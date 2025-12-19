Як підтримати близьку людину з розладом харчової поведінки у період свят / © Credits

Видання Psychology Today розповіло, що їжа під час свят — це не просто їжа. Вона стає центром уваги, джерелом очікувань і часто — несвідомого тиску. Саме тому для людей з РХП родинні застілля можуть викликати не затишок, а тривогу.

Люди, які нещодавно із задоволенням чекали на різдвяну вечерю, після діагнозу, наприклад, обмежувального розладу харчової поведінки, відчувають кардинальні зміни.

Думка про багатостравний сімейний обід, необхідність сидіти за столом і бути «на виду» може викликати паніку. З’являється страх водночас двох речей: втратити контроль і привернути увагу. Свято, яке колись було символом близькості, перетворюється на емоційне випробування.

Усі розлади харчової поведінки пов’язані з нав’язливою фіксацією на вазі, формі тіла та страхом змін, які з часом руйнують природний зв’язок із відчуттями голоду, ситості та задоволення від їжі.

Їжа перестає бути джерелом енергії чи радості, її замінюють жорсткі внутрішні правила, тривожні думки та постійний самоконтроль.

Чому свята такі важкі

Святковий сезон — це фокус на їжі у кожному домі, коментарі «з любові», які можуть боляче влучити, порушення звичного розпорядку та очікування «бути як усі».

Для людей, які страждають на РХП кожне застілля може запускати внутрішній конфлікт. Вони не хочуть засмучувати близьких, але водночас прагнуть уникнути самої ситуації. РХП стає «голосом у голові», який пропонує ізоляцію як спосіб заспокоїтись, навіть якщо це ще більше віддаляє їх від самих себе та родини.

Як пережити свята

Планування наперед — заздалегідь обговорюйте формат свят і дотримуйтеся плану відновлення

Зменшення фокуса на їжі — додавайте у розклад активності, не пов’язані з застіллям

Підтримка довірених людей — не залишайтеся наодинці з тривогою

Але ключову роль відіграє поінформована, делікатна підтримка з боку родини та друзів.

Як близьким бути поруч і не нашкодити

Створено шаблон для родин, який допомагає пояснити оточенню, як краще підтримати людину під час свят. Його суть — у простих, але дуже важливих правилах:

Говоріть про людину, а не про її зовнішність. Навіть фрази на кшталт «ти маєш такий добрий вигляд» можуть бути тригерними. Краще сказати: «Раді тебе бачити», «Так добре, що ти з нами» чи «Ми скучили за твоєю усмішкою».

Підтримуйте звичайні розмови. Фільми, музика, плани, спогади чи хобі — людині важливо відчувати, що її бачать не як діагноз, а як особистість.

Уникайте тем про вагу, дієти та тренування. Навіть «нешкідливі» розмови про здорове харчування чи спорт можуть посилювати тривогу.

Пропонуйте активності без їжі. Настільні ігри, спільний перегляд фільмів, святкові традиції, творчі заняття — усе, що створює зв’язок і радість.

Розлади харчової поведінки часто неправильно розуміють, тому близькі щиро хочуть допомогти, але не завжди знають як. Чіткі, доброзичливі орієнтири можуть стати неоціненною підтримкою, особливо в емоційно насичений святковий період.

Свята — це не про ідеальні тарілки. Вони про присутність, прийняття та тепло. Іноді найкращий подарунок — це простір без тиску, уважність до слів і щире «Я поруч».