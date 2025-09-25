Як повʼязані Тайленол та аутизм: експерти дали чітку відповідь, підкріплену фактами

Тайленол / © Associated Press

У питанні звʼязку Тайленолу та аутизму розбиралося видання Нealthline.

Адміністрація Трампа оголосила в понеділок, 22 вересня, що Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами (FDA) почне повідомляти лікарів про те, що вживання Тайленолу під час вагітності «може бути пов’язане з дуже підвищеним ризиком аутизму». Воно наполегливо рекомендуватиме жінкам обмежити вживання цього препарату під час вагітності, якщо це не є медично необхідним, сказав президент США.

Після оголошення FDA ініціювало зміну маркування препарату Tylenol Trusted Source, щоб включити згадку про можливий ризик, пов’язаний із застосуванням ацетамінофену під час вагітності, а також аутизмом і СДУГ у дітей.

На поминальній службі за консервативним активістом Чарлі Кірком у неділю президент Трамп натякнув на оголошення про аутизм та сказав журналістам, що Тайленол є «дуже важливим фактором», який сприяє поширенню аутизму.

У рамках постійних зусиль щодо вирішення занепокоєння через зростання рівня аутизму міністр охорони здоров’я та соціальних служб (HHS) Роберт Ф. Кеннеді-молодший пообіцяв знайти «причину» аутизму до вересня. У понеділок президент подякував міністрові за те, що той виніс це питання «на перший план американської політики», але не стверджував, що Тайленол є остаточною причиною аутизму.

Кеннеді неодноразово критикував дитячі вакцини як причину аутизму — твердження, що суперечить науковому консенсусу, який не показує такого зв’язку. Коли зв’язок між аутизмом і вакцинами був широко спростований, Кеннеді звернув увагу на нову підозрілу причину: використання Тайленолу під час вагітності.

Нещодавній огляд досліджень припустив зв’язок між пренатальним впливом Тайленолу та аутизмом у дітей, що розпалило дискусію про безпеку давньої медичної рекомендації.

Після публікації огляду в ексклюзивному матеріалі The Wall Street Journal повідомив, що HHS під керівництвом Кеннеді опублікує звіт, у якому детально описується Тайленол як причина аутизму.

Проте теорія про Тайленол та аутизм не має достатніх високоякісних наукових доказів, і більшість досліджень не виявили причинно-наслідкового зв’язку.

У відповідь на заяву адміністрації Трампа Американський коледж акушерів-гінекологів (ACOG) опублікував у понеділок заяву, в якій підтвердив безпеку використання ацетамінофену під час вагітності.

«Припущення, що вживання ацетамінофену під час вагітності прозводить до аутизму, викликають не лише велике занепокоєння у клініцистів, а й безвідповідальні, враховуючи шкідливий і заплутаний сигнал, який вони надсилають вагітним пацієнткам, включно з тими, кому, можливо, доведеться покладатися на цей корисний препарат під час вагітності», — заявив президент ACOG (Американського коледжу акушерів і гінекологів) Стівен Дж. Флейшман, доктор медичних наук, магістер ділового адміністрування.

«Сьогоднішня заява HHS не підкріплена повним набором наукових доказів і небезпечно спрощує численні та складні причини неврологічних проблем у дітей. Тайленол залишається єдиним безпечним варіантом для знеболення під час вагітності, а нелікована лихоманка несе підвищений ризик дефектів нервової трубки. Ось що вам потрібно знати», — додав він.

Тайленол та аутизм: чи є зв’язок

Зв’язок між тТйленолом та аутизмом потрапив у центр уваги після того, як огляд дослідження, опублікований у середині серпня в журналі Environmental Health Trusted Source, застеріг від вживання ацетамінофену під час вагітності та за нейророзвиткових ризиків у потомства.

Огляд 46 досліджень, проведений Гарвардським університетом Маунт-Синай, свідчить про дещо вищий ризик аутизму та синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ) у дітей, які отримували ацетамінофен під час вагітності. Однак результати вказують на асоціацію, а не на причинно-наслідковий зв’язок, що вимагає подальшого дослідження.

В огляді посилаються на велике когортне дослідження 2,5 мільйона дітей, проведене у Швеції, результати якого були опубліковані 2024 року.

Дослідники вивчили нейророзвиток у 185909 дітей, які отримували ацетамінофен внутрішньоутробно. Незважаючи на незначне збільшення повної когорти, асоціації стали незначними після аналізу контрольних груп братів і сестер.

У шведському дослідженні також зазначається, що вищі дози ацетамінофену під час вагітності не виявили жодного впливу на нейророзвиток, коли ці дози були належним чином контрольовані.

