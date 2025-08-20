Як розшифрувати свій рівень холестерину: який вважати "хорошим", який "поганим" або нормальним

Як розшифрувати свій рівень холестерину / © Credits

Реклама

Холестерин — це жироподібна речовина (ліпід), яка виробляється печінкою і надходить у наш організм із їжею. Він потрібен для:

побудови клітинних мембран;

вироблення гормонів (естрогену, тестостерону, кортизолу);

синтезу вітаміну D;

участі у травленні завдяки жовчним кислотам.

Видання Kettering Health розповіло, що близько 80% холестерину виробляється печінкою, а решта 20% надходить із харчовими продуктами, здебільшого з м’яса, сиру, масла, випічки та смаженої їжі.

Проблеми виникають тоді, коли холестерину стає занадто багато, він накопичується на стінках судин, утворює бляшки, які можуть призвести до інфаркту чи інсульту.

Реклама

«Хороший» та «поганий» холестерин

Медики розрізняють два основних типи:

HDL (ліпопротеїди високої щільності) — так званий «хороший» холестерин. Він «збирає» надлишок жирів у крові та переносить їх у печінку для подальшого виведення.

LDL (ліпопротеїди низької щільності) — «поганий» холестерин. Він осідає в артеріях, сприяє утворенню атеросклеротичних бляшок.

Легкий спосіб запам’ятати: High = HDL = Хороший, Low = LDL = Лихий (поганий).

Який рівень вважається нормальним

Медики визначають загальний холестерин як суму HDL + LDL. Згідно з рекомендаціями:

HDL (хороший): понад 40 мг/дл (для жінок бажано навіть вище 50 мг/дл);

LDL (поганий): менше ніж 130 мг/дл (для людей із високим ризиком серцево-судинних хвороб — навіть менше 100 мг/дл);

Загальний холестерин: нижче 200 мг/дл.

Кров на холестерин рекомендують здавати раз на рік після 30 років, а людям із підвищеним ризиком — частіше (кожні 3–6 місяців).

Реклама

Як знизити високий холестерин без ліків

Змінити спосіб життя — перший та найефективніший крок. Необхідно:

обмежити споживання тваринних жирів і трансжирів (ковбаси, жирне м’ясо, маргарин, випічку, фастфуд);

віддати перевагу продуктам, багатим на омега-3 (лосось, скумбрія, горіхи, насіння льону);

обирати корисні жири — оливкову, лляну, ріпакову олію;

додати до раціону овочі, бобові, вівсянку та цільнозернові продукти;

рухатися щонайменше 150 хв на тиждень, наприклад, швидка ходьба, плавання, їзда на велосипеді;

контролювати вагу та відмовитися від куріння.

Коли потрібні ліки

Якщо після 6–12 місяців правильного харчування та активності показники не нормалізуються, лікар може призначити статини чи інші препарати для зниження холестерину. Це довгострокова інвестиція у здоров’я: зменшення ризику інфаркту та інсульту на десятки відсотків.

Холестерин — не ворог, а важливий елемент нашого організму. Проблеми виникають лише тоді, коли порушується баланс між «хорошим» та «поганим» рівнем. Турбота про харчування, активність і регулярні обстеження допоможуть зберегти здоров’я серця та судин на довгі роки.