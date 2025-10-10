Як нарешті виспатися: скільки подушок потрібно для ідеального сну / © Associated Press

Реклама

Багато хто не замислюється, що саме кількість і тип подушок можуть бути причиною безсонних ночей, болю в шиї чи ранкової втоми. Видання Real Simple розповіло, краще спати з однією подушкою чи з двома, і хоча немає єдиної правильної відповіді, є чітке правило: подушка має підтримувати природне положення вашого хребта. Тож давайте з’ясуємо, як знайти вашу ідеальну комбінацію для здорового сну.

Крок 1: зрозумійте, навіщо взагалі потрібна подушка

Подушка — це не просто аксесуар, а інструмент для підтримки хребта. Вона має утримувати голову в нейтральному положенні, щоб шия, спина та плечі залишалися розслабленими. Якщо подушка надто висока чи низька, хребет викривляється і тіло напружується навіть під час сну.

Інакше кажучи, не існує універсальної кількості подушок. Є лише ваша — та, яка допомагає розслаблено спати та прокидатися без болю.

Реклама

Крок 2: виберіть подушку під свою позу сну

Якщо ви «боковик»

Вам потрібна щільна подушка середньої висоти, щоб голова не «падала» вниз і не задиралася вгору.

Лайфгак: додайте другу м’яку подушку між колінами, це вирівнює таз і знімає напруженість з поперека.

Ідеальна формула: одна під голову, інша між колінами.

Якщо ви спите на спині

Ви майже анатомічний ідеал — ця поза природно підтримує хребет. Вибирайте тонку чи анатомічну подушку, щоб шия не піднімалася занадто високо. А для комфорту можна підкласти другу — під коліна. Це допомагає розслабити спину.

Реклама

Ідеальна формула: одна під голову, інша під коліна.

Якщо ви спите на животі

Ця поза не найкраща для спини, але якщо вона — ваша улюблена, використовуйте дуже м’яку, тонку подушку чи взагалі спіть без неї. Можна також підкласти невелику подушку під живіт, щоб зменшити тиск на хребет.

Ідеальна формула: одна тоненька чи без подушки під головою.

Крок 3: оберіть свій наповнювач

У магазинах легко розгубитися між «пухом», «ефектом памʼяті» та «анатомічною підтримкою». Ось короткий гід:

Реклама

Пух і пір’я підходять тим, хто любить м’якість. Вони дуже ніжні, але втрачають форму.

«З ефектом памʼяті» підходить тим, хто має біль у шиї. Такі подушки підлаштовуються під контури тіла.

Латексні підходять алергікам. Вони гіпоалергенні та еластичні.

Мікрофібра — бюджетний варіант. Вони легкі і догляді і не викликають алергії.

Лайфгак: оновлюйте подушку раз на 1,5–2 роки, адже навіть найкраща з часом втрачає підтримку та накопичує пил.

Крок 4: врахуйте особисті нюанси

Якщо болить шия чи спина, оберіть ортопедичну форму з виїмкою під шию.

Якщо часто закладений ніс, уникайте пухових подушок, вони накопичують пил.

Якщо вагітнієте чи вже мама, подушка для тіла стане вашим найкращим другом, адже вона водночас підтримує живіт і спину.

Крок 5: створіть «зону відпочинку»

Не забувайте, що якість сну — це не лише подушка. Важливі ще три речі:

матрац середньої жорсткості

температура в кімнаті 18–20°C

темрява й тиша (спробуйте маску для очей і беруші)

Хтось не може заснути без двох пухових подушок, інший спить на одній тонкій. Головне правило — прислухатися до себе. Якщо ви прокидаєтеся бадьорими, без болю в шиї та з гарним настроєм, ваша подушка працює. Найкраща — це та, після якої ви не думаєте про подушку.