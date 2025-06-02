Як покращити функцію щитоподібної залози та зупинити збільшення ваги та випадіння волосся

Щитоподібна залоза / © Credits

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Щитоподібна залоза може спричинити все: від збільшення ваги до витончення волосся та різкого зниження рівня енергії. На щастя, надання уваги маленькій залозі у формі метелика, розташованої перед шиєю, та вкрай необхідному харчуванню може покращити настрій, підвищити вашу енергію та прискорити ваш метаболізм.

Експерти розповіли Woman`sWorld як природним шляхом покращити функцію щитоподібної залози.

Що робить щитоподібна залоза? Ваша щитоподібна залоза бере активну участь майже в кожній функції організму, впливаючи на ваш метаболізм, енергію, настрій, частоту серцевих скорочень, травну функцію, регулювання температури тіла, підтримку кісток, функцію мозку та багато іншого. Це звучить грандіозно, проте більшість людей все життя не думають про свою щитоподібну залозу, каже дослідник харчування Ніл Барнард, доктор медичних наук. Але за порушень функції щитоподібної залози або станів, які впливають на вироблення гормонів щитоподібної залози, симптоми може бути важче ігнорувати.

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Як покращити функцію щитовидної залози: 8 простих порад

Від насолоди солодощами до проведення більшої кількості часу на сонці, ці прості стратегії допоможуть підтримувати вашу щитоподібну залозу в ідеальній формі.

Вживайте заморожений йогурт

Молочні ласощі, такі як молоко та йогурт, настільки багаті на йод, що лише дві порції забезпечують рекомендовані 150 мкг на день. А дослідження показують, що ідеальна кількість йоду підвищує функцію щитоподібної залози на 35 відсотків, оскільки вона залежить від цього мінералу для вироблення здорового рівня гормонів, що прискорюють метаболізм.

Прочитайте книжку

Відпочинок та розслаблення, такі як читання останніх новин або милування птахами, які відвідують вашу годівницю, позбавляють від стресу за 10 хвилин. Розслаблювальні заняття знижують вироблення організмом гормону стресу кортизолу, який виснажує щитоподібну залозу.

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Збільште кількість тунця в раціоні

Замість того, щоб використовувати білого тунця у вашому наступному салаті з тунця, замініть його жовтоперим тунцем, — і ви отримаєте на 63 відсотки більше селену на порцію. Ця поживна речовина життєво важлива для перетворення гормонів щитоподібної залози в активну, енергійну форму. Фактично, дослідники виявили, що ті, у кого слабка щитоподібна залоза, коли підвищили рівень селену, нормалізували її функцію протягом 16 тижнів.

Насолоджуйтесь сонцем

Дивовижний природний засіб від проблем зі щитоподібною залозою: більше сонячних променів. Дослідження показують, що корекція дефіциту вітаміну D (який вражає до 91 відсотка жінок) збільшує функцію щитовидної залози на 139 відсотків. Щоб підвищити рівень вітаміну D (який виробляється, коли сонячне світло потрапляє на шкіру), носіть шорти та футболку та не використовуйте сонцезахисний крем протягом 15-30 хвилин, проводячи час на свіжому повітрі.

Знайдіть час для садівництва

Ви можете відмовитися від інтенсивних фізичних вправ на користь розслабленого хобі, яке ви любите, такого як їзда на велосипеді, плавання в басейні або прогулянки у дворі, щоб покращити здоров’я щитоподібної залози. Хоча енергійні фізичні вправи виснажують залозу, дослідження показало, що легкі фізичні вправи покращують функцію щитоподібної залози на цілих 76 відсотків протягом 12 тижнів.

Помірний рівень фізичної активності збільшує кровотік до залози, стимулюючи ферменти, які перетворюють гормон, відомий як Т4, на Т3 — активну форму гормону щитоподібної залози. Прагніть рухатися приблизно 30 хвилин три-п’ять днів на тиждень.

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Насолоджуйтесь вишневим напоєм на ніч

Щоб отримати необхідний вам заряд бадьорості, випийте перед сном 110 мл терпкого вишневого соку. Він багатий на мелатонін, що викликає сон.

Додайте кокосову олію до кави

Звичайно, кофеїн у каві забезпечує швидкий заряд енергії. Також вживання двох напоїв з кофеїном щодня надсилає стимулюючі сигнали до щитоподібної залози, що також покращує її функцію. Але для додаткової користі для покращення роботи залози додайте чайну ложку кокосової олії до кави. Кокосова олія містить жирні кислоти та поліфенольні сполуки, які живлять щитоподібну залозу та захищають її від пошкоджень.

Користуйтеся натуральною косметикою

Хімічні речовини під назвою PFAS (перфторовані алкільні речовини) можуть порушувати вироблення гормонів щитоподібної залози. Шукайте косметику та інші продукти, які не містять PFAS.