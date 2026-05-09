Як правильно видалити кліща / © Associated Press

Головна проблема у тому, що більшість людей досі неправильно видаляють кліщів, а саме, тиснуть на нього пінцетом, різко висмикують або намагаються «залити» олією. Саме ці помилки можуть збільшити ризик інфікування.

Лікар Сергій Пісоцький пояснив, як правильно видалити кліща, чому важлива техніка та які дії справді допомагають зменшити ризики розвитку хвороби Лайма.

Щороку з настанням тепла соцмережі наповнюються однаковими запитаннями:

що робити після укусу кліща

чи потрібно бігти до лікаря

як правильно його витягнути

коли починати хвилюватися

Паніка навколо кліщів зрозуміла, адже саме вони можуть переносити небезпечні інфекції, зокрема хворобу Лайма. Але медики наголошують, що у багатьох випадках ключову роль відіграє не лише укус, а й те, як саме видалили кліща.

Небезпека неправильного видалення кліща

Найпоширеніша помилка — стискати кліща за черевце.Саме це часто роблять звичайним пінцетом, захоплюють тіло, тиснуть і різко витягують.

За словами Сергій Пісоцький, у такому випадку в організм людини може потрапити більше біологічних рідин кліща, а разом із ними і збудники інфекцій. Через це може значно зрости ризик зараження.

Як правильно видаляти кліща

Лікар радить використовувати метод петлі чи спеціальні інструменти для видалення кліщів. Головне правило — захоплювати кліща максимально близько до шкіри, а не за тулуб.

Метод петлі

Один із найбезпечніших способів:

зробити тонку петлю

акуратно накинути її ближче до «шиї» кліща

повільно обертати

Саме обертальні рухи допомагають безпечно витягнути кліща зі шкіри. Не потрібно смикати, різко тягнути чи роздавлювати кліща.

Спеціальні інструменти

Сьогодні в аптеках та онлайн можна знайти спеціальні пристрої для видалення кліщів. Їхня перевага у тому, що вони не стискають черевце, дозволяють захопити кліща біля шкіри та допомагають безпечно «викрутити» його.

Саме тому лікарі дедалі частіше радять мати такий інструмент у домашній аптечці у сезон активності кліщів.

Чого не можна робити після укусу кліща

Попри популярні «народні методи», медики не рекомендують заливати кліща олією, мазати спиртом чи кремом до видалення, припікати, різко виривати чи стискати пальцями. Усе це може спровокувати додаткове виділення рідин кліща в організм.

Хвороба Лайма

Хвороба Лайма — одна з найвідоміших інфекцій, які можуть переносити кліщі. Серед можливих симптомів: почервоніння навколо укусу, температура, слабкість, біль у м’язах, головний біль і втома.

За несвоєчасного лікування хвороба може впливати на: нервову систему, серце та суглоби. Саме тому важливо не лише правильно видалити кліща, а й спостерігати за самопочуттям після укусу.

Коли звертатися до лікаря

Після укусу варто звернути увагу на зміну кольору шкіри, висип, підвищення температури, незвичну втому чи симптоми, схожі на застуду. Якщо щось із цього з’являється, необхідна консультація лікаря.

Кліщі давно стали частиною літнього сезону, але панікувати через кожен укус не варто. Набагато важливіше спокійно діяти, правильно видалити та стежити за симптомами після укусу. Саме техніка видалення може суттєво впливати на ризик інфікування. Іноді кілька правильних рухів справді мають значення для здоров’я.