Автори огляду також зазначили обмеження шведського дослідження: існує заплутана проблема, яка полягає в тому, що матері, які приймали Тайленол під час вагітності, мали вищі показники інфекцій, хронічного болю, психічних розладів і наявних неврологічних захворювань, як-от СДУГ та аутизм.

Крім того, старший автор огляду виступав експертом-свідком позивачів у судових процесах щодо ацетамінофену, що свідчить про можливий конфлікт інтересів.

«Такі дослідження не доводять нічого, крім зв’язку, — сказала Данель Фішер, докторка медичних наук, сертифікована педіатриня медичного центру Providence Saint John’s у Санта-Моніці, Каліфорнія, яка не брала участі в огляді. — Своєчасність прийому ацетамінофену під час вагітності не означає, що кожна жінка, яка його приймає, народить дитину з аутизмом».

Крістін Фейгал, докторка медичних наук, сертифікована акушерка-гінекологиня, погодилася, що зв’язок не дорівнює причинно-наслідковому зв’язку. Фейгал також не брала участі в огляді.

«Дослідження, які шукають зв’язки між пренатальним впливом і постнатальними результатами, особливо складними нейрокогнітивними наслідками, як-от аутизм, треба інтерпретувати обережно, оскільки ці стани мають багатофакторний характер», — розповіла Фейгал. — Змінні, які впливають на ймовірність як впливу, так і результату, є поширеними і їх важко викреслити в цих дослідженнях».

Фішер далі пояснила цю концепцію: «Інакше кажучи, може існувати зв’язок між вагітними жінками, які їдять морозиво під час вагітності, та народженням дитини з аутизмом. Чи викликає вживання морозива аутизм? Ні, та оскільки це сталося під час вагітності, можна припустити зв’язок. Немає доказів того, що ацетамінофен викликає аутизм, крапка».

Чи є фолат фактором аутизму

Аутизм — це неврологічний стан, який впливає на комунікацію і поведінку. Центри контролю та профілактики захворювань (CDC) оцінюють, що аутизм наразі вражає приблизно 1 з 31 дитини віком до 8 років. Показники аутизму значно зросли за останні роки, але причини цього розладу розвитку багатофакторні.

«Наразі немає чіткого висновку щодо того, що викликає аутизм, і ми вітаємо будь-які дослідження чи дослідження, які допоможуть нам наблизитися до визначення його основного походження», — сказала Кватиба Девіс, головна клінічна директорка ABA Centers of America (АВА-терапія вважається одним з найефективніших методів роботи з дітьми з аутизмом та іншими особливостями).

«Для кожної потенційної причини, виявленої для аутизму, зазвичай також доведено зворотне. Наприклад, систематичний огляд і метааналіз попередніх досліджень виявили, що „докази підтверджують зв’язок між лихоманкою під час вагітності та підвищеним ризиком [нейророзвиткових розладів] у потомства“, — сказала Девіс.

Крім того, зростання рівня аутизму, ймовірно, пов’язане з покращенням обізнаності та скринінгу, а також розширенням діагностичних критеріїв.

Хоча точні причини аутизму до кінця незрозумілі, дослідження показали, що генетичні та екологічні фактори часто відіграють певну роль.

«Аутизм — це складний спектр розладів, який значною мірою має генетичну основу, — каже докторка Фішер. — Хоча медична спільнота виявляє все більше генетичних зв’язків і батьківських факторів, включно з віком батьків та навіть деякими екологічними причинами, не існує єдиної причини аутизму».

Фолат також виявився потенційним фактором розвитку аутизму. Дослідження показали, що деякі люди з розладом аутичного спектру мають метаболічні аномалії, що зменшує кількість фолату, який досягає мозку.

Хоча дефіцит фолату під час вагітності може підвищити ризик дефектів нервової трубки, зв’язок з аутизмом незрозумілий.

Як зазначив Фонд науки про аутизм за цим посиланням, «ця наука все ще перебуває на дуже ранніх стадіях, і необхідні додаткові дослідження, перш ніж можна буде дійти остаточного висновку».

Виходячи з наявних даних, нерозумно рекомендувати не приймати ацетамінофен під час вагітності. Експерти погоджуються, що Тайленол безпечний, і не існує зв’язку між ацетамінофеном, дефектами нервової трубки та аутизмом.

«Ацетамінофен є одним з найпоширеніших і найбезпечніших знеболювальних та жарознижувальних препаратів, які ми можемо запропонувати пацієнткам під час вагітності, а уникнення лікування може мати свої наслідки», — сказала докторка Файгал. — Я продовжуватиму рекомендувати Тайленол від болю та жару під час вагітності».