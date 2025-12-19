Як позбутися захитування у транспорті: рецепти лікарів, які зупиняють нудоту за лічені хвилини

Мати з донькою на судні в морі / © Credits

Відчуття захитування може бути неприємним. Ви просто хочете насолодитися краєвидами під час тривалої поїздки або довгоочікуваною подорожжю на круїзному лайнері, а замість цього намагаєтеся не втратити свій обід.

Гарна новина — якщо ви схильні до захитування, є способи допомогти запобігти таким симптомам, як холодний піт, нудота і блювота, щоб ви могли почуватися якнайкраще під час подорожі.

Woman’s World дізнався, як позбутися захитування за допомогою простих засобів, які дійсно працюють.

Що таке захитування

Це трохи складніше, ніж звичайна нудота. Серед симптомів захитування можуть бути запаморочення, втома, головний біль і блювота, каже Сулагна Місра, докторка медичних наук.

Захитування — це синдром, за якого реальний або сприйнятий рух викликає у людини погане самопочуття, пояснює докторка Місра. Поширеними причинами цього стану є поїздки в автомобілі або на човні. Морська хвороба насправді може бути формою захитування. Також нерідко трапляється, що воно виникає на атракціонах у парку розваг, під час турбулентності в літаку або навіть під час перегляду фільму з тремтячою камерою.

Сприйняття руху має три складники. Воно залежить від наших вестибулярних, соматичних і сенсорних сигналів. Коли ці три складники не сприймають правильну інформацію разом, це може вплинути на центральну нервову, шлунково-кишківникову та вегетативну нервову системи, викликаючи ці симптоми.

Іншими словами, коли ваші очі кажуть вам, що ви швидко рухаєтеся, а ваше тіло нерухомо перебуває на пасажирському сидінні, це викликає своєрідне сенсорне зміщення, яке може викликати нудоту.

Як позбутися захитування: 4 засоби

Яким би неприємним це не було, захитування — поширене явище і його можна лікувати. Найкращий спосіб позбутися цього відчуття — насамперед запобігти йому. Найпростіший спосіб лікування захитування — це уникати тригерів, каже докторка Місра. Спробуйте визначити, а потім уникнути того, що його викликає.

Але це не завжди можливо. В такому разі ви можете спробувати природні засоби або безрецептурні ліки, щоб позбутися захитування. Ось три ефективні варіанти, які допоможуть у цьому.

Насолоджуйтеся імбирними цукерками

Імбирний чай або цукерки можуть полегшити симптоми захитування у деяких людей. Ви можете приймати імбир у різних формах — капсули, імбирний ель, чай або зацукрований імбир — як до, так і після початку симптомів. Якщо починається нудота, вживання імбиру в будь-якій формі може допомогти заспокоїти шлунок і полегшити симптоми.

Як це працює? Натуральні пряні сполуки імбиру (гінгероли, шогаоли та зінгерон) взаємодіють з рецепторами серотоніну, які беруть участь у нудоті. Навіть просте вдихання аромату імбиру є одним з найефективніших способів природного полегшення нудоти.

Якщо ви знаєте, що, ймовірно, у вас буде нудота, ви можете заздалегідь купити імбирні жувальні цукерки, а також подумати про те, щоб заздалегідь приготувати імбирний чай, який допомагає позбутися захитування в дорозі.

Щоб заварити велику порцію (чотири склянки):

Наріжте чотири шматочки свіжого імбиру розміром 2,5 см.

Промийте та видаліть бруд.

Тонко наріжте кожен шматочок і покладіть його до каструлі з чотирма склянками води.

Доведіть суміш до кипіння, потім варіть на повільному вогні 5–10 хвилин.

Процідіть чай і вживайте зі скибочкою лимона, апельсина або краплею меду.

Порада: додайте дрібку кориці, яка заспокоює шлунок.

Носіть акупресурний браслет

Акупресурні браслети чинять тиск на певні точки на зап’ясті, що може допомогти полегшити симптоми захитування. Експерти вважають, що це працює, викликаючи приплив знеболювальних ендорфінів у мозку. Акупресурні браслети чинять тиск на так звану точку тиску P6. Насправді в дослідженні було показано, що ця точка акупресури вдвічі зменшує відчуття нудоти.

Але ви також можете самостійно знайти це просте рішення, щоб позбутися захитування:

Знайдіть канавку між двома сухожиллями, які проходять через ваше внутрішнє зап’ястя.

Точка тиску розташована в цій канавці приблизно на 4 см або на ширину трьох пальців нижче основи долоні.

Легко натискайте тут протягом двох-трьох хвилин, щоб активувати точку тиску.

Слухайте музику

Увімкніть бадьорий плейліст під час поїздки — і ви можете зменшити захитування вдвічі. Радісна музика полегшує неприємні симптоми приблизно на 57 відсотків протягом хвилини після натискання кнопки відтворення. На думку дослідників, натхненна музика відволікає мозок від концентрації на захитуванні, воддночас м’які ноти заспокоюють нервову систему, зменшуючи реакції на стрес, які можуть посилити нудоту.

Розгляньте можливість приймання ліків від захитування

Безрецептурні ліки або липкі пластирі від захитування, які відпускаються за рецептом, можуть допомогти.

Проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж розпочинати будь-який план лікування.