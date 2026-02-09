Як назальний спрей може швидко зупинити напад мігрені / © Credits

Для багатьох людей з мігренню час — критичний фактор. Напад може наростати стрімко: ще кілька хвилин тому ви були «майже у нормі», а зараз — змушені зачинитися в темній кімнаті. Саме тому лікарі все частіше звертають увагу на назальні спреї від мігрені, які доставляють дієву речовину напряму у кровообіг, без очікування, поки препарат пройде через шлунково-кишковий тракт. За словами видання Cleveland Clinic, це один із найперспективніших варіантів для полегшення симптомів.

Що таке назальний спрей від мігрені

Назальні спреї належать до так званих абортивних препаратів — тобто тих, які зупиняють напад уже після його початку. Сьогодні існує кілька типів таких засобів. Їхня ключова перевага — це початок дії, а саме, вже через 15 хвилин.

Чому спрей працює швидше за таблетки

Слизова оболонка носа має багато дрібних кровоносних судин. Саме через них препарат дуже швидко потрапляє у системний кровообіг, минає печінку та шлунок. Це особливо важливо, якщо мігрень супроводжується нудотою та блюванням — у таких випадках таблетка просто не встигає подіяти.

Як правильно користуватися назальним спреєм

Лікарі радять дотримуватися кількох простих правил:

використовувати лише один впорск в одну ніздрю

якщо біль односторонній — обирати сторону болю, якщо двосторонній — будь-яку

нахилити голову назад приблизно на 30–45 градусів

після впорску зачекати кілька секунд, перш ніж опустити голову.

Можливий побічний ефект — гіркий чи неприємний присмак, але він швидко минає.

Важливо: не більше двох доз протягом 24 годин.

Кому підійде такий формат лікування

Назальний спрей може бути особливо корисним, якщо:

мігрень має швидкий та агресивний початок;

попередні препарати не давали ефекту;

є нудота чи блювання під час нападів;

складно ковтати таблетки;

є серцево-судинні ризики, за яких триптани небажані.

У більшості пацієнтів біль минає протягом 2–4 годин.

Мінуси

Як і будь-який препарат, назальний спрей може мати побічні реакції, найчастіше це легка нудота чи дискомфорт у носі. Водночас серйозних лікарських взаємодій не зафіксовано. Є ще один нюанс — доступність. Нові препарати часто потребують підтвердження, що інші методи лікування не спрацювали.

Назальні спреї — це не просто ще один формат ліків, а реальна зміна правил гри для людей з мігренню. Швидка дія, зручність і можливість підібрати альтернативу таблеткам роблять їх важливою частиною сучасної терапії.

Ключове тут — не самолікування, а індивідуальний підбір разом із лікарем. Але добре, що вибір стає ширшим, а життя — менш залежним від болю. Іноді 15 хв — це все, що потрібно, щоб повернути собі комфортне життя.