Як набрати здорову вагу: дієві поради

Причин може бути безліч, про це розповіло видання Tua Saúde, наприклад, швидкий метаболізм, інтенсивні тренування, стрес або навіть проблеми з травленням. Але головне — пам’ятати, що здорове збільшення ваги — це не про «їсти все підряд», а про баланс, якісні продукти та розумну стратегію.

Їжте кожні три години

Якщо ваша мета — набрати вагу, забудьте про тривалі перерви між прийманнями їжі. Регулярне харчування кожні 3 години допомагає стабільно підвищувати калорійність раціону та не втрачати енергію протягом дня. Ідея проста: споживайте більше, ніж витрачаєте, але коштом корисних продуктів. Не пропускайте сніданок, не уникайте перекусів, саме вони допомагають утримувати рівень глюкози та амінокислот у крові, а це важливо для росту м’язів.

Приклад:

Вівсянка з горіхами та бананом на сніданок

Йогурт і тост з авокадо як перекус

Повноцінний обід з крупами, білком і овочами

Додавайте білок у кожне прийом їжі

Білок — це «будівельний матеріал» для ваших м’язів. Він допомагає відновлювати тканини та стимулює ріст м’язової маси. Найкраще отримувати білок протягом усього дня, а не лише після тренувань.

Корисні джерела білка:

м’ясо, риба, курка, яйця

сир, йогурт, тофу

бобові, сочевиця, нут

Комбінуйте білкові продукти у перекусах, наприклад, бутерброд із куркою та сиром, тост із рикотою, грецький йогурт із насінням або горіхами.

Не бійтеся жирів, якщо вони правильні

«Жири роблять товстими» — міф. Правильні жири — це ваш союзник у наборі ваги. Вони допомагають збільшити калорійність без відчуття важкості та сприяють засвоєнню вітамінів.

Додавай у раціон:

горіхи, насіння, арахіс, мигдаль

авокадо, кокос, оливкова олія

ложку горіхової пасти у смузі чи на хліб

Наприклад, смузі з бананом, авокадо та ложкою арахісової пасти — це ідеальний калорійний перекус для тих, хто прагне набрати вагу.

Три фрукти на день — мінімум

Навіть якщо ваша мета — збільшити масу, вітаміни та мінерали залишаються ключем до здоров’я. Фрукти та овочі підтримують роботу метаболізму, покращують травлення та сприяють засвоєнню поживних речовин.

Спробуйте додавати фрукти в усі приймання їжі:

смузі на сніданок

яблуко чи груша з горіхами як перекус

ягоди чи ківі на десерт після вечері

Пийте достатньо води

Без води — ніякого росту м’язів. Вода бере участь у всіх процесах, пов’язаних із синтезом білка та клітинним ростом. Якщо організм зневоднений, він не зможе ефективно створювати м’язову тканину. Пийте щонайменше 2,5 л води на день. Але не запивайте їжу, краще робити ковтки між прийманнями їжі. Газовані напої, соки з пакета та енергетики — не рахуються.

Займайтеся силовими вправами

Їсти — це лише половина справи. Щоб ваші додаткові калорії перетворювалися на м’язи, а не на жир, потрібно рухатися. Найефективніший варіант — силові тренування 3–5 разів на тиждень. Вони стимулюють ріст м’язових волокон і допомагають формувати красиве, підтягнуте тіло. Краще, якщо план тренувань складе тренер або фізіолог під ваші можливості та цілі.

Коли варто додати добавки

Якщо навіть після збалансованого харчування маса не збільшується, можливо, варто розглянути харчові добавки. Але лише після консультації з дієтологом.

Можливі варіанти:

Висококалорійні суміші — для тих, хто має швидкий метаболізм або поганий апетит

Сироваткові протеїни — сироватковий білок для росту м’язів

Полімерні формули — для людей з дефіцитом ваги чи після хвороб

Чого варто уникати

Навіть якщо ви хочете набрати вагу, не робіть це коштом «сміттєвої» їжі. Фастфуд, ковбаси, солодощі, газовані напої та смажене дадуть лише жир, а не силу. Ставку робіть на повноцінну, природну їжу, багату білками, клітковиною та мікроелементами.

Скільки часу потрібно, щоб набрати вагу

Усе індивідуально. У середньому реальні результати з’являються через 3–6 місяців, залежно від метаболізму, активності та харчування. Швидкі «стрибки» ваги за кілька днів — це зазвичай не м’язи, а вода чи глікоген.

Вітаміни, які допоможуть

Для жінок особливо важливі:

B-комплекс (B1, B3, B6, B12) — стимулює апетит і підвищує енергію

Вітамін D — підтримує м’язову силу

Фолієва кислота, залізо, цинк, магній — покращують кровообіг і білковий обмін

Набрати вагу — це не означає просто «їсти більше». Це означає годувати своє тіло якісно, регулярно та з любов’ю. Пам’ятайте, що гармонійне тіло — це не цифра на вагах, а відчуття сили, впевненості та балансу.