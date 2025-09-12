Як швидко позбутися болю в шиї: 9 схвалених лікарями засобів

Біль у шиї / © Credits

Звична ранкова скутість у шиї або різке поколювання під час повороту голови — ми всі це відчували, і ось заспокійлива правда: біль у шиї є неймовірно поширеним явищем, і майже завжди з ним можна чудово впоратися вдома. Ваше тіло надзвичайно стійке, і за допомогою правильного м’якого підходу ви можете знайти приємне полегшення та знову почуватися собою.

Експерти пояснили для Woman`sWorld, що може викликати дискомфорт, а також як швидко вилікувати біль у шиї.

Що викликає біль у шиї

Існує багато причин, чому ви можете відчувати біль у шиї, плечах та верхній частині спини, каже Девін Трахман, докторка фізіотерапії.

Біль у шиї зазвичай спричинений дегенеративними змінами, які є нормальною частиною старіння, пояснює Трахман. Травми, пов’язані з хлистовою травмою або падінням, також можуть призвести до хронічного болю або скутості шиї, як і соціальні фактори, такі як поганий сон, малорухливий спосіб життя, емоційний стрес і порушення постави.

У більшості випадків біль у шиї не є причиною для занепокоєння. Гарна новина полягає в тому, що ці проблеми зазвичай вирішуються самі собою, каже Кессі Казателлі, фізіотерапевтка. «Тож перший крок — не панікувати. М’язи шиї є інтимною частиною нашого тіла, але це необов’язково означає, що вони слабкі. Вони стійкі, як і решта хребта, тому будьте впевнені, що ваше тіло відновиться».

Як швидко вилікувати біль у шиї: 9 простих засобів

Щоб пришвидшити одужання після болю або скутості в шиї, є кілька речей, які ви можете зробити. Ось що працює:

Розтягнення

Розтягнення шиї може полегшити напруження та дискомфорт, покращити гнучкість і сприяти правильній поставі, каже Трахман. Виправлення поганої постави та розвиток гнучкості може допомогти запобігти болю та травмам шиї в майбутньому, а також полегшити поточні симптоми. Три вправи, які можна спробувати як для негайного, так і для довгострокового полегшення:

Розтяжка верхньої частини трапецієподібного м’яза: Сядьте прямо. Підсуньте ліве вухо до лівого плеча, не даючи протилежному плечу піднятися. Щойно відчуєте розтяжку, затримайтеся на 30 секунд, потім змініть бік і повторіть. Це один підхід. Повторіть підхід загалом тричі.

Обертання шийного м’яза: Сядьте прямо та нейтрально, дивлячись прямо вперед. Повільно поверніть голову до одного плеча, а потім назад до центру. Повторіть до протилежного плеча. Робіть це три-п’ять разів з кожного боку, намагаючись не перевищувати комфортний діапазон рухів.

Руки плечима: Сидячи прямо, руки вздовж тіла, крутіть плечі вперед, ніби робите кола, протягом 30 секунд. Потім поверніть плечі назад протягом 30 секунд. Це задіює верхню частину спини, ротаторну манжету плеча та дельтоподібний м’яз, а також сприятиме правильній поставі.

Не уникайте рухів, натомість спробуйте легку рухливість у безболісних діапазонах, додає Казателлі. Якщо ви можете повернути голову лише на 10 градусів праворуч без болю, то це нормально. Виконуйте кілька разів на день, щоб перевірити, чи зможете ви рухати шиєю далі без болю.

Використовуйте гарячу або холодну терапію

Прикладання пакета з льодом або грілки до болю в шиї на 15-20 хвилин може допомогти швидко позбутися болю в шиї. Вони також можуть полегшити виконання деяких зі згаданих вище розтяжок, якщо вони вам занадто складні. Як вони працюють? Гарячі компреси розслаблюють напружені м’язи, а лід знімає набряк і зменшує запалення.

Це аж ніяк не виправлення проблеми, а радше використовується для комфорту, ​​каже Казателлі. Як дізнатися, який з них використовувати? Для полегшення болю в шиї це залежить від ваших особистих уподобань. Якщо ви віддаєте перевагу теплу, використовуйте грілку. Якщо ви віддаєте перевагу льоду, використовуйте пакети з льодом.

