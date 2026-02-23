Як сіль може шкодити вашому серцю / © Credits

Ми всі знаємо, що солодке шкідливе, але іноді організм тягне на щось солоне. На жаль, надлишок солі — це не просто смаковий ризик. Сіль, а точніше — натрій, може призвести до підвищеного тиску, серцевих проблем і навіть серйозних ускладнень. Видання Cleveland Clinic розповіло , як харчуватися так, щоб не нашкодити собі.

Надлишок солі небезпечний для серця

Натрій — життєво важливий мінерал. Він підтримує роботу м’язів, нервів і баланс рідини в організмі. Але занадто багато натрію може спричинити:

Підвищений кров’яний тиск. Надлишок натрію затримує рідину, а це підвищує тиск. Тож це головний фактор ризику інфарктів, інсультів та серцевої недостатності.

Атеросклероз. Довготривалий надлишок натрію створює додатковий тиск на артерії, а це може призвести до їхнього затвердіння.

Аритмії. Надлишок солі створює стрес для серця, який може викликати порушення ритму.

Скільки солі можна споживати

Загальна рекомендація: менш як 2,300 мг натрію на день (приблизно 1 ч. л солі).

Для людей з підвищеним тиском: бажано менше ніж 1,500 мг на день.

Для пацієнтів із серцевою недостатністю: близько 2,000 мг на день. Але необхідно обговорити це зі своїм лікарем, адже занадто низький рівень натрію теж може бути шкідливим.

Це можна порівняти з «дебетовою карткою», кожного дня ви отримуєте ліміт натрію, який не варто витрачати одразу.

Як зменшити споживання солі

Читайте етикетки. Хліб, консерви, соуси та навіть салатні заправки містять багато натрію. Будьте обережні з делікатесами. Ковбаси, сири, мариновані овочі — справжні пастки з натрієм. Спробуйте спеції. Часник, свіжі трави, лимон — смачно та без зайвої солі. У ресторанах теж можна контролювати натрій. Замовляйте страви без додаткової солі чи спеціально просіть не солити. Не обманюйте себе «фантазійною» сіллю. Морська, гімалайська чи кам’яна — усі вони однаково підвищують тиск.

Поради

Відстеження натрію спершу може здаватися складним, але з практикою це стає легкою звичкою. Почніть з малого, наприклад, менше готових продуктів, більше свіжих страв, уважність до етикеток. Кожне маленьке рішення — користь для вашого серця.

Сіль може робити страви смачними, але надмірність небезпечна для серця. Дотримання добового ліміту, вибір свіжих продуктів і уважність до спецій — це прості кроки, які допоможуть зберегти серце здоровим. Ваша звичка слідкувати за сіллю — подарунок, за який ваше серце вам подякує.