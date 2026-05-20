Як реагувати, якщо ваш лікар використовує штучний інтелект для нотаток: зручність, яка може змінити медицину

Медицина завжди була сферою, де технології змінювали правила гри, від появи електронних карток пацієнтів до онлайн приймань у лікаря. Але нині ми спостерігаємо новий етап, штучний інтелект починає не просто аналізувати дані, а «підслуховувати» лікарські консультації та автоматично формувати чернетки медичних записів, про це розповіло видання The New York Time.

Ці інструменти створені для того, щоб розвантажити лікарів, які витрачають у середньому близько 2,3 години адміністративної роботи на кожні 8 годин приймання пацієнтів. Такі ШІ-нотатники можуть зменшити рівень стресу та професійного вигорання серед медиків. Але разом із цим виникає логічне запитання, що це означає для пацієнта — людини, яка ділиться найчутливішою інформацією про своє здоров’я.

Як працюють ШІ-нотатники

Це програми, які записують розмову між лікарем і пацієнтом та перетворюють її на структурований медичний текст. У більшості випадків аудіозапис і транскрипт зберігаються лише тимчасово, термін зберігання зазвичай становить від кількох тижнів до кількох місяців, а після цього дані видаляються.

Водночас у медичній картці пацієнта залишається лише фінальна версія нотатки, яку переглянув і затвердив лікар. Оригінальні аудіозаписи та транскрипти зазвичай не зберігаються довгостроково. Пацієнти мають право переглядати свої медичні записи, але доступ до аудіо та текстових розшифровок розмови зазвичай обмежений.

У різних країнах правила щодо запису медичних консультацій відрізняються. У багатьох випадках достатньо згоди лише однієї сторони. Втім, у реальній практиці медики зазвичай намагаються попередити пацієнтів, адже довіра є ключовою частиною медичних стосунків.

Приватність

Компанії, які працюють із ШІ-нотатниками, зазвичай зобов’язані дотримуватися медичних законів про конфіденційність і працюють за контрактами з медичними закладами.

У деяких випадках дані можуть бути анонімними та використовуватися для навчання моделей штучного інтелекту, але загалом медичні системи впроваджують суворі правила безпеки.

Втім, будь-які медичні дані залишаються потенційною мішенню для кібератак, оскільки вони надзвичайно чутливі. Найбільший ризик виникає тоді, коли лікарі використовують ШІ-інструменти без офіційних медичних угод або поза затвердженими системами. У таких випадках дані регулюються лише умовами самих сервісів, а не медичним законодавством.

Чи можна довіряти нотаткам ШІ

Фінальну відповідальність за медичну нотатку завжди несе лікар. ШІ створює лише чернетку, яку спеціаліст має перевірити та затвердити. Проте помилки можливі та серед найпоширеніших проблем можна окреслити неточності у передачі сказаного, плутанина між кількома учасниками розмови, пропуск важливої інформації та помилки через акценти чи діалекти.

Навіть коли транскрипт точний, ШІ може неправильно структурувати медичну нотатку. Водночас варто підкреслити, що помилки трапляються і в нотатках, які створює людина, тому перевірка завжди залишається обов’язковою.

Штучний інтелект у медицині вже перестав бути футуристичною ідеєю, він став частиною реальності. ШІ-нотатники обіцяють зменшити навантаження на лікарів і зробити медичні записи точнішими та повнішими.

Водночас вони ставлять складні питання, як захистити приватність пацієнтів, як забезпечити точність даних і як зберегти довіру між лікарем і людиною.

І хоча технологія розвивається швидко, головний принцип медицини залишається незмінним, адже будь-який інструмент — лише допомога, а відповідальність за рішення і турботу про пацієнта завжди залишається за людиною.танісава

