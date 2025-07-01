Як розпізнати прогресування варикозу: пояснює флеболог

Як розпізнати прогресування варикозу / © Credits

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Більшість людей на початкових етапах ігнорують симптоми чи не сприймають їх серйозно. Проте, за словами судинного хірурга, флеболога Владислава Горбовця, варикоз може прогресувати непомітно та у певний момент призвести до небезпечних ускладнень — від тромбофлебіту до трофічних виразок.

Варикоз — це захворювання, за якого вени розширюються, втрачають еластичність і не можуть ефективно перекачувати кров до серця. Це призводить до застою крові у ногах, набряків, болю, а згодом і до пошкодження навколишніх тканин.

Жінки частіше страждають на варикоз, ніж чоловіки. Це пов’язано з гормональними змінами (вагітність, менопауза), тривалим стоянням або сидінням, носінням високих підборів, спадковістю.

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Ознаки прогресивного варикозу

Набряки, які стають постійними

У початковій стадії набряки з’являються лише у кінці дня.

Якщо ж ви помічаєте, що ноги набрякають вранці чи протягом дня, або набряки не спадають за ніч — це вже свідчить про погіршення стану вен.

Об’єм гомілки може збільшуватись на 1–3 см.

Важкість і біль у ногах

Якщо ноги стають важкими, мов «налиті свинцем», навіть після нетривалого стояння чи сидіння — це ознака венозної недостатності.

Печіння, пульсація, щемлячий біль у зоні вен — симптоми, які потребують негайної уваги.

Зміна кольору шкіри

Поява коричневих або синюшних ділянок на ногах, особливо в області гомілок, є серйозним сигналом.

Це свідчить про порушення мікроциркуляції крові та нестачу кисню у тканинах.

Якщо ці зміни не лікувати, вони можуть перерости у трофічні виразки — складне хронічне ускладнення варикозу.

Видимі вузли

Якщо вени не лише проступають, а й випинаються вузликами, збільшуються чи змінюють форму — це вже не косметичний дефект, а клінічний прояв серйозної венозної недостатності.

Судоми у ногах

Судоми, особливо вночі чи під час відпочинку — ще один частий симптом прогресування варикозу, пов’язаний з порушенням венозного відтоку та нестачею електролітів у м’язах.

Коли звертатися до лікаря

Якщо у вас є хоча б два з наведених симптомів — це вагомий привід звернутися до флеболога. Сучасна медицина пропонує неінвазивну діагностику (УЗД вен) та щадні методи лікування — без розрізів і тривалого відновлення.

Як зупинити прогресування варикозу

Уникайте тривалого стояння чи сидіння без руху.

Надавайте ногам підвищене положення під час відпочинку.

Регулярно виконуйте вправи для ніг, особливо за сидячої роботи.

Носіть компресійні панчохи, рекомендовані лікарем.

Контролюйте вагу та гормональний фон.

Уникайте гарячих ванн, сауни та надмірного тепла — вони розширюють судини.

Варикоз не зникає сам по собі — це прогресивне захворювання. Чим раніше ви звернетеся до фахівця, тим більше шансів уникнути ускладнень і обійтися без хірургічного втручання. Бережіть себе та не чекайте, коли вени почнуть «кричати» болем.