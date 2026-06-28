Як розпізнати найпоширеніші укуси комах і коли варто звернутися до лікаря

Як розпізнати найпоширеніші укуси комах / © Associated Press

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Майже кожен хоча б раз стикався із ситуацією, коли на шкірі раптом з’являється червона пляма, свербіж або набряк, але зрозуміти, хто саме вкусив, непросто. Видання Cleveland Clinic пояснило, як розпізнати найпоширеніші укуси комах і членистоногих, чим вони відрізняються та в яких випадках не варто зволікати з медичною допомогою.

За словами лікаря невідкладної допомоги Крістофера Баццолі, не завжди можливо точно визначити винуватця лише за зовнішнім виглядом укусу. Проте деякі характерні ознаки можуть допомогти зрозуміти, що сталося, та оцінити можливі ризики для здоров’я. Адже одні укуси викликають лише короткочасний дискомфорт, а інші можуть переносити небезпечні інфекції.

Комарі

Комарині укуси знайомі практично кожному. Цікаво, що кусають людей лише самки комарів.

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Який вигляд має укус:

сверблячий піднятий горбик

іноді кілька укусів поруч

невелика темна точка у центрі

Почервоніння та набряк виникають через реакцію імунної системи на укус.

На що звернути увагу

Більшість комариних укусів безпечні, але деякі комарі можуть переносити серйозні захворювання, наприклад:

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вірус Західного Нілу

денге

вірус Зіка

жовту гарячку

малярію

Якщо через кілька днів після укусу з’явилися температура, озноб, біль у м’язах або висипання, варто звернутися до лікаря.

Ґедзі

На відміну від комарів, ґедзі буквально розривають шкіру під час укусу.

Ознаки укусу:

різкий біль

почервоніння

сильний свербіж

іноді краплі крові біля місця укусу

Зазвичай людина одразу помічає момент укусу через його болючість.

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Постільні клопи

Фраза «нехай клопи не кусають» має цілком реальне підґрунтя. Укуси постільних клопів зазвичай утворюють характерну лінію з трьох або більше червоних припухлостей. Це пов’язано з тим, що комаха кілька разів поспіль переміщується та харчується.

Якщо підозрюєте клопів, перевірте постільну білизну. На світлих простирадлах можуть залишатися темні сліди життєдіяльності комах. У разі зараження важливо ретельно прати білизну та текстиль у гарячій воді.

Блохи

Хоча бліх часто пов’язують із котами та собаками, вони можуть кусати будь-кого.

Який вигляд мають укуси:

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дрібні червоні точки

сильний свербіж

найчастіше локалізуються біля щиколоток і стоп

Блохи зазвичай мешкають у траві, затінених місцях або можуть потрапити в будинок разом із домашніми улюбленцями.

Кліщ-червонотілка

Це крихітні кліщі, яких практично неможливо побачити неозброєним оком.

Ознаки укусу:

ланцюжок дрібних червоних плям

надзвичайно сильний свербіж

найчастіше з’являються біля лінії шкарпеток, поясу чи ц складках шкіри

Свербіж зазвичай досягає максимуму через 24–48 годин після укусу.

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Кліщі

На відміну від інших комах, кліщі не поспішають залишати свою жертву. Вони прикріплюються до шкіри та можуть залишатися там понад добу.

Який вигляд має укус:

Після видалення кліща зазвичай залишається невелика червона цятка.

Тривале перебування кліща на тілі може призвести до зараження хворобою Лайма чи плямистою лихоманкою Скелястих гір. Особливо характерним для хвороби Лайма є висип у формі мішені чи кільця.

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Після укусу кліща протягом двох тижнів слід уважно стежити за появою:

температури

висипу

головного болю

втоми

збільшення лімфатичних вузлів

нудоти

блювання

болю у м’язах

Павуки

За словами лікарів, павуків часто несправедливо звинувачують у багатьох незрозумілих укусах. Більшість павуків фізично не здатні прокусити людську шкіру. Втім, існують два види, укуси яких можуть бути небезпечними.

Коричневий павук-відлюдник

Такі павуки зазвичай живуть у дровах, гаражах або старих коробках. Спочатку укус нагадує звичайну припухлість, але через кілька днів ситуація може погіршитися:

біль посилюється

шкіра набуває синюшного відтінку

тканини починають руйнуватися

може утворитися виразка

У разі укусу рекомендується промити місце водою з милом, прикласти холод і звернутися до лікаря.

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Каракурт (Чорна вдова)

Особливо небезпечними є укуси самок чорної вдови, яких легко впізнати за червоним малюнком у формі пісочного годинника на черевці.

Можливі симптоми:

дві точки проколу

почервоніння

набряк

біль

свербіж

оніміння

У важких випадках можуть з’явитися:

м’язові спазми

проблеми з диханням

головний біль

нудота

температура

озноб

Особливо небезпечними такі укуси можуть бути для дітей.

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Що робити після будь-якого укусу

Перше правило — ретельно промити місце укусу водою з милом. Лікарі пояснюють, що будь-яке пошкодження шкіри відкриває шлях для бактерій, а це може призвести до інфекції.

Також важливо не розчісувати укуси, навіть якщо свербіж дуже сильний. Для полегшення симптомів можна використовувати:

алое

каламіновий лосьйон

холодні компреси

антигістамінні препарати

Як захистити себе

Під час прогулянок на природі необхіжно:

носити одяг із довгими рукавами

обирати довгі штани

використовувати спеціальні захисні репеленти

оглядати тіло після перебування у лісі чи високій траві

Більшість укусів комах залишають по собі лише кілька днів свербежу та дискомфорту. Проте деякі можуть сигналізувати про серйозні ризики для здоров’я чи навіть переносити небезпечні інфекції. Саме тому важливо не лише знати, який вигляд мають найпоширеніші укуси, а й уважно стежити за реакцією організму.

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