Як швидко зупинити носову кровотечу: дієві поради

Як швидко зупинити носову кровотечу / © Credits

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Носова кровотеча — досить поширене явище, приблизно 60% людей переживають її хоча б раз у житті. Найчастіше причиною стають сухість або подразнення слизової, проте кровотеча також може виникнути через травму, алергію чи деякі ліки.

Попри ефектний вигляд, у більшості випадків її можна зупинити самостійно, головне — не панікувати та правильно діяти, про це розповіло видання Cleveland Clinic.

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5 простих кроків

Заспокойтеся. Паніка та стрес можуть підвищувати артеріальний тиск і посилювати кровотечу. Зробіть кілька повільних вдихів і постарайтеся розслабитися. Сядьте та трохи нахиліться вперед. Не лягайте та не закидайте голову назад. У вертикальному положенні зменшується тиск на судини носа, а нахил уперед не дає крові стікати в горло, що може спричинити кашель, нудоту чи блювання. Правильно затисніть ніс. Пальцями притисніть м’яку нижню частину носа до перегородки. Не стискайте кісткову перенісся — саме у передній частині носової перегородки найчастіше розташоване джерело кровотечі. Не відпускайте 10–15 хв. Це важливий момент, навіть якщо здається, що кров уже перестала йти, не потрібно постійно перевіряти результат. Утримуйте рівномірний тиск протягом усього часу. За потреби процедуру можна повторити ще на 10–15 хв. Після зупинки можна прикласти холодний компрес. Він допомагає звузити судини та може зменшити набряк і дискомфорт.

Що не можна робити

Не закидайте голову назад і не лягайте горизонтально.

Не запихайте глибоко у ніс серветки чи вату, бо вони можуть подразнити слизову, а під час видалення знову спровокувати кровотечу.

Також протягом кількох годин краще не сякатися, не колупати ніс, не підіймати важке та не займатися інтенсивними фізичними вправами. Усе це може повторно запустити кровотечу.

Коли потрібна допомога лікаря

Якщо кровотеча не припиняється понад 20 хв або повторюється регулярно, варто звернутися по медичну допомогу. Також не зволікайте, якщо кров стікає у горло та спричиняє задуху чи сильну нудоту. Якщо кровотеча супроводжується запамороченням, головним болем, онімінням обличчя, болем у грудях або дуже високим тиском.

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Особливо важливо звернутися до лікаря, якщо кров із носа з’явилася після травми голови чи обличчя, є порушення згортання крові чи ви приймаєте препарати, які розріджують кров.

Найчастіше носова кровотеча припиняється досить швидко, якщо не панікувати та правильно затиснути м’яку частину носа на 10–15 хв. Однак якщо кровотеча затяжна, сильна чи часто виникає, не варто списувати все на сухе повітря чи випадковість, це привід поговорити з лікарем.

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