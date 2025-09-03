Як полегшити закреп у віці 50+: сім натуральних проносних засобів, які рекомендують лікарі

Закреп / © Credits

Лікарі визначають закреп як менше трьох випорожнень на тиждень, твердий або грудкуватий стілець чи напруження під час випорожнення.

Чому ця проблема стає особливо актуальною після 50 років та як із нею впоратися, експертка розповіла Woman`sWorld.

Проте варто уточнити, що таке закреп, каже Бет Мотлі, докторка медичних наук, сімейна лікарка, тому що люди часто мають власне уявлення про те, що це означає. І це може залишити їх невпевненими щодо того, коли лікувати закреп або чи допоможе натуральний проносний засіб.

Деякі люди мають лише два випорожнення на тиждень і вважають це нормальним, каже докторка Мотлі. Інші переймаються, якщо пропускають один день.

У будь-якому разі натуральні проносні засоби від закрепу можуть бути безпечним медичним варіантом, який допоможе відновити регулярність.

Чому закрепи стають частішими після 50 років

З віком травлення природно сповільнюється. Скорочення м’язів, які переміщують кал через товсту кишку, з часом слабшають, пояснює лікарка Мотлі. Що довше кал залишається в товстій кишці, то більше води реабсорбується, і це ускладнює випорожнення.

Гормональні зміни під час менопаузи можуть посилити проблему, оскільки естроген і прогестерон, репродуктивні гормони, рівень яких коливається, а потім зменшується, також впливають на травну систему.

Прогестерон допомагає розслабити гладку мускулатуру кишківника, тому коли його рівень падає, це може порушити нормальний ритм випорожнення, каже докторка. Естроген підтримує зволоження тканин, і коли він падає, кал може стати сухішим.

Інші фактори, як-от менше руху, споживання меншої кількості харчових волокон або приймання ліків, таких як опіоїди, блокатори кальцієвих каналів, діуретики або деякі антидепресанти, також можуть сприяти хронічним закрепам, додає вона.

7 натуральних засобів для полегшення закрепу

Пийте більше води

Гідратація допомагає розм’якшити стілець і сприяє легшому випорожненню.

Намагайтеся пити регулярно протягом дня, а не чекати, поки відчуєте спрагу, каже докторка Мотлі. Кухоль гарячої чи теплої лимонної води також може допомогти розслабити травну систему та стимулювати випорожнення. І розумно обмежити вживання зневоднювальних напоїв: алкоголь і напої з кофеїном, як-от кава чи кола, можуть мати сечогінний ефект, додає вона.

Додавайте клітковину поступово

Вживання більшої кількості продуктів, багатих на клітковину, є одним з найкращих способів полегшити закреп. Квасоля, цільнозернові продукти, фрукти, овочі, насіння льону і насіння чіа поглинають воду, додають об’єму та допомагають розм’якшити кал, щоб він легше проходив. Докторка Мотлі радить починати повільно та поступово збільшувати дозу, щоб запобігти газоутворенню або здуттю. Завжди пийте достатньо води, щоб підтримувати процес.

Їжте фрукти, багаті на сорбіт, як-от чорнослив

Чорнослив справді є природним проносним засобом, каже сімейна лікарка. Він містить сорбіт, який притягує воду до товстої кишки, щоб полегшити закреп. Його безпечно вживати щодня, але немає встановленої кількості, яка підходить усім, тому занадто багато чорносливу за один раз може спричинити рідкий стілець або спазми. Серед інших фруктів з натуральним сорбітолом — сливи, персики, абрикоси, вишні, нектарини і яблука.

Підвищуйте рівень магнію природним шляхом

Такі продукти, як мигдаль, гарбузове насіння, шпинат, банани, авокадо та кіноа, природно багаті на магній і можуть допомогти полегшити закреп. Їх можна вживати щодня, водночас добавки магнію треба використовувати з обережністю людям із захворюваннями нирок.

Вживайте сік ківі та алое вера

Ківі містить фермент під назвою актинідин, який підтримує травну систему та допомагає з регулярністю випорожнень, каже докторка. Сік алое вера містить сполуки з легким стимулювальним проносним ефектом, але його краще вживати лише іноді, оскільки надмірна кількість може спричинити спазми або діарею.

Рухайтеся після їжі

Фізична активність стимулює природні скорочення травної системи. Будь-що, що рухає вашим кором, наприклад, ходьба чи йога, допоможе зробити випорожнення кишківника регулярнішими. Навіть через 10 або 15 хвилин після їжі може допомогти.

Розумні безрецептурні варіанти

Коли природні засоби не забезпечують достатнього полегшення, можуть допомогти безрецептурні проносні засоби. Але докторка Мотлі наголошує, що вони найкраще підходять для короткочасного використання і мають бути схвалені лікарем:

Об’ємні проносні засоби, як-от подорожник (Metamucil) або пшеничний декстрин (Benefiber), діють так само, як і додані харчові волокна. Вони допомагають формувати м’який, об’ємний стілець, який легше випорожнюється. Але з ними завжди важливо пити багато води, інакше закреп може посилитися.

Осмотичні проносні засоби, як-от поліетиленгліколь, втягують воду в товсту кишку, щоб розм’якшити кал. Вони можуть бути ефективними, але мають побічні ефекти. Можливі здуття живота, спазми або діарея.

Пом’якшувачі калу, як-от докузат натрію, додають до нього вологу, щоб зменшити напруження. Вони безпечні для періодичного використання, але не призначені для довгострокового вирішення проблеми.

Стимулювальні проносні засоби, як-от сена чи бісакодил, та ректальні супозиторії викликають скорочення у травній системі, щоб допомогти людям випорожнитися. Вони діють швидко, але якщо їх використовувати занадто часто, ваш організм може стати від них залежним.

Коли звертатися до лікаря з приводу закрепу

Більшість закрепів можна контролювати за допомогою натуральних засобів і періодичної безрецептурної допомоги, проте деякі симптоми мають спонукати звернутися до лікаря.

Докторка Мотлі радить звернутися по медичну допомогу, якщо ви помітили:

кров у калі

незрозумілу втрату ваги

сильний біль у животі

раптову зміну звичок випорожнення без чіткої причини

відсутність покращення після використання натуральних засобів і безрецептурних пом’якшувачів калу

Якщо закреп для вас — новий досвід або у вас сильні симптоми, не ігноруйте його, застерігає лікарка. Це може бути ознакою чогось серйознішого, наприклад, непрохідності або, рідко, раку товстої кишки.

Однак для більшості жінок достатньо простих кроків, як-от підтримка водного балансу, додавання більшої кількості харчових волокон і використання м’яких натуральних проносних, щоб полегшити закреп та підтримувати комфорт травної системи.

Цей контент не замінює професійну медичну консультацію чи діагноз. Завжди консультуйтеся з лікарем, перш ніж розпочинати будь-який план лікування.