автоматично впливає на кишківник:

покращується бар’єрна функція кишкової стінки;

зменшується запалення;

відновлюється баланс корисних бактерій.

Регулярна медитація може сприяти довготривалим позитивним змінам у мікробіомі.

Зв’язок між психікою та фізичним здоров’ям уже неможливо ігнорувати. Кишківник і мозок перебувають у постійному діалозі, а хронічний стрес може порушити цю тонку рівновагу з далекосяжними наслідками.

Медитація — не панацея та не заміна медичного лікування. Проте дедалі більше доказів свідчать, що вона може стати потужним профілактичним інструментом, який підтримує здоров’я кишківника, знижує запалення та допомагає організму відновлюватися зсередини.