Як позбутися туману в голові: 9 простих, науково обґрунтованих способів загострити мислення

Туман у голові / © Credits

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Якщо ви почуваєтеся трохи забудькуватим останнім часом і ваш стан характеризується сплутаністю думок, погіршенням пам’яті і труднощами з концентрацією уваги, знайте, ви не самотній і це можна виправити.

Сайт Woman`sWorld публікує поради експертів та науково обґрунтовані дослідження про те, як позбутися туману в голові, незалежно від того, коли він настає.

Їжте сніданок із високим вмістом білка

Молочні продукти, такі як грецький йогурт та сир, багаті на білок. В одному дослідженні жінки, які їли сніданок з високим вмістом молочного білка, показали кращі результати в тестах на ранкову концентрацію, ніж жінки, чиї сніданки були з високим вмістом вуглеводів.

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Дослідники пов’язують амінокислоти в молочних білках з підвищенням рівня бадьорих мозкових хімічних речовин, таких як дофамін та серотонін. Білок у яйцях також забезпечує ранкову зарядку мозку.

Пийте більше води

Мозок на 80 відсотків складається з води, каже нейробіологиня Ліза Москоні , докторка філософії. Ось чому підтримка водного балансу має величезні переваги. Фактично дослідження показують, що вживання великої склянки води перед проходженням тесту на запам’ятовування покращує реакції на 15 відсотків. Оскільки ви вже споживаєте H2O з багатьох продуктів, які ви їсте, особливо фруктів та овочів, додавання однієї або двох додаткових склянок води до вашого щоденного режиму покращить запам’ятовування у найкоротший термін.

Їжте більше фруктів та овочів

Якщо йдеться про фрукти та овочі, вживання більшої їх кількості допоможе позбутися туману в голові та покращити ваше мислення у довгостроковій перспективі. Якщо порівняти мозок людей, які дотримуються середземноморської дієти (повної фруктів, овочів, цільного зерна та бобових), з мозком людей такого самого віку, які дотримуються типової західної дієти (з великою кількістю оброблених продуктів), мозок тих, хто дотримується середземноморської дієти, має на п’ять років молодший вигляд.

І немає необхідності повністю змінювати свій раціон.

Щоденні прогулянки

Один із найкращих способів покращити роботу мозку — аеробні вправи, каже невролог Девід Перлмуттер , доктор медицини. Навіть трохи легких вправ на день — від ходьби до йоги — активізують гіпокамп мозку, центр пам’яті.

Наука підтверджує це — дослідження показують, що один підхід вправ може оживити спогади всього за 10 хвилин. Але для ще більшого ефекту робіть 10-хвилинну перерву на прогулянку тричі на день. Дослідники виявили, що люди, які збільшили свою помірну чи інтенсивну фізичну активність на 30 хвилин на день, показали найкращі результати у тестах на пам’ять. Причина: вправи збільшують вироблення дофаміну та серотоніну, одночасно покращуючи приплив крові до мозку.

Слухайте проточну воду

Дослідження показало, що прослуховування звуку проточної води підвищує концентрацію та увагу людей протягом однієї хвилини. Налаштування на звуки води запускає явище, що називається «м’якою чарівністю», яке відновлює розумову концентрацію, дозволяючи мозку відпочити і підзарядитися. Інші звуки з підтвердженим дослідженнями відновлювальним ефектом — це спів птахів, шелест листя і стрекотіння цвіркунів.

Вдихайте заспокійливий аромат

Згідно з дослідженням , заспокійливий запах лаванди може боротися з провалами в пам’яті, спричиненими стресом. Після виконання стресового завдання у людей, які зазнали впливу аромату лаванди, спостерігалося зниження рівня гормону стресу кортизолу, а також поліпшення їхньої робочої пам’яті (здатності зберігати та використовувати інформацію).

Інший варіант: понюхайте апельсин або лимон. Дослідження показало, що запах цитрусових посилив пам’ять учасників, одночасно знизивши їхню реакцію на стрес.

Поспілкуйтесь із другом

Коли справа доходить до того, як позбутися туману в голові, просто немає заміни суперсилі, якою є ваша соціальна сфера, зазначає нейробіологиня Сандра Бонд Чепмен , докторка філософії. Спілкування з іншими людьми стимулює кожну область вашого мозку, збільшуючи ясність мислення.

Дійсно, чат з другом протягом 10 хвилин запускає звільнення дофаміну, який, як було показано, стимулює спогади. Використання вашої соціальної мережі покращує вашу нейронну мережу, роблячи ваш мозок більш стійким.

Уникайте багатозадачності

Обмежте багатозадачність, закликає Чепмен. Що більше інформації ми намагаємося опанувати, то більш поверхове наше мислення, що призводить до помилок, занепокоєння та забудькуватості. Вона радить зосередитися лише на трьох великих щоденних завданнях. І робіть п’ять п’ятихвилинних «мозкових перерв» на день, щоб подивитися у вікно чи випити чаю.

Добре висипайтеся вночі

Достатній відпочинок — корисний для вашого мозку. Під час відновлювального сну мозок активує шляхи, які позбавляють його токсинів, говорить доктор Перлмуттер. Він зазначає, що просте прийняття сонячних ванн, в ідеалі вранці, протягом декількох хвилин на день, налагодить ваш цикл сну/неспання. Це допоможе вам заснути вночі.

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