Візьміть рушник

Часто прокидаєтеся з напруженою шиєю? Вчені з Гарварду стверджують, що підсунення згорнутого рушника для рук на дно наволочки додає підтримки вашій шиї та створює природний заглиблення для голови, полегшуючи біль у шиї, поки ви спите.

Кивайте під пісню

Хитання підборіддям, лежачи на спині протягом двох-трьох хвилин щодня, може зменшити біль у шиї до 91 відсотка, згідно з дослідженням. Цей простий рух допомагає виправити проблеми з постави, які викликають біль, активуючи глибокі м’язи, що підтримують вашу шию.

Перевірте бюстгальтер

Підлий винуватець болю, який поширюється від плечей до шиї: неправильно підібраний бюстгальтер. Дослідження показало, що груди розміру D чинять 6 кг тиску на хребет. Автор дослідження каже, що це може змінити вашу поставу та збільшити тиск на хребет ще на 25-30 відсотків, спричиняючи біль у спині, шиї та плечах.

Що допомагає швидко позбутися болю в шиї? Правильно підібраний бюстгальтер. Джене Лучані, авторка книжки «Книжка про бюстгальтери», каже, що бюстгальтер повинен лежати горизонтально на спині та бути достатньо тугим, щоб ви могли просто просунути під нього вказівний та середній пальці. Великі груди? Лучані пропонує бюстгальтери з ширшими стрічками, трьома-чотирма гачками та структурованими чашечками.

Практикуйте дихання животом

Якщо біль у шиї викликаний або посилюється стресом, дихальні вправи можуть допомогти полегшити напруженість у ваших м’язах. Стрес може призвести до поверхневого дихання з використанням верхніх м’язів грудей, що збільшує напруженість шиї та плечей, пояснює Крістін Гелфріч, фізіотерапевтка. Зосередьтеся на диханні животом, щоб робити повні, глибокі вдихи, які допомагають розслабити верхню частину тіла.

Щоб практикувати дихання животом, покладіть одну руку на живіт, а іншу — на верхню частину грудей. Зробіть глибокий вдих, дозволяючи животу розширитися, поки рука на грудях залишається нерухомою. Видихніть і повторіть.

Живіть свої нерви вітаміном B12

Дослідження показують, що вітамін B12 може допомогти підтримувати здоров’я нервів і потенційно полегшити біль. Вітамін B12, який міститься в пісній яловичині, сирі, яйцях і рибі, допомагає відновлювати пошкоджені болем нерви, швидко позбавляючи від болю в шиї.

Спробуйте магнієвий спрей

Магній — це важливий мінерал для регулювання роботи наших м’язів і нервів. А деякі дослідження показують, що його використання як місцевого спрею може допомогти полегшити біль. Щоб швидко позбутися болю в шиї, розпороште розчин магнію на долоню, перш ніж втирати його в шкіру. Залиште його щонайменше на годину перед душем або змиванням і не наносьте частіше, ніж раз на чотири години.

Стисніть кулак

Щогодини стискайте два кулаки та притискайте їх до попереку трохи вище куприка (долоні повернуті від вас). Утримуючи це положення протягом 60 секунд, одночасно з легким тиском та глибоким диханням, ви майже миттєво знімете біль. Дослідники кажуть, що це працює, розслабляючи напружені м’язи лопаток і спини, одночасно відновлюючи поставу, щоб хребет був правильно вирівняний. Робіть це щодня — і ви зменшите біль на 60 відсотків.

Уникайте тривалого перебування в одному положенні та займайтеся йогою або загальним розтягуванням кілька разів на тиждень. Це підтримує вашу мобільність та гнучкість, що може зменшити біль у шиї.

Пам’ятайте, що біль у шиї не повинен відсторонювати вас від занять та людей, яких ви любите. Ваше тіло має дивовижну здатність до зцілення, і ці м’які засоби — це просто способи підтримати цей природний процес. Будьте терплячими та добрими до себе, коли ви пробуєте ці підходи — деякі можуть працювати для вас краще, ніж інші, і це абсолютно нормально. Слухайте своє тіло, рухайтеся обережно та вірте, що з невеликою кількістю часу та турботи ви знову відчуєте себе комфортно та впевнено. У вас це вийде!

Цей контент не замінює професійної медичної консультації чи діагностики. Завжди консультуйтеся з лікарем, перш ніж розпочинати будь-який план лікування.