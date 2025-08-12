Як залишатися бадьорим попри брак сну: 10 корисних порад

Як не спати та залишатися бадьорим / © Credits

Проте хороша новина у тому, що є прості та дієві способи швидко підняти рівень енергії та знову відчути себе у тонусі. Видання Tua Saúde зібрало 10 порад від експертів та доповнили їх перевіреною інформацією, щоб ви могли обрати найкращий варіант саме для себе.

Природні стимулятори

Чашка міцної кави, зелений чай, шматочок чорного шоколаду чи імбирний настій — чудовий спосіб підбадьоритися. Ці продукти містять кофеїн, теобромін або інші активні речовини, які прискорюють серцебиття, стимулюють мозкову діяльність і покращують настрій.

Важливо: не зловживайте стимуляторами, адже надлишок кофеїну може викликати тахікардію, підвищений тиск і проблеми зі сном.

Зробіть «енергетичну» дрімоту

Якщо ви не виспалися вночі, дозвольте собі короткий денний сон тривалістю 15–20 хв. Це допоможе відновити концентрацію та зменшити втому. Сон понад 30 хв може викликати ще більшу сонливість, тому ставте будильник.

Рухайтеся кожні 30 хв

Легка розминка, кілька присідань, повороти шиї чи розтяжка та кров знову активно постачає кисень до мозку. Навіть 2–3 хв активності можуть дати вам додаткові 20 хв бадьорості.

Змініть зовнішню картинку

Сонливість часто з’являється у надто комфортних умовах: теплій, тихій та затишній кімнаті. Відкрийте вікно, увімкніть музику, змініть позу чи перенесіть робоче місце на інший стіл — це зіб’є організм із «режиму сну».

Перекусіть їжею для мозку

Невеликий перекус із продуктами, які стимулюють роботу мозку, допоможе втримати увагу. Ідеальні варіанти:

йогурт із ґранолою,

авокадо з горіхами,

смузі з бананом і ягодами.

Вони багаті на корисні жири та антиоксиданти, які підтримують роботу нервової системи.

Подихайте глибоко

Зробіть 10 глибоких вдихів через ніс із затримкою на 2 секунди, а потім повільно видихніть ротом. Це підвищує рівень кисню у крові та активізує роботу мозку. Ще один ефективний метод — чергувати вдихи та видихи через різні ніздрі.

Поспілкуйтеся

Кілька хвилин розмови з колегою чи подругою на приємну тему допоможуть активізувати мозкову діяльність і зменшити відчуття втоми.

Прийміть прохолодний душ

Контраст температур стимулює кровообіг і швидко «вмикає» організм. Якщо немає можливості прийняти душ, можна просто вмитися холодною водою чи прикласти вологий рушник до обличчя.

Вийдіть на вулицю

Кілька хвилин на свіжому повітрі, особливо у сонячний день, підвищують рівень серотоніну та дарують заряд енергії.

Увімкніть музику

Бадьорі ритми, улюблені пісні чи навіть природні звуки, наприклад, шум лісу чи спів птахів, можуть покращити настрій та знизити рівень втоми.

Найкраща профілактика сонливості — це регулярний та якісний нічний сон. Лягайте спати та прокидайтеся в один і той самий час, уникайте гаджетів за 30 хв до сну, спіть у прохолодній темряві та провітреній кімнаті.

Хронічна сонливість може бути симптомом серйозних проблем зі здоров’ям — апное сну, гіпотиреозу чи депресії. Якщо навіть після якісного сну ви почуваєтеся виснаженими, зверніться до лікаря.