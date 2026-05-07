Нове дослідження в журналі отоларингології — хірургії голови та шиї виявило, що певні захворювання середнього вуха — холестеатома (патологічне новоутворення шкіри) та перфорація барабанної перетинки — можуть призвести до втрати слуху, пов’язаної з підвищеним ризиком розвитку деменції.

Щоб краще зрозуміти цей дивовижний зв’язок та з’ясувати, чи можуть слухові апарати допомогти від деменції, Woman`s World поспілкувався з провідними дослідниками в цій галузі.

Зв’язок між деменцією і втратою слуху

Дослідження встановили тісний зв’язок між втратою слуху та когнітивними зниженнями, зокрема деменцією. Про це каже співавтор дослідження С. Діллон Павелл, науковий співробітник кафедри в лабораторії Голуба при Колумбійському університеті. Причини та механізми цього явища ще вивчаються. Немає достатньо переконливих доказів причинно-наслідкового зв’язку, тому не можна з упевненістю стверджувати, що втрата слуху спричиняє деменцію, але ми можемо досить впевнено стверджувати, що між цими двома явищами існує взаємозв’язок. Якщо втрата слуху справді сприяє розвитку деменції, то, ймовірно, це відбувається через сукупність факторів: зменшення когнітивного навантаження, збільшення когнітивного напруження та погіршення соціалізації є одними з провідних теорій, але, можливо, є й інші причини, які ще потрібно відкрити.

Цей зв’язок порушує важливі питання, додає Ніколас С. Рід, доктор філософії та доктор аудіології. Чи є це просто наслідком старіння? Чи діє тут якийсь певний механізм? І чи може деменція насправді спричиняти втрату слуху, а не навпаки?

Навіть незначна втрата слуху може вплинути на вашу пам’ять

Рід пояснює, що невилікувана втрата слуху просто може настільки перевантажувати мозок, що перетворюється на проблему когнітивного навантаження. Це наче постійно слухати стереосигнал поганої якості чи мати поганий сигнал мобільного зв’язку. Якщо так триває достатньо довго, ви починаєте відчувати роздратування і втому. Ваш мозок працює в посиленому режимі, щоб заповнити прогалини, що зрештою погано позначається на когнітивних функціях.

Ці додаткові зусилля зрештою йдуть на шкоду іншим важливим функціям мозку, як-от робоча пам’ять. Ми любимо використовувати фрази на кшталт «Я використовую лише 10 відсотків свого мозку», але правда в тому, що ми використовуємо кожну краплину розумової енергії, яка нам доступна, пояснює Рід. Ми завжди працюємо на всі 100 відсотків, тому додаткова енергія витрачається за рахунок чогось іншого. Іншими словами, коли наш мозок напружується понаднормово, щоб допомогти нам чути, у нього залишається менше енергії для пам’яті та вирішення проблем.

Що ж стосується зворотного механізму — деменція, яка призводить до втрати слуху, — правда в тому, що доказів цього дуже мало, якщо брати до уваги втрату слуху, яку досліджує тональна аудіометрія, тобто коли людина чує тон і піднімає руку, пояснює Рід. Це основний метод вимірювання слуху. Розуміння мовлення — це зовсім інша історія, оскільки воно передбачає складні когнітивні завдання для декодування сигналу.

Ще один механізм, що пов’язує втрату слуху та деменцію, може бути тим, який більшість із нас інтуїтивно розуміє, каже Рід. Слух справді важливий для нашого зв’язку з іншими людьми. В дослідженнях, присвячених втраті слуху та деменції, йдеться не про вроджену втрату слуху, коли мова жестів є потенційним способом спілкування — ми говоримо про людей, які все життя покладалися на усне мовлення, а зараз втрачають цю здатність.

Ця група особливо вразлива до соціальної ізоляції та самотності, оскільки їхній слух погіршується. А наслідки, особливо для людей похилого віку, є значними: соціальна ізоляція тісно пов’язана зі зниженням когнітивних функцій і деменцією.

Чи можуть слухові апарати знизити ризик деменції

Науковці починають бачити докази того, що зв’язок між деменцією і втратою слуху може виходити за межі простої асоціації та переростати у справжню взаємозалежність, зазначає Рід.

Ось у чому полягає складність: дослідження охоплює великі групи людей, а не окремих осіб. Інші фактори, як-от куріння чи сон, можуть мати очевидніший і значніший вплив на ваш особистий ризик розвитку деменції, пояснює Рід. Це розмежування між індивідуальним ризиком і рищиком для популяції дійсно має велике значення.

Тож якщо хтось запитає: «Чи варто мені придбати слуховий апарат для запобігання деменції?», чесна відповідь буде такою: ймовірно, ні в якомусь гарантованому, індивідуальному сенсі. Тут відіграють роль багато факторів. Слухові апарати пропонують численні переваги і майже не мають недоліків, але навряд чи існує хоча б один засіб, який би самотужки запобіг такому багатофакторному захворюванню, як деменція.

Підсумок щодо втрати слуху та деменції

Чи запобігатиме лікування втрати слуху розвитку деменції? Ні, каже Рід, адже це багатофакторне захворювання. Але чи може догляд за слухом зашкодити? Звісно, що ні. Здебільшого це має лише потенційні переваги. На відміну від ліків, які можуть мати значні побічні ефекти, догляд за слухом несе мінімальний ризик, окрім часу та витрат. Саме тому Рід закликає людей досліджувати всі можливі варіанти, коли йдеться про лікування втрати слуху. Поговоріть зі спеціалістом зі слухових апаратів та почніть з розуміння того, що вам доступно.

