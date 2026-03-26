Як покращити слух природним шляхом: 9 простих способів, які, за словами експерта, дійсно працюють

Легка втрата слуху не обов’язково повинна впливати на якість вашого життя. Якщо ви шукаєте способи покращити свій слух природним шляхом, науково обґрунтовані поради від Woman`sWorld — чудовий путівник для початку.

Як покращити слух природним шляхом

Ви вже знаєте основи, такі як носіння засобів захисту слуху в галасливому середовищі (наприклад, на концертах під час косіння газону). Але ви можете зробити набагато більше, щоб захистити здоров’я свого слуху.

Пройдіть обстеження

Найголовніше, що люди можуть зробити, щоб захистити свій слух, це пройти обстеження слуху, якого більшість людей не проходили з шкільних років, і постійно стежити за ним. Починати регулярні перевірки краще з 40 років, щоб отримати базовий рівень, який може допомогти вам і вашому лікарю краще відстежувати — і лікувати — будь-які зміни, щойно вони виникають.

Відмовтеся від ватних паличок

Закупорка вушної сірки є однією з найпоширеніших причин втрати слуху, і вона часто спричинена нашими спробами видалити сірку ватними паличками. Хоча альтернативні засоби, такі як промивання вух свічками, можуть бути приємними, немає жодних доказів їхньої дійсної ефективності. Є також ймовірність того, що ви можете обпектися.

Лікарі рекомендують безрецептурні краплі, якщо ви відчуваєте накопичення сірки. Зазвичай вони виготовляються із суміші перекису водню та мінеральної олії, і вони дуже безпечні та ефективні.

Відкрийте вікно

Зачиняючи вікна, щоб підтримувати комфортну температуру вдома, ви потрапляєте в тісний контакт з побутовими алергенами. Це призводить до вивільнення організмом гістаміну, який закупорює так зване середнє вухо — ділянку вух, де обробляється звук. Замість додаткових витрат (і потенційних побічних ефектів) на використання антигістамінних препаратів, просто відкрийте вікно.

Експерти зазначають, що відкриття вікон, особливо після прибирання, дозволяє алергенам, що переносяться повітрям, виходити назовні, одночасно забезпечуючи доступ свіжого повітря. Увімкніть очищувач повітря, щоб позбутися алергенів у приміщенні.

Спробуйте навушники-вкладки для покращення слуху

Втрата слуху може ускладнити прослуховування та розуміння розмов, зокрема тих, що відбуваються по телефону. Для тих, хто має нейросенсорну втрату слуху, коли пошкоджено внутрішнє вухо або слухові нерви, ця проблема є особливо гострою. Однак дослідження показує, що навушники-вкладки, що постачаються зі смартфоном, можуть служити слуховими апаратами для дорослих з легкою та помірною втратою слуху.

Дослідники виявили, що ці навушники відповідають чотирьом із п’яти критеріїв для персональних пристроїв для підсилення звуку. Дослідники також виявили, що в тихому середовищі без фонового шуму та коли шум наближався до учасників дослідження збоку, ті, хто використовував навушники, демонстрували аналогічне покращення в розпізнаванні мовлення, як і ті, хто використовував преміальні слухові апарати.

Слухові апарати тепер доступні без рецепта та можуть бути придбані без рецепта. Якщо ви користувач AirPods, у вас вже може бути вбудована підтримка. AirPods Pro включають функцію під назвою «Слуховий апарат», розроблену для допомоги людям з легкою та помірною втратою слуху.

Насолоджуйтесь солодкою картоплею

Незалежно від того, чи смажена вона, пюре чи запечена в пиріг, солодка картопля може допомогти покращити ваш слух природним шляхом. Вона багата на вітамін А, який захищає клітини вашого внутрішнього вуха від пошкодження вільними радикалами, що може призвести до втрати слуху. Дослідження показало, що ті, хто мав найбільше вітаміну А в раціоні, мали на 47 відсотків нижчий ризик втрати слуху порівняно з тими, хто мав найменше.

Слухайте музику

Ми чуємо не вухами, ми чуємо мозком, а наш мозок любить музику. Дослідження показують, що спроба навчитися грати на музичному інструменті на будь-якому етапі життя покращує нашу здатність чути фоновий шум. Просте прослуховування улюбленої пісні може стимулювати частини мозку, які допомагають вам чути. Весь мозок світиться, коли грає музика.

Насолоджуйтесь тунцем

Дослідження показало, що люди, які постійно вживали принаймні дві порції тунця або іншої жирної риби на тиждень у рамках здорового харчування, знизили ризик втрати слуху на 42 відсотки. І навіть одна щотижнева порція риби мала значний захисний ефект. Омега-3 жирні кислоти в морепродуктах посилюють кровотік до равлика, частини внутрішнього вуха, яка бере участь у слуху.

Випийте смузі

Ваші улюблені інгредієнти для смузі — молоко, йогурт, банани та ягоди — багаті на магній, мінерал, який може допомогтипокращте свій слух природним шляхом, згідно з дослідженням, опублікованим в Американському журналі отоларингології. Магній розширює кровоносні судини, посилюючи приплив поживної крові до вуха.

Зосередьтеся на фолаті

Фолат, також відомий як вітамін B9, відіграє важливу роль не лише у вашому загальному стані здоров’я. Він також допомагає природним чином покращити слух. Фактично, дослідження показало, що люди старше 60 років з вищим рівнем фолату мали більш ніж на 20 відсотків меншу ймовірність розвитку втрати слуху. Фолат допомагає запобігти віковій втраті слуху — одному з найпоширеніших типів втрати слуху — підтримуючи кровотік до равлика. Його можна знайти в таких продуктах, як арахіс, квасоля, яйця та броколі, а також у збагачених пластівцях, макаронах та апельсиновому соку.