ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Актуальна тема
Кількість переглядів
172
Час на прочитання
2 хв

Як назальний спрей може швидко зупинити напад мігрені

Мігрень — це стан, який може буквально «вимкнути» з життя: пульсівний біль, нудота, запаморочення, світло та звуки, які дратують до сліз. А найгірше — більшості препаратів потрібно багато часу, щоб подіяти. Але сучасна медицина пропонує альтернативу — назальні спреї.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Як назальний спрей може швидко зупинити напад мігрені

Як назальний спрей може швидко зупинити напад мігрені / © Credits

Для багатьох людей з мігренню час — критичний фактор. Напад може наростати стрімко: ще кілька хвилин тому ви були «майже у нормі», а зараз — змушені зачинитися в темній кімнаті. Саме тому лікарі все частіше звертають увагу на назальні спреї від мігрені, які доставляють дієву речовину напряму у кровообіг, без очікування, поки препарат пройде через шлунково-кишковий тракт. За словами видання Cleveland Clinic, це один із найперспективніших варіантів для полегшення симптомів.

Що таке назальний спрей від мігрені

Назальні спреї належать до так званих абортивних препаратів — тобто тих, які зупиняють напад уже після його початку. Сьогодні існує кілька типів таких засобів. Їхня ключова перевага — це початок дії, а саме, вже через 15 хвилин.

Чому спрей працює швидше за таблетки

Слизова оболонка носа має багато дрібних кровоносних судин. Саме через них препарат дуже швидко потрапляє у системний кровообіг, минає печінку та шлунок. Це особливо важливо, якщо мігрень супроводжується нудотою та блюванням — у таких випадках таблетка просто не встигає подіяти.

Як правильно користуватися назальним спреєм

Лікарі радять дотримуватися кількох простих правил:

  • використовувати лише один впорск в одну ніздрю

  • якщо біль односторонній — обирати сторону болю, якщо двосторонній — будь-яку

  • нахилити голову назад приблизно на 30–45 градусів

  • після впорску зачекати кілька секунд, перш ніж опустити голову.

Можливий побічний ефект — гіркий чи неприємний присмак, але він швидко минає.

Важливо: не більше двох доз протягом 24 годин.

Кому підійде такий формат лікування

Назальний спрей може бути особливо корисним, якщо:

  • мігрень має швидкий та агресивний початок;

  • попередні препарати не давали ефекту;

  • є нудота чи блювання під час нападів;

  • складно ковтати таблетки;

  • є серцево-судинні ризики, за яких триптани небажані.

У більшості пацієнтів біль минає протягом 2–4 годин.

Мінуси

Як і будь-який препарат, назальний спрей може мати побічні реакції, найчастіше це легка нудота чи дискомфорт у носі. Водночас серйозних лікарських взаємодій не зафіксовано. Є ще один нюанс — доступність. Нові препарати часто потребують підтвердження, що інші методи лікування не спрацювали.

Назальні спреї — це не просто ще один формат ліків, а реальна зміна правил гри для людей з мігренню. Швидка дія, зручність і можливість підібрати альтернативу таблеткам роблять їх важливою частиною сучасної терапії.

Ключове тут — не самолікування, а індивідуальний підбір разом із лікарем. Але добре, що вибір стає ширшим, а життя — менш залежним від болю. Іноді 15 хв — це все, що потрібно, щоб повернути собі комфортне життя.

Дата публікації
Кількість переглядів
172
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie