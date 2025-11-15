Як молочні коктейлі впливають на наш організм: нові дослідження

Як молочні коктейлі впливають на наш організм / © Associated Press

Нещодавнє дослідження, опубліковане у журналі Laboratory Investigation, показало, що всього один коктейль на молоці, з морозивом і збитими вершками, викликає короткочасні, але неприємні зміни у роботі організму.

Участь у ньому брали 10 здорових чоловіків. Після випитого коктейлю:

Судини ставали менш еластичними та ускладнювали нормальний кровотік.

Форма еритроцитів змінювалася та ставала «шипастою» замість звичної гладкої структури, що теж може ускладнювати кровообіг.

Якщо ви здорові, ці зміни тимчасові. Організм зазвичай відновлюється, якщо не споживати високожирові страви знову й знову.

Коли молочний коктейль стає проблемою

Проблеми виникають, якщо вживати жирні коктейлі регулярно чи поєднувати їх із іншими високожировими стравами. Постійне навантаження на судини може впливати на серцево-судинну систему та якість крові. Варто зауважити, що дослідження було дуже невеликим, тому для остаточних висновків потрібні додаткові експерименти.

Солодка насолода без шкоди для здоровʼя

Не відмовляйтеся повністю від молочних коктейлів, але краще вживацте альтернативу — коктейлі з низьким вмістом жиру чи шоколадне молоко, яке навіть рекомендують як напій після виснажливих тренувань.

Склянка низькожирового шоколадного молока після спортзалу — це смачно, просто та ефективно. Не потрібно жодних складних добавок — це зручно та корисно.

Отже, можна зробити висновок, що один високожировий молочний коктейль — тимчасовий виклик для судин та еритроцитів, але організм зазвичай відновлюється. Проте, регулярне вживання жирних коктейлів може мати наслідки для серцево-судинної системи. Краще обрати низькожирові альтернативи — безпечні та смачний варіанти.

Тож насолоджуйтесь молочними коктейлями помірно, а краще — підбирайте легші версії, щоб ваше тіло залишалося здоровим